https://sputniknews.com.tr/20230711/kiz-kardes-kim-hava-sahamizi-8-kez-ihlal-eden-abd-casus-ucagi-unutulmaz-bir-deneyim-yasayacak-1073424864.html

Kız kardeş Kim: Hava sahamızı 8 kez ihlal eden ABD casus uçakları unutulmaz bir deneyim yaşayacak

Kız kardeş Kim: Hava sahamızı 8 kez ihlal eden ABD casus uçakları unutulmaz bir deneyim yaşayacak

Kuzey Kore, 'hava sahasını sistematik şekilde ihlal eden ABD casus uçuklarını sonunda vurabileceğine' dair uyarısının çıtasını yükseltti. Kuzey Kore lideri Kim... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T16:15+0300

2023-07-11T16:15+0300

2023-07-11T17:06+0300

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kim jong-un

kim yo-jong

kim yo jong

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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın dünkü uyarısını yankılayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, dün bir ABD casus uçağına 'müdahale ederek geri çekilmek zorunda bıraktıklarını' söyledi. Bakanlık gibi kız kardeş Kim de ABD casus uçaklarının Kuzey Kore hava sahasında faaliyet göstermeye devam etmesi durumunda 'şoke edici bir olayın kaçınılmaz olacağını' dile getirdi. Kuzey Kore liderinin önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi, "10 Temmuz günü ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik keşif uçağı, hava casusluğu eylemi gerçekleştirmek için Doğu Denizi'ndeki Kuzey Kore ekonomik su bölgesine yerel saatle 05:15'ten 13:10'a kadar 8 kez yasadışı şekilde girdi" iddiasında bulundu. Kim, olayın Kangwon eyaletine bağlı Thongchon'un 435 km doğusu ile Kuzey Kyongsang eyaletine bağlı Uljin'in 276 km güneydoğusundaki bölgede gerçekleştiğini aktardı. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Başkan Yardımcısı, misilleme uyarısında bulundu:Kuzey Kore liderinin özellikle dış politikada önemli roller verdiği kız kardeşi, Pyongyang'ın hava sahasının ihlali iddialarını yalanlayan Güney Kore ordusuna "Güney Koreli kukla askeri grubun ABD güçlerinin Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik ciddi ihlallerini hızla inkarı, büyük bir ironi" eleştirisini yöneltti. 'Güney Kore'nin yine Kuzey Kore'nin egemenliğine tecavüzü inkar etmede küstahça liderliği ele geçirdiğine ve bunun Güney Kore ile ABD'nin normal uçuşu olduğunu iddia ettiğine' dikkat çeken Kim, Güney'in söz konusu uçuşun 'utanmadan' normal olduğunu iddia ettiğini belirtti. Güney'in Kuzey'i provokasyon yapmakla suçlamasına 'Küstahça davranmaktan vazgeç ve bir kere olsun çeneni kapa" karşılığını veren Kim, hava sahası meselesinin Kuzey Kore ile ABD arasında olduğunu sözlerine ekledi.Kız kardeş Kim'in bu çıkışı sırasında Güney Kore'nin resmi adı Kore Cumhuriyeti'ne (kısaltması ROK) başvurması dikkat çekti. Böylece resmi adı Kore Demokratik Cumhuriyeti olan Kuzey, resmi açıklamalarında ilk defa Güney'le ilgili 'cumhuriyet' ifadesini kullandı.​​​​​ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Pyongyang'ın ihlal suçlamalarını reddederek 'ABD ordusunun uluslararası hukuka bağlı hareket ettiğini' savundu:

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https://sputniknews.com.tr/20230429/kuzey-kore-lideri-kim-jong-unun-kiz-kardesi-abd-baskani-bidena-bunak-dedi-1070351547.html

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abd, kuzey kore, güney kore, kim jong-un, kim yo-jong, kim yo jong