https://sputniknews.com.tr/20230503/cekya-yaklasan-nato-zirvesinde-gundem-ukraynanin-uyeligi-olacak-1070523214.html
Çekya: Yaklaşan NATO zirvesinde gündem Ukrayna'nın üyeliği olacak
Çekya: Yaklaşan NATO zirvesinde gündem Ukrayna'nın üyeliği olacak
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, yaklaşan NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üye olmasının olası yollarının değerlendirileceğini belirtti. 03.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-03T01:25+0300
2023-05-03T01:25+0300
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, önümüzdeki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üyelik sürecinin gündemde olacağını söyledi.Hudson Enstitüsü'nde katıldığı etkinlikte konuşan Lipavsky, "Umarım Ukrayna'nın bir gün NATO'nun parçası olur. NATO zirvesinin en azından bu konuda bir yön tayin etmesini bekliyorum" dedi.Bakan, Ukrayna'nın 'Rusya'yı yendikten sonra dünyanın en güçlü askeri güçlerinden biri haline geleceğini' söyleyerek "Elbette NATO müttefiklerinin Ukrayna konusunda nasıl bir politika izleyeceklerini bilmiyorum. NATO içinde oldukça geniş bir tartışma yürütülüyor, bu nedenle bu konuda fazla bir şey paylaşmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı."Ancak NATO'nun Ukrayna hakkında bir şeyler söyleyeceği kesin" diyen Lipavsky, ayrıca İsveç'in zirveden önce ittifaka katılmasını umduğunu ifade etti.Bakan, "İsveç'in NATO'ya tam üye olmasını diliyorum" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230502/abd-genelkurmay-baskani-milley-rusya-ile-nato-arasinda-catisma-riski-gercek-1070516465.html
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Çekya: Yaklaşan NATO zirvesinde gündem Ukrayna'nın üyeliği olacak
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Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, yaklaşan NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üye olmasının olası yollarının değerlendirileceğini belirtti.
Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, önümüzdeki NATO zirvesinde Ukrayna'nın ittifaka üyelik sürecinin gündemde olacağını söyledi.
Hudson Enstitüsü'nde katıldığı etkinlikte konuşan Lipavsky, "Umarım Ukrayna'nın bir gün NATO'nun parçası olur. NATO zirvesinin en azından bu konuda bir yön tayin etmesini bekliyorum" dedi.
Bakan, Ukrayna'nın 'Rusya'yı yendikten sonra dünyanın en güçlü askeri güçlerinden biri haline geleceğini' söyleyerek "Elbette NATO müttefiklerinin Ukrayna konusunda nasıl bir politika izleyeceklerini bilmiyorum. NATO içinde oldukça geniş bir tartışma yürütülüyor, bu nedenle bu konuda fazla bir şey paylaşmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı.
"Ancak NATO'nun Ukrayna hakkında bir şeyler söyleyeceği kesin" diyen Lipavsky, ayrıca İsveç'in zirveden önce ittifaka katılmasını umduğunu ifade etti.
Bakan, "İsveç'in NATO'ya tam üye olmasını diliyorum" diye ekledi.