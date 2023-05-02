https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-genelkurmay-baskani-milley-rusya-ile-nato-arasinda-catisma-riski-gercek-1070516465.html
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya ile NATO arasında çatışma riski gerçek
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya ile NATO arasında çatışma riski gerçek
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin reel olduğunu söyledi. 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T22:12+0300
2023-05-02T22:12+0300
2023-05-02T22:12+0300
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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Foreign Affairs dergisine verdiği demeçte NATO ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın tırmanma riskinin reel olduğunu söyledi.Milley, “NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savaş istemiyor ama tırmanma olasılığı oldukça gerçek. Ukrayna da çatışmanın ölçeğinin artmasından yana değil” dedi.Milley, tırmanma tehdidinin ‘savaşların oldukça duygusal’ olmasından kaynaklandığını belirterek, “Her gün her eylemimizde veya Rusların her eyleminde tırmanma olasılığını hesaplıyoruz, çünkü tırmanmanın sonuçları çok ağır ve ABD ile Rusya veya NATO ile Rusya arasındaki silahlı çatışmanın sonuçları her iki taraf için de yıkıcı olacak” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230502/politico-ukrayna-savunma-temas-grubu-birligi-surdurmede-giderek-zorlaniyor-1070515450.html
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rusya, ukrayna, abd, mark milley
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya ile NATO arasında çatışma riski gerçek
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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rusya ile NATO arasında çatışma riskinin reel olduğunu söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Foreign Affairs dergisine verdiği demeçte NATO ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın tırmanma riskinin reel olduğunu söyledi.
Milley, “NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savaş istemiyor ama tırmanma olasılığı oldukça gerçek. Ukrayna da çatışmanın ölçeğinin artmasından yana değil” dedi.
Milley, tırmanma tehdidinin ‘savaşların oldukça duygusal’ olmasından kaynaklandığını belirterek, “Her gün her eylemimizde veya Rusların her eyleminde tırmanma olasılığını hesaplıyoruz, çünkü tırmanmanın sonuçları çok ağır ve ABD ile Rusya veya NATO ile Rusya arasındaki silahlı çatışmanın sonuçları her iki taraf için de yıkıcı olacak” diye konuştu.