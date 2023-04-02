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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230402/kiz-kardes-kime-gore-zelenskiy-nukleer-silah-talebiyle-ulkesi-ve-halkinin-kaderiyle-kumar-oynuyor-1069059465.html
Kız kardeş Kim'e göre Zelenskiy nükleer silah talebiyle 'ülkesi ve halkının kaderiyle kumar oynuyor'
Kız kardeş Kim'e göre Zelenskiy nükleer silah talebiyle 'ülkesi ve halkının kaderiyle kumar oynuyor'
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Zelenskiy'in Ukrayna'nın nükleer silahlı devlet statüsüne geri dönmesi talebiyle 'ülkesinin ve halkının kaderiyle... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-02T13:09+0300
2023-04-02T13:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
belarus
abd
kuzey kore
kim yo-jong
vladimir zelenskiy
nükleer silah
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'nun iptali ve Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesi talebinin bulunduğu bir dilekçeyi vatandaşlarının imzasına sunması, Kuzey Kore'nin tepkisini çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli konumlara getirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, Zelenski'yi nükleer silah peşinde halkının kaderiyle kumar oynamakla suçladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından, Ukrayna, binlerce nükleer silahından ABD ve Rusya'nın da imzalarının bulunduğu Budapeşte Protokolü'yle vazgeçmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah konuşlandırmasına misilleme olarak, geçen hafta Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma planını açıkladı. Ardından Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin web sitesinde ya Ukrayna'ya (Amerikan) nükleer silahları konuşlandırılması ya da Ukrayna'nın kendi nükleer silahlarına sahip olmasını talep eden dilekçe imzaya açıldı. Bu hamleye Kore İşçi Partisi Tanıtım ve Enformasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong'dan tepki geldi:'Devası olmayan megalomaniden mustaripler'Ukrayna liderliğinin Rusya'yı yenebileceğine inancının 'çaresiz megalomanilerinin' göstergesi olduğunu dile getiren kız kardeş Kim, "Eylemlerinin sonuçlarını kavrayamadıklarından varlıklarını tehdit eden bir nükleer felakete maruz kalıyorlar" değerlendirmesini yaptı. Zelenskiy'in perşembe günü en az 25 bin imza talebiyle açtığı dilekçeye cumartesi öğleden sonrası itibarıyla 611 imza geldi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/zelenskiy-ukraynaya-yeniden-nukleer-devlet-statusu-verilmesini-talep-etti-1068998051.html
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rusya, ukrayna, belarus, abd, kuzey kore, kim yo-jong, vladimir zelenskiy, nükleer silah
rusya, ukrayna, belarus, abd, kuzey kore, kim yo-jong, vladimir zelenskiy, nükleer silah

Kız kardeş Kim'e göre Zelenskiy nükleer silah talebiyle 'ülkesi ve halkının kaderiyle kumar oynuyor'

13:09 02.04.2023 (güncellendi: 13:42 02.04.2023)
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFVladimir Zelenskiy- Joe Biden
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
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Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Zelenskiy'in Ukrayna'nın nükleer silahlı devlet statüsüne geri dönmesi talebiyle 'ülkesinin ve halkının kaderiyle kumar oynayacak kadar gözünün döndüğünü gösterdiğini' belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'nun iptali ve Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesi talebinin bulunduğu bir dilekçeyi vatandaşlarının imzasına sunması, Kuzey Kore'nin tepkisini çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli konumlara getirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, Zelenski'yi nükleer silah peşinde halkının kaderiyle kumar oynamakla suçladı.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından, Ukrayna, binlerce nükleer silahından ABD ve Rusya'nın da imzalarının bulunduğu Budapeşte Protokolü'yle vazgeçmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah konuşlandırmasına misilleme olarak, geçen hafta Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma planını açıkladı. Ardından Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin web sitesinde ya Ukrayna'ya (Amerikan) nükleer silahları konuşlandırılması ya da Ukrayna'nın kendi nükleer silahlarına sahip olmasını talep eden dilekçe imzaya açıldı.
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy, Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesini talep etti
31 Mart, 12:58
Bu hamleye Kore İşçi Partisi Tanıtım ve Enformasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong'dan tepki geldi:

Zelenskiy'in ABD nükleer silahlarına evsahipliği yapmaktan ve bağımsız olarak nükleer silah geliştirmekten söz etmesi, ülkesinin ve halkının kaderiyle kumar oynayarak kalan günlerini ne pahasına olursa olsun uzatmaya yönelik çok tehlikeli siyasi hırsının tezahürüdür.

'Devası olmayan megalomaniden mustaripler'

Ukrayna liderliğinin Rusya'yı yenebileceğine inancının 'çaresiz megalomanilerinin' göstergesi olduğunu dile getiren kız kardeş Kim, "Eylemlerinin sonuçlarını kavrayamadıklarından varlıklarını tehdit eden bir nükleer felakete maruz kalıyorlar" değerlendirmesini yaptı.
Kim Yo Jong - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
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Kız kardeş Kim'den ABD'ye uyarı: Savaş ilanı sayarız
7 Mart, 10:08
Zelenskiy'in perşembe günü en az 25 bin imza talebiyle açtığı dilekçeye cumartesi öğleden sonrası itibarıyla 611 imza geldi.
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