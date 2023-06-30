https://sputniknews.com.tr/20230630/abd-onlarca-yilin-ardindan-guney-kore-limanlarina-nukleer-denizalti-gonderiyor-1073049595.html
ABD, onlarca yılın ardından ilk kez Güney Kore limanlarına nükleer denizaltı gönderiyor
ABD, onlarca yılın ardından ilk kez Güney Kore limanlarına nükleer denizaltı gönderiyor
ABD Kore Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Scott L. Pleus, müttefikleri Güney Kore’yi savunma taahhüdünün bir göstergesi olarak onlarca yıl aranın ardından ilk kez... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-30T23:02+0300
2023-06-30T23:02+0300
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ABD Yedinci Hava Kuvvetleri Komutanı olarak da görev yapan Korgeneral Scott L. Pleus, Yonhap Haber Ajansı ve Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yıllık bir forumda açıklamalarda bulundu.Yonhap’ta yer alan habere göre Scott L. Pleus, yakın gelecekte, nükleer tahrikli balistik füze denizaltısının liman ziyareti gerçekleştireceğini ve bunun ABD’nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün bir göstergesi olacağını ifade etti. Pleus, nükleer denizaltının limana geleceği tam tarihi açıklamadı.ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye karşı Nisan ayında ‘Washington Deklarasyonu’ adı verilen ve ABD'nin nükleer denizaltılarının 40 yılı aşkın süredir ilk kez Güney Kore limanlarına gönderilmesini de içeren bir dizi anlaşma imzalamıştı.16 Haziran’da ABD'nin, 'Ohio sınıfı' güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan (SSGN), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore'nin Busan Limanı’nı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230427/abd-guney-kore-nukleer-anlasmasi-kaleydoskop-gibi-biden-kuzey-koreyi-yok-etmekle-tehdit-etti-1070253604.html
https://sputniknews.com.tr/20230616/abd-guney-koreye-dunyanin-en-buyuk-denizaltilarindan-birini-konuslandirdi-1072521492.html
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güney kore, abd, kuzey kore
ABD, onlarca yılın ardından ilk kez Güney Kore limanlarına nükleer denizaltı gönderiyor
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ABD Kore Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Scott L. Pleus, müttefikleri Güney Kore’yi savunma taahhüdünün bir göstergesi olarak onlarca yıl aranın ardından ilk kez ‘yakın gelecekte’ ülkeye nükleer silahlı bir denizaltı göndereceklerini açıkladı.
ABD Yedinci Hava Kuvvetleri Komutanı olarak da görev yapan Korgeneral Scott L. Pleus, Yonhap Haber Ajansı ve Güney Kore Birleşme Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen yıllık bir forumda açıklamalarda bulundu.
Yonhap’ta yer alan habere göre Scott L. Pleus, yakın gelecekte, nükleer tahrikli balistik füze denizaltısının liman ziyareti gerçekleştireceğini ve bunun ABD’nin genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünün bir göstergesi olacağını ifade etti. Pleus, nükleer denizaltının limana geleceği tam tarihi açıklamadı.
ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'ye karşı Nisan ayında ‘Washington Deklarasyonu’ adı verilen ve ABD'nin nükleer denizaltılarının 40 yılı aşkın süredir ilk kez Güney Kore limanlarına gönderilmesini de içeren bir dizi anlaşma imzalamıştı.
16 Haziran’da ABD'nin, 'Ohio sınıfı' güdümlü balistik füze denizaltısı USS Michigan (SSGN), Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinden bir gün sonra Güney Kore'nin Busan Limanı’nı ziyaret etmişti.