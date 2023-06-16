https://sputniknews.com.tr/20230616/abd-guney-koreye-dunyanin-en-buyuk-denizaltilarindan-birini-konuslandirdi-1072521492.html

ABD, Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından birini konuşlandırdı

ABD, Güney Kore'ye dünyanın en büyük denizaltılarından birini konuşlandırdı

ABD'nin, 'Ohio sınıfı' güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore'nin Busan Limanı'na... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T10:07+0300

2023-06-16T10:07+0300

2023-06-16T10:13+0300

dünya

asya & pasifik

abd

güney kore

uss michigan nükleer denizaltısı

kuzey kore

busan

liman

tatbikat

füze denemesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103059/00/1030590073_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_1bd7fe6b0838287905925387388f22ed.jpg

ABD ile Güney Kore'nin yaptığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı geniş çaplı tatbikata tepki olarak Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yapmasının ardından ABD'den yeni bir hamle geldi.Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, 'Ohio sınıfı' güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan'ı, Güney Kore'ye konuşlandırdığı bildirildi.Açıklamada, USS Michigan'ın konuşlandırılmasıyla Güney Kore ve ABD donanmalarının, Kuzey Kore'nin 'nükleer tehditlerine' karşı özel operasyon kapasitelerini ölçen bir tatbikat yapacağı aktarıldı.Güney Kore'nin güneydoğusundaki Busan Limanı'na ulaşan USS Michigan'ın, burada ne kadar kalacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.ABD'nin 'Ohio sınıfı' 4 denizaltısından biri olan USS Michigan, saklanma özelliğinin yanı sıra son teknoloji iletişim ve güdümlü füze fırlatma kabiliyetine sahip. 170 metre uzunluğunda ve 18 bin ton ağırlığındaki USS Michigan, 'dünyadaki en büyük denizaltılardan biri' olarak biliniyor.ABD, en son 2017'de USS Michigan'ı Busan Limanı'na göndermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230426/guney-kore-lideri-abdde-kuzey-koreye-karsi-hangi-adimlar-atilacak--1070215125.html

güney kore

kuzey kore

busan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, abd, güney kore, uss michigan nükleer denizaltısı, kuzey kore, busan, liman, tatbikat, füze denemesi