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https://sputniknews.com.tr/20230504/nato-japonyada-ofis-acacak-1070592108.html
NATO, Japonya'da ofis açacak
NATO, Japonya'da ofis açacak
Japon basını, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde işbirliğini artırma amacıyla Tokyo'da ofis açacağını duyurdu. Japon hükümetinin ayrıca, Temmuz ayında... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T10:02+0300
2023-05-04T10:04+0300
dünya
nato
japonya
işbirliği
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Nikkei Asia'da yer alan haberde, Japonya ve NATO'nun siber uzayda işbirliğini artırmaya çalıştığı ve ABD liderliğindeki askeri bloğun Tokyo'da ilk irtibat ofisini açmayı planladığı bildirildi.Hem Japon hem de NATO yetkililerinden alıntı yapan haber kaynağına göre, açılması planlanan ofis, bloğun Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi bölgesel 'ortaklarla' periyodik istişarelerde bulunmasına yardımcı olacak.Nikkei'ye göre, bir irtibat ofisi açma teklifi, bu yılın başlarında Tokyo'ya yaptığı ziyaret sırasında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından gündeme getirildi. Teklifin hâlâ müzakere edildiği belirtildi.Kaynak, benzer NATO ofislerinin masraflarının genellikle ev sahibi ülke tarafından karşılandığını ve Tokyo'nun Japonya'da bir Batı askeri üssünü finanse etmesi durumunda bunun ülke için savunma işbirliğinde yeni bir aşamaya işaret edeceğini kaydetti.Tokyo'nun ayrıca, Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinden önce ittifakla Bireysel Ortaklık Programı anlaşmasını imzalamayı planladığı ifade edildi.Haberde, Japonya ve NATO'nun siber tehditlerle mücadelede işbirliğini derinleştirmeye, yıkıcı teknolojilere ilişkin koordinasyon sağlamaya ve dezenformasyonla mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulunacağı bildirildi.Rusya ve Çin 'tehdidi'Söz konusu haber, NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliğini artırma planlarını açıkçalamasının ardından geldi. Blok, 2022 Stratejik Konsepti kapsamında, NATO için 'en önemli ve doğrudan tehdit' olarak tanımlandığı Çin ve Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik 'sistematik meydan okumalarına' vurgu yaparak yeni ittifaklar oluşturma 'gerekliliğini' açıklamıştı.Moskova ve Pekin'den tepkiBloğun etkisini Asya'ya yayma girişimleri hem Moskova hem de Pekin'in tepkisini çekmişti.Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'küresel bir NATO' yaratma baskısını eleştirerek, bunun 1930'larda Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya'nın eylemlerine benzediğini söylemişti.Pekin yönetimi de, çarpıtılmış gerçeklerle dolu olduğu ve Çin'in dış politikasını lekeleyen bir Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını söyleyerek NATO'nun 2022 Stratejik Konsepti'ni kınamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-genelkurmay-baskani-milley-rusya-ile-nato-arasinda-catisma-riski-gercek-1070516465.html
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nato, japonya, işbirliği
nato, japonya, işbirliği

NATO, Japonya'da ofis açacak

10:02 04.05.2023 (güncellendi: 10:04 04.05.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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Japon basını, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde işbirliğini artırma amacıyla Tokyo'da ofis açacağını duyurdu. Japon hükümetinin ayrıca, Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinden önce ittifakla Bireysel Ortaklık Programı anlaşmasını imzalamayı planladığı belirtildi.
Nikkei Asia'da yer alan haberde, Japonya ve NATO'nun siber uzayda işbirliğini artırmaya çalıştığı ve ABD liderliğindeki askeri bloğun Tokyo'da ilk irtibat ofisini açmayı planladığı bildirildi.
Hem Japon hem de NATO yetkililerinden alıntı yapan haber kaynağına göre, açılması planlanan ofis, bloğun Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore gibi bölgesel 'ortaklarla' periyodik istişarelerde bulunmasına yardımcı olacak.
Nikkei'ye göre, bir irtibat ofisi açma teklifi, bu yılın başlarında Tokyo'ya yaptığı ziyaret sırasında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından gündeme getirildi. Teklifin hâlâ müzakere edildiği belirtildi.
Kaynak, benzer NATO ofislerinin masraflarının genellikle ev sahibi ülke tarafından karşılandığını ve Tokyo'nun Japonya'da bir Batı askeri üssünü finanse etmesi durumunda bunun ülke için savunma işbirliğinde yeni bir aşamaya işaret edeceğini kaydetti.
Tokyo'nun ayrıca, Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinden önce ittifakla Bireysel Ortaklık Programı anlaşmasını imzalamayı planladığı ifade edildi.
Haberde, Japonya ve NATO'nun siber tehditlerle mücadelede işbirliğini derinleştirmeye, yıkıcı teknolojilere ilişkin koordinasyon sağlamaya ve dezenformasyonla mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulunacağı bildirildi.
Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
Ukrayna krizi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya ile NATO arasında çatışma riski gerçek
2 Mayıs, 22:12

Rusya ve Çin 'tehdidi'

Söz konusu haber, NATO'nun Hint-Pasifik bölgesindeki işbirliğini artırma planlarını açıkçalamasının ardından geldi.
Blok, 2022 Stratejik Konsepti kapsamında, NATO için 'en önemli ve doğrudan tehdit' olarak tanımlandığı Çin ve Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik 'sistematik meydan okumalarına' vurgu yaparak yeni ittifaklar oluşturma 'gerekliliğini' açıklamıştı.

Moskova ve Pekin'den tepki

Bloğun etkisini Asya'ya yayma girişimleri hem Moskova hem de Pekin'in tepkisini çekmişti.
Mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'küresel bir NATO' yaratma baskısını eleştirerek, bunun 1930'larda Nazi Almanyası, İtalya ve Japonya'nın eylemlerine benzediğini söylemişti.
Pekin yönetimi de, çarpıtılmış gerçeklerle dolu olduğu ve Çin'in dış politikasını lekeleyen bir Soğuk Savaş zihniyetini yansıttığını söyleyerek NATO'nun 2022 Stratejik Konsepti'ni kınamıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2023
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Çekya: Yaklaşan NATO zirvesinde gündem Ukrayna'nın üyeliği olacak
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