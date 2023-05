https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-genelkurmay-baskani-milley-rusya-ile-nato-arasinda-catisma-riski-gercek-1070516465.html

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya ile NATO arasında çatışma riski gerçek

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Rusya ile NATO arasında çatışma riski gerçek

02.05.2023

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Foreign Affairs dergisine verdiği demeçte NATO ile Rusya arasında silahlı bir çatışmanın tırmanma riskinin reel olduğunu söyledi.Milley, “NATO ve Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile savaş istemiyor ama tırmanma olasılığı oldukça gerçek. Ukrayna da çatışmanın ölçeğinin artmasından yana değil” dedi.Milley, tırmanma tehdidinin ‘savaşların oldukça duygusal’ olmasından kaynaklandığını belirterek, “Her gün her eylemimizde veya Rusların her eyleminde tırmanma olasılığını hesaplıyoruz, çünkü tırmanmanın sonuçları çok ağır ve ABD ile Rusya veya NATO ile Rusya arasındaki silahlı çatışmanın sonuçları her iki taraf için de yıkıcı olacak” diye konuştu.

