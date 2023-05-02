https://sputniknews.com.tr/20230502/politico-ukrayna-savunma-temas-grubu-birligi-surdurmede-giderek-zorlaniyor-1070515450.html

Politico: Ukrayna Savunma Temas Grubu, birliği sürdürmede giderek zorlanıyor

Politico: Ukrayna Savunma Temas Grubu, birliği sürdürmede giderek zorlanıyor

Politico, ‘Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun’ üyelerinin aralarındaki birliği sürdürmede giderek zorlanmaya başladıklarını yazdı. 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T21:51+0300

2023-05-02T21:51+0300

2023-05-02T21:51+0300

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Gazetenin haberinde, NATO'nun Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılan ‘Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı'nın’ üyelerinin aralarındaki birliği sürdürmede zorluk çektiğini gösterdiği belirtildi.Haberde, “Grubun 21 Nisan’da Ramstein Hava Üssü'nde düzenlediği toplantıda, birliği sürdürmenin giderek daha zor bir görev haline geleceği belliydi” ifadelerine yer verildi.Grubun toplantıları sırasında ülkeler, Kiev'e yapılan teslimatlardan sonra silah stoklarının yenilenmesi ve Ukrayna'ya askeri uçak gönderilmesi dahil olmak üzere, giderek daha fazla anlaşmazlığa düşüyor. Bazıları ayrıca teslimatlardaki gecikmelerden ve bazı ülkelerin grup toplantılarında kesin tarih vermeden silah tedarik etme sözü vermesinden ve bir sonraki toplantıda yine sadece eski vaatleri tekrarlamalarından memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. Bazı üyeler ayrıca teslimatlardaki gecikmelerden ve bazı ülkelerin grup toplantılarında kesin tarih belirtmeyip silah tedarik etme sözü vermesinden ve bir sonraki toplantıda sadece eski vaatleri tekrarlamasından memnuniyetsizliklerini dile getiriyor.‘Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun’ son toplantısı 21 Nisan’da Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenmişti. Toplantıya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley başkanlık etmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230502/scholz-kieve-verdigimiz-silahlarin-rusya-topraklarinda-kullanilmamasina-dikkat-edecegiz-1070465750.html

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