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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230502/scholz-kieve-verdigimiz-silahlarin-rusya-topraklarinda-kullanilmamasina-dikkat-edecegiz-1070465750.html
Scholz: Kiev'e verdiğimiz silahların Rusya topraklarında kullanılmamasına dikkat edeceğiz
Scholz: Kiev'e verdiğimiz silahların Rusya topraklarında kullanılmamasına dikkat edeceğiz
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek sağlarken tek taraflı adımlardan kaçınacağını ve Kiev'e gönderilen silahların Rusya... 02.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-02T00:34+0300
2023-05-02T00:34+0300
ukrayna krizi
almanya
ukrayna
askeri yardım
rusya
olaf scholz
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımlara dair değerlendirmede bulundu.Ülkenin Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bendorf kasabasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Scholz, Berlin'in Kiev'e çok sayıda askeri destek paketi sağladığını ve bu adımları her zaman müttefikleriyle koordine ettiğini belirtti.Scholz, "Ve öyle de olacak. Bu aynı zamanda bizim için önemli olan, (Kiev'e) tedarik ettiğimiz ve Ukrayna'nın kendisini savunabileceği silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmaması ile de ilgili" ifadelerini kullandı.Şansölye, Berlin'in Ukrayna'ya yardımı sürdüreceğini, ancak Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışmayı önlemek için de elinden geleni yapacağını vurguladı.Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler Ukrayna'ya askeri desteklerini artırmıştı.Yardımlar hava savunma füzeleri, çok namlulu roketatar sistemler, tanklar, kundağı motorlu obüsler, zırhlı araçlar ve çeşitli mühimmat türlerini içeriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/ukraynaya-hangi-ulkeler-silah-tedarik-ediyor-1070239722.html
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almanya, ukrayna, askeri yardım, rusya, olaf scholz
almanya, ukrayna, askeri yardım, rusya, olaf scholz

Scholz: Kiev'e verdiğimiz silahların Rusya topraklarında kullanılmamasına dikkat edeceğiz

00:34 02.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek sağlarken tek taraflı adımlardan kaçınacağını ve Kiev'e gönderilen silahların Rusya topraklarını hedef alan saldırılarda kullanılmamasına dikkat edeceğini söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımlara dair değerlendirmede bulundu.
Ülkenin Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bendorf kasabasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Scholz, Berlin'in Kiev'e çok sayıda askeri destek paketi sağladığını ve bu adımları her zaman müttefikleriyle koordine ettiğini belirtti.
Scholz, "Ve öyle de olacak. Bu aynı zamanda bizim için önemli olan, (Kiev'e) tedarik ettiğimiz ve Ukrayna'nın kendisini savunabileceği silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmaması ile de ilgili" ifadelerini kullandı.
Şansölye, Berlin'in Ukrayna'ya yardımı sürdüreceğini, ancak Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışmayı önlemek için de elinden geleni yapacağını vurguladı.
Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler Ukrayna'ya askeri desteklerini artırmıştı.
Yardımlar hava savunma füzeleri, çok namlulu roketatar sistemler, tanklar, kundağı motorlu obüsler, zırhlı araçlar ve çeşitli mühimmat türlerini içeriyor.
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
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Ukrayna'ya hangi ülkeler silah tedarik ediyor?
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