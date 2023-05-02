https://sputniknews.com.tr/20230502/scholz-kieve-verdigimiz-silahlarin-rusya-topraklarinda-kullanilmamasina-dikkat-edecegiz-1070465750.html

Scholz: Kiev'e verdiğimiz silahların Rusya topraklarında kullanılmamasına dikkat edeceğiz

Scholz: Kiev'e verdiğimiz silahların Rusya topraklarında kullanılmamasına dikkat edeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya askeri destek sağlarken tek taraflı adımlardan kaçınacağını ve Kiev'e gönderilen silahların Rusya... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T00:34+0300

2023-05-02T00:34+0300

2023-05-02T00:34+0300

ukrayna krizi

almanya

ukrayna

askeri yardım

rusya

olaf scholz

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımlara dair değerlendirmede bulundu.Ülkenin Rheinland-Pfalz eyaletindeki Bendorf kasabasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Scholz, Berlin'in Kiev'e çok sayıda askeri destek paketi sağladığını ve bu adımları her zaman müttefikleriyle koordine ettiğini belirtti.Scholz, "Ve öyle de olacak. Bu aynı zamanda bizim için önemli olan, (Kiev'e) tedarik ettiğimiz ve Ukrayna'nın kendisini savunabileceği silahların Rusya topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmaması ile de ilgili" ifadelerini kullandı.Şansölye, Berlin'in Ukrayna'ya yardımı sürdüreceğini, ancak Rusya ile NATO arasında doğrudan bir askeri çatışmayı önlemek için de elinden geleni yapacağını vurguladı.Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Almanya'nın da aralarında bulunduğu Batılı ülkeler Ukrayna'ya askeri desteklerini artırmıştı.Yardımlar hava savunma füzeleri, çok namlulu roketatar sistemler, tanklar, kundağı motorlu obüsler, zırhlı araçlar ve çeşitli mühimmat türlerini içeriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230426/ukraynaya-hangi-ulkeler-silah-tedarik-ediyor-1070239722.html

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almanya, ukrayna, askeri yardım, rusya, olaf scholz