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https://sputniknews.com.tr/20230711/kiz-kardes-kim-hava-sahamizi-8-kez-ihlal-eden-abd-casus-ucagi-unutulmaz-bir-deneyim-yasayacak-1073424864.html
Kız kardeş Kim: Hava sahamızı 8 kez ihlal eden ABD casus uçakları unutulmaz bir deneyim yaşayacak
Kız kardeş Kim: Hava sahamızı 8 kez ihlal eden ABD casus uçakları unutulmaz bir deneyim yaşayacak
Kuzey Kore, 'hava sahasını sistematik şekilde ihlal eden ABD casus uçuklarını sonunda vurabileceğine' dair uyarısının çıtasını yükseltti. Kuzey Kore lideri Kim... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T16:15+0300
2023-07-11T17:06+0300
dünya
abd
kuzey kore
güney kore
kim jong-un
kim yo-jong
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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın dünkü uyarısını yankılayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, dün bir ABD casus uçağına 'müdahale ederek geri çekilmek zorunda bıraktıklarını' söyledi. Bakanlık gibi kız kardeş Kim de ABD casus uçaklarının Kuzey Kore hava sahasında faaliyet göstermeye devam etmesi durumunda 'şoke edici bir olayın kaçınılmaz olacağını' dile getirdi. Kuzey Kore liderinin önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi, "10 Temmuz günü ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik keşif uçağı, hava casusluğu eylemi gerçekleştirmek için Doğu Denizi'ndeki Kuzey Kore ekonomik su bölgesine yerel saatle 05:15'ten 13:10'a kadar 8 kez yasadışı şekilde girdi" iddiasında bulundu. Kim, olayın Kangwon eyaletine bağlı Thongchon'un 435 km doğusu ile Kuzey Kyongsang eyaletine bağlı Uljin'in 276 km güneydoğusundaki bölgede gerçekleştiğini aktardı. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Başkan Yardımcısı, misilleme uyarısında bulundu:Kuzey Kore liderinin özellikle dış politikada önemli roller verdiği kız kardeşi, Pyongyang'ın hava sahasının ihlali iddialarını yalanlayan Güney Kore ordusuna "Güney Koreli kukla askeri grubun ABD güçlerinin Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik ciddi ihlallerini hızla inkarı, büyük bir ironi" eleştirisini yöneltti. 'Güney Kore'nin yine Kuzey Kore'nin egemenliğine tecavüzü inkar etmede küstahça liderliği ele geçirdiğine ve bunun Güney Kore ile ABD'nin normal uçuşu olduğunu iddia ettiğine' dikkat çeken Kim, Güney'in söz konusu uçuşun 'utanmadan' normal olduğunu iddia ettiğini belirtti. Güney'in Kuzey'i provokasyon yapmakla suçlamasına 'Küstahça davranmaktan vazgeç ve bir kere olsun çeneni kapa" karşılığını veren Kim, hava sahası meselesinin Kuzey Kore ile ABD arasında olduğunu sözlerine ekledi.Kız kardeş Kim'in bu çıkışı sırasında Güney Kore'nin resmi adı Kore Cumhuriyeti'ne (kısaltması ROK) başvurması dikkat çekti. Böylece resmi adı Kore Demokratik Cumhuriyeti olan Kuzey, resmi açıklamalarında ilk defa Güney'le ilgili 'cumhuriyet' ifadesini kullandı.​​​​​ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Pyongyang'ın ihlal suçlamalarını reddederek 'ABD ordusunun uluslararası hukuka bağlı hareket ettiğini' savundu:
https://sputniknews.com.tr/20230710/kuzey-koreden-abd-casus-ucaklarini-vurma-uyarisi-yanlis-adiminiz-soke-edici-kazaya-yol-acabilir-1073367784.html
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abd, kuzey kore, güney kore, kim jong-un, kim yo-jong, kim yo jong

Kız kardeş Kim: Hava sahamızı 8 kez ihlal eden ABD casus uçakları unutulmaz bir deneyim yaşayacak

16:15 11.07.2023 (güncellendi: 17:06 11.07.2023)
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore başkenti Seul'deki bir tren istasyonunu kullanan yolcular, dev ekranlardan haber yayını sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un görüntüsüne bakarken
Güney Kore başkenti Seul'deki bir tren istasyonunu kullanan yolcular, dev ekranlardan haber yayını sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un görüntüsüne bakarken - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Kuzey Kore, 'hava sahasını sistematik şekilde ihlal eden ABD casus uçuklarını sonunda vurabileceğine' dair uyarısının çıtasını yükseltti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un prestijli kız kardeşi, 'müdahale ederek geri püskürttükleri ABD casus uçaklarının şoke edici bir olay yaşamalarının kaçınılmaz olduğunu' söyledi.
Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'nın dünkü uyarısını yankılayan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, dün bir ABD casus uçağına 'müdahale ederek geri çekilmek zorunda bıraktıklarını' söyledi. Bakanlık gibi kız kardeş Kim de ABD casus uçaklarının Kuzey Kore hava sahasında faaliyet göstermeye devam etmesi durumunda 'şoke edici bir olayın kaçınılmaz olacağını' dile getirdi.
Kuzey Kore liderinin önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi, "10 Temmuz günü ABD Hava Kuvvetleri'ne ait stratejik keşif uçağı, hava casusluğu eylemi gerçekleştirmek için Doğu Denizi'ndeki Kuzey Kore ekonomik su bölgesine yerel saatle 05:15'ten 13:10'a kadar 8 kez yasadışı şekilde girdi" iddiasında bulundu.
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Kim, olayın Kangwon eyaletine bağlı Thongchon'un 435 km doğusu ile Kuzey Kyongsang eyaletine bağlı Uljin'in 276 km güneydoğusundaki bölgede gerçekleştiğini aktardı.
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Başkan Yardımcısı, misilleme uyarısında bulundu:

"Tekrarlanan yasadışı giriş durumunda, ABD Kuvvetleri çok kritik bir uçuş deneyimleyecek."

"ABD casus uçaklarının ekonomik su bölgemizin üzerindeki gökyüzüne izinsiz girmeyi alışkanlık haline getirdiği 20-40 kilometrelik kesimde şoke edici bir olay kaçınılmaz olarak meydana gelecek."

Kuzey Kore liderinin özellikle dış politikada önemli roller verdiği kız kardeşi, Pyongyang'ın hava sahasının ihlali iddialarını yalanlayan Güney Kore ordusuna "Güney Koreli kukla askeri grubun ABD güçlerinin Kuzey Kore'nin egemenliğine yönelik ciddi ihlallerini hızla inkarı, büyük bir ironi" eleştirisini yöneltti.
'Güney Kore'nin yine Kuzey Kore'nin egemenliğine tecavüzü inkar etmede küstahça liderliği ele geçirdiğine ve bunun Güney Kore ile ABD'nin normal uçuşu olduğunu iddia ettiğine' dikkat çeken Kim, Güney'in söz konusu uçuşun 'utanmadan' normal olduğunu iddia ettiğini belirtti.
Güney'in Kuzey'i provokasyon yapmakla suçlamasına 'Küstahça davranmaktan vazgeç ve bir kere olsun çeneni kapa" karşılığını veren Kim, hava sahası meselesinin Kuzey Kore ile ABD arasında olduğunu sözlerine ekledi.
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Kız kardeş Kim'in bu çıkışı sırasında Güney Kore'nin resmi adı Kore Cumhuriyeti'ne (kısaltması ROK) başvurması dikkat çekti. Böylece resmi adı Kore Demokratik Cumhuriyeti olan Kuzey, resmi açıklamalarında ilk defa Güney'le ilgili 'cumhuriyet' ifadesini kullandı.​​​​​
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Pyongyang'ın ihlal suçlamalarını reddederek 'ABD ordusunun uluslararası hukuka bağlı hareket ettiğini' savundu:
"ABD, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde ve müttefiklerimizle ortaklarımızın yanında güvenli ve sorumlu şekilde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye kararlı."
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