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https://sputniknews.com.tr/20230429/kuzey-kore-lideri-kim-jong-unun-kiz-kardesi-abd-baskani-bidena-bunak-dedi-1070351547.html
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, ABD Başkanı Biden'a 'bunak' dedi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, ABD Başkanı Biden'a 'bunak' dedi
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ile Güney arasında imzalanan, Kuzey'in tehditlerine karşı nükleer caydırıcılık çabalarını... 29.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-29T13:03+0300
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Yonhap'ın Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) bildirdiği habere göre, Kuzey, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyaretinde, Kuzey Kore'yi komşusuna saldırmaktan caydırmak amacıyla Seul ile Washington arasında imzalanan "Washington Deklarasyonu"na ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı.Kim, anlaşmanın Kuzey'e karşı "en düşmanca ve saldırgan eylem iradesini" yansıttığını ve "sadece Kuzeydoğu Asya'nın ve dünyanın barış ve güvenliğinin daha ciddi tehlikeye atacağını" ifade etti.Aynı zamanda Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcılığını yürüten Kim, güvenlik ortamındaki değişikliğin Kuzey'i "daha kararlı adımlar"la harekete geçireceği konusunda uyardı.ABD ile Güney ittifakını "düşman" olarak tanımlayan Kim, ittifakın Kore Yarımadası çevresindeki nükleer varlığı güçlendirmeleri halinde Kuzey'in "meşru müdafaa hakkını onlarla doğru orantılı" kullanacağını belirtti.Güney Kore liderini 'beceriksizliğiyle güvenliği krize iten bir aptal' olarak nitelendirdiKim, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'ye veya müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının, Kuzey'deki rejimin sona ermesiyle sonuçlanacağı yönündeki uyarısını, "bunak kişinin saçma sapan sözleri" şeklinde değerlendirdi.Yoon'u ise "beceriksizliğiyle güvenliği krize iten bir aptal" olarak nitelendiren Kim, "ABD ile Güney Kore'nin boş hayali bundan böyle daha sert yanıt bulacak." dedi.Güney Kore'nin Koreler arası ilişkilerden sorumlu Birleştirme Bakanlığı, Kim'in sözlerini "aşırı zorlama" şeklinde nitelendirerek kınadı.Washington Deklarasyonu27 Nisan'da Biden ve Yoon arasında Washington'da imzalanan deklarasyonda, Güney Kore'nin, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerine tam güven duyduğu ve nükleer caydırıcılığına kalıcı olarak bel bağlamasının önemini, gerekliliğini ve faydasını kabul ettiği vurgulanmıştı.İki ülke arasında, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masa üstü simülasyon oluşturulacağı duyuruldu.Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye tehditlerine karşı atılacak yeni adımlardan da bahsedilen metinde, şu ifadeler kullanılmıştı:
https://sputniknews.com.tr/20230427/abd-guney-kore-nukleer-anlasmasi-kaleydoskop-gibi-biden-kuzey-koreyi-yok-etmekle-tehdit-etti-1070253604.html
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi, ABD Başkanı Biden'a 'bunak' dedi

13:03 29.04.2023
© AFP 2023 / STRKuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un önemli pozisyonlara terfi ettirdiği kız kardeşi Kim Yo-jong, 11 Ağustos 2022'de Kovid pandemisiyle ilgili Ulusal Acil Durum Önleme toplantısında konuşma yaptı ve bu vesileyle devlet televizyonu KCTV tarafından ilk kez konuşması yayımlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2023
© AFP 2023 / STR
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Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD ile Güney arasında imzalanan, Kuzey'in tehditlerine karşı nükleer caydırıcılık çabalarını destekleyen "Washington Deklarasyonu"nu kınayarak müttefiklerin planının "ciddi tehlike"yle sonuçlanacağını söyledi.
Yonhap'ın Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) bildirdiği habere göre, Kuzey, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un ABD ziyaretinde, Kuzey Kore'yi komşusuna saldırmaktan caydırmak amacıyla Seul ile Washington arasında imzalanan "Washington Deklarasyonu"na ilişkin ilk değerlendirmeyi yaptı.
Kim, anlaşmanın Kuzey'e karşı "en düşmanca ve saldırgan eylem iradesini" yansıttığını ve "sadece Kuzeydoğu Asya'nın ve dünyanın barış ve güvenliğinin daha ciddi tehlikeye atacağını" ifade etti.
Aynı zamanda Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Daire Başkan Yardımcılığını yürüten Kim, güvenlik ortamındaki değişikliğin Kuzey'i "daha kararlı adımlar"la harekete geçireceği konusunda uyardı.
ABD ile Güney ittifakını "düşman" olarak tanımlayan Kim, ittifakın Kore Yarımadası çevresindeki nükleer varlığı güçlendirmeleri halinde Kuzey'in "meşru müdafaa hakkını onlarla doğru orantılı" kullanacağını belirtti.

Güney Kore liderini 'beceriksizliğiyle güvenliği krize iten bir aptal' olarak nitelendirdi

Kim, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'ye veya müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer saldırının, Kuzey'deki rejimin sona ermesiyle sonuçlanacağı yönündeki uyarısını, "bunak kişinin saçma sapan sözleri" şeklinde değerlendirdi.
Yoon'u ise "beceriksizliğiyle güvenliği krize iten bir aptal" olarak nitelendiren Kim, "ABD ile Güney Kore'nin boş hayali bundan böyle daha sert yanıt bulacak." dedi.
Güney Kore'nin Koreler arası ilişkilerden sorumlu Birleştirme Bakanlığı, Kim'in sözlerini "aşırı zorlama" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Washington Deklarasyonu

27 Nisan'da Biden ve Yoon arasında Washington'da imzalanan deklarasyonda, Güney Kore'nin, ABD'nin genişletilmiş caydırıcılık taahhütlerine tam güven duyduğu ve nükleer caydırıcılığına kalıcı olarak bel bağlamasının önemini, gerekliliğini ve faydasını kabul ettiği vurgulanmıştı.
İki ülke arasında, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masa üstü simülasyon oluşturulacağı duyuruldu.
Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye tehditlerine karşı atılacak yeni adımlardan da bahsedilen metinde, şu ifadeler kullanılmıştı:
"Başkan Biden, ABD'nin Güney Kore'ye ve halkına olan bağlılığının kalıcı ve sağlam olduğunu ve Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı herhangi bir nükleer saldırısına hızlı, ezici ve kararlı bir yanıtla karşılık verileceğini yeniden teyit etti. Gelecekte ABD, nükleer balistik füze denizaltısının Güney Kore'ye yapacağı ziyaretteki gibi stratejik varlıkların Kore Yarımadası'ndaki düzenli görünürlüğünü daha da artıracak ve ordularımız arasındaki koordinasyonu genişletecek ve derinleştirecektir."
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2023
DÜNYA
ABD-Güney Kore nükleer silah anlaşması kaleydoskop gibi: Biden Kuzey Kore'yi yok etmekle tehdit etti
27 Nisan, 13:10
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