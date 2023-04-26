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https://sputniknews.com.tr/20230426/guney-kore-lideri-abdde-kuzey-koreye-karsi-hangi-adimlar-atilacak--1070215125.html
Güney Kore lideri, ABD'de: Kuzey Kore'ye karşı hangi adımlar atılacak?
Güney Kore lideri, ABD'de: Kuzey Kore'ye karşı hangi adımlar atılacak?
Hint-Pasifik’teki müttefikleriyle arasını sıkı tutmaya çalışan ABD Başkanı Biden, Filipinler lideri Ferdinand Marcos’u ağırlaması ve kendisinin bizzat yapacağı... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T15:07+0300
2023-04-26T15:15+0300
dünya
güney kore
abd
joe biden
yoon seok-youl
kuzey kore
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Ortak tatbikatlarıyla Kuzey Kore’nin tepkisini çeken ve Çin’in Hind-Pasifik bölgesinde büyüyen etkisinden rahatsız olan ABD ve Güney Kore’nin liderleri bir araya geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da resmi ziyaret için gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u ağırlayacak.Güney Koreli üst düzey yetkililer arasında Ukrayna’ya mühimmat satışına ilişkin endişeleri ortaya çıkaran Pentagon belgeleri nedeniyle kısa süreli gölge düşen ilişkilerin, Kuzey Kore’ye karşı caydırıcılık hedefleyen yeni ve kilit bir anlaşmayla perçinlenmesi bekleniyor.'Washington Deklarasyonu' bekleniyorCNN’in aktardığına göre basın mensuplarına konuşan üst düzey ABD’li yetkililer Biden ve Yoon’un askeri eğitim, bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğini artıracak ‘Washington Deklarasyonu’na imza atacağını aktardı.ABD, 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollayacak AFP’nin üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre de Biden ve Yoon’un açıklayacağı caydırıcılık önlemleri arasında 1980'lerden bu yana ilk kez Güney Kore’de nükleer balistik denizaltı gönderilmesi de yer alıyor.Yetkililerden biri aynı zamanda Soğuk Savaş sırasında ABD’nin Avrupalı müttefikleriyle kurduğu modele benzer bir ‘ABD- Güney Kore Danışman Grubu’ kurulacağını söyledi.'Güney Korelilerin nükleer silah kullanma deneyimi yok'Güney Kore en büyük müttefiki ABD ile 'ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halinde' olduklarını açıklamıştı. ABD ise Güney Kore'yi yalanlasa da bu yıl rekor seviyede füze denemesi yapan Kuzey Kore karşısında müttefikini yalnız bırakmayacağı mesajını vermeye çalışıyor. Demokrasileri Savunma Vakfı’ndan David Maxwell, “Güney Korelilerin nükleer silah kullanma deneyimi yok. Nükleer silah kullanmanın ne demek olduğu, neyi hedeflediği ve etkileri konusunda eğitilmeleri gerekiyor” deyip ABD’nin amacının Güney Kore’nin hazırlık durumunu artırmak olduğunun altını çizdi.Macron'un ardından ikinci liderAskeri meselelerin yanı sıra Biden ve Yoon, ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıl dönümünü de kutluyor. İki lider dün etkinlikler kapsamında 1950-1953 yıllarındaki savaşta hayatını kaybeden Koreli ve Amerikalı askerleri anmak üzere Washington'daki Kore Savaşı Gazileri Anıtı'na çelenk bıraktı.Yoon, Biden’ın resmi ziyaret kapsamında ABD’de ağırladığı ikinci lider. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte de Aralık 2022’de Beyaz Saray’da boy göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230411/pentagon-belgeleri-guney-kore-sattigi-muhimmatlarin-ukraynaya-gonderilmesinden-endise-duyuyor--1069530465.html
https://sputniknews.com.tr/20230103/guney-kore-nukleer-tatbikat-gorusmeleri-yapiyoruz-dedi-abd-oyle-bir-sey-yok-diye-yalanladi-1065329256.html
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güney kore, abd, joe biden, yoon seok-youl , kuzey kore, çin
güney kore, abd, joe biden, yoon seok-youl , kuzey kore, çin

Güney Kore lideri, ABD'de: Kuzey Kore'ye karşı hangi adımlar atılacak?

15:07 26.04.2023 (güncellendi: 15:15 26.04.2023)
© AFP 2023 / JIM WATSONJoe Biden- Yoon Suk-yeol
Joe Biden- Yoon Suk-yeol - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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Hint-Pasifik’teki müttefikleriyle arasını sıkı tutmaya çalışan ABD Başkanı Biden, Filipinler lideri Ferdinand Marcos’u ağırlaması ve kendisinin bizzat yapacağı ziyaretler öncesi bölgenin ağır toplarından Güney Kore’nin liderini ağırlıyor. İki liderin ana gündeminde Kuzey Kore’ye karşı caydırıcılık kapsamında Güney’e verilecek destekler var.
Ortak tatbikatlarıyla Kuzey Kore’nin tepkisini çeken ve Çin’in Hind-Pasifik bölgesinde büyüyen etkisinden rahatsız olan ABD ve Güney Kore’nin liderleri bir araya geliyor. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da resmi ziyaret için gelen Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’u ağırlayacak.
Güney Koreli üst düzey yetkililer arasında Ukrayna’ya mühimmat satışına ilişkin endişeleri ortaya çıkaran Pentagon belgeleri nedeniyle kısa süreli gölge düşen ilişkilerin, Kuzey Kore’ye karşı caydırıcılık hedefleyen yeni ve kilit bir anlaşmayla perçinlenmesi bekleniyor.
Güney Kore askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
Ukrayna krizi
Pentagon belgeleri: Güney Kore sattığı mühimmatların Ukrayna'ya gönderilmesinden endişe duyuyor
11 Nisan, 17:20

'Washington Deklarasyonu' bekleniyor

CNN’in aktardığına göre basın mensuplarına konuşan üst düzey ABD’li yetkililer Biden ve Yoon’un askeri eğitim, bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğini artıracak ‘Washington Deklarasyonu’na imza atacağını aktardı.

ABD, 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollayacak

AFP’nin üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre de Biden ve Yoon’un açıklayacağı caydırıcılık önlemleri arasında 1980'lerden bu yana ilk kez Güney Kore’de nükleer balistik denizaltı gönderilmesi de yer alıyor.
Yetkililerden biri aynı zamanda Soğuk Savaş sırasında ABD’nin Avrupalı müttefikleriyle kurduğu modele benzer bir ‘ABD- Güney Kore Danışman Grubu’ kurulacağını söyledi.

'Güney Korelilerin nükleer silah kullanma deneyimi yok'

Güney Kore en büyük müttefiki ABD ile 'ortak planlama ve nükleer kapasite açısından ortak tatbikatlar hakkında görüşme halinde' olduklarını açıklamıştı. ABD ise Güney Kore'yi yalanlasa da bu yıl rekor seviyede füze denemesi yapan Kuzey Kore karşısında müttefikini yalnız bırakmayacağı mesajını vermeye çalışıyor. Demokrasileri Savunma Vakfı’ndan David Maxwell, “Güney Korelilerin nükleer silah kullanma deneyimi yok. Nükleer silah kullanmanın ne demek olduğu, neyi hedeflediği ve etkileri konusunda eğitilmeleri gerekiyor” deyip ABD’nin amacının Güney Kore’nin hazırlık durumunu artırmak olduğunun altını çizdi.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
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Güney Kore 'Nükleer tatbikat görüşmeleri yapıyoruz' dedi, ABD 'Öyle bir şey yok' yanıtı verdi
3 Ocak, 14:32

Macron'un ardından ikinci lider

Askeri meselelerin yanı sıra Biden ve Yoon, ABD-Güney Kore ittifakının 70. yıl dönümünü de kutluyor. İki lider dün etkinlikler kapsamında 1950-1953 yıllarındaki savaşta hayatını kaybeden Koreli ve Amerikalı askerleri anmak üzere Washington'daki Kore Savaşı Gazileri Anıtı'na çelenk bıraktı.
Yoon, Biden’ın resmi ziyaret kapsamında ABD’de ağırladığı ikinci lider. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte de Aralık 2022’de Beyaz Saray’da boy göstermişti.
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