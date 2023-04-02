https://sputniknews.com.tr/20230402/kiz-kardes-kime-gore-zelenskiy-nukleer-silah-talebiyle-ulkesi-ve-halkinin-kaderiyle-kumar-oynuyor-1069059465.html

Kız kardeş Kim'e göre Zelenskiy nükleer silah talebiyle 'ülkesi ve halkının kaderiyle kumar oynuyor'

Kız kardeş Kim'e göre Zelenskiy nükleer silah talebiyle 'ülkesi ve halkının kaderiyle kumar oynuyor'

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, Zelenskiy'in Ukrayna'nın nükleer silahlı devlet statüsüne geri dönmesi talebiyle 'ülkesinin ve halkının kaderiyle... 02.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-02T13:09+0300

2023-04-02T13:09+0300

2023-04-02T13:42+0300

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kuzey kore

kim yo-jong

vladimir zelenskiy

nükleer silah

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in 1994 tarihli Budapeşte Memorandumu'nun iptali ve Ukrayna'ya yeniden nükleer devlet statüsü verilmesi talebinin bulunduğu bir dilekçeyi vatandaşlarının imzasına sunması, Kuzey Kore'nin tepkisini çekti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli konumlara getirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, Zelenski'yi nükleer silah peşinde halkının kaderiyle kumar oynamakla suçladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasının ardından, Ukrayna, binlerce nükleer silahından ABD ve Rusya'nın da imzalarının bulunduğu Budapeşte Protokolü'yle vazgeçmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin Avrupa'da nükleer silah konuşlandırmasına misilleme olarak, geçen hafta Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırma planını açıkladı. Ardından Ukrayna devlet başkanlığı ofisinin web sitesinde ya Ukrayna'ya (Amerikan) nükleer silahları konuşlandırılması ya da Ukrayna'nın kendi nükleer silahlarına sahip olmasını talep eden dilekçe imzaya açıldı. Bu hamleye Kore İşçi Partisi Tanıtım ve Enformasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Kim Yo-jong'dan tepki geldi:'Devası olmayan megalomaniden mustaripler'Ukrayna liderliğinin Rusya'yı yenebileceğine inancının 'çaresiz megalomanilerinin' göstergesi olduğunu dile getiren kız kardeş Kim, "Eylemlerinin sonuçlarını kavrayamadıklarından varlıklarını tehdit eden bir nükleer felakete maruz kalıyorlar" değerlendirmesini yaptı. Zelenskiy'in perşembe günü en az 25 bin imza talebiyle açtığı dilekçeye cumartesi öğleden sonrası itibarıyla 611 imza geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230331/zelenskiy-ukraynaya-yeniden-nukleer-devlet-statusu-verilmesini-talep-etti-1068998051.html

https://sputniknews.com.tr/20230307/kiz-kardes-kimden-abdye-uyari-savas-ilani-sayariz-1067923533.html

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rusya, ukrayna, belarus, abd, kuzey kore, kim yo-jong, vladimir zelenskiy, nükleer silah