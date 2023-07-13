https://sputniknews.com.tr/20230713/kcna-abd-ve-guney-kore-kuzey-koreye-karsi-nukleer-silah-kullanimini-tartisacak-1073492540.html

Kuzey Kore basını: ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah kullanımını tartışacak

Kuzey Kore basını: ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah kullanımını tartışacak

ABD ve Güney Kore'nin Seul'deki yeni Nükleer Danışma Grubu'nun açılış toplantısında Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah kullanımını tartışmayı planladıkları... 13.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-13T10:54+0300

2023-07-13T10:54+0300

2023-07-13T10:57+0300

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Kore Merkez Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre ABD, Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol arasında Washington'da gerçekleşen ve Kuzey Kore medyasının 'nükleer çatışma için bir program' olarak adlandırdığı Washington Deklarasyonu hazırladı. Haberde, kurulacak Nükleer Danışma Grubu'nun Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki 'üçlü nükleer ittifakın' ana organı olacağı ve bunun da bölgesel durumu daha önce görülmemiş bir nükleer savaşın eşiğine getireceği belirtildi.KCNA ayrıca, Pyongyang'ın Çarşamba günü maksimum irtifa 6.648.4 kilometreye (4.131 mil) ulaşan ve 1.001.2 kilometre mesafeyi 4.491 saniyede kat eden yeni tip Hwasong-18 kıtalararası balistik füzeyi test ettiğini ve ülkenin lideri Kim Jong-un'un füzenin ilk denemesine 'bizzat rehberlik ettiğini' de doğruladı. Güney Kore medyası ise, Yoon'un ofisi tarafından yapılan açıklamaya atıfla, Nükleer Danışma Grubu'nun ilk toplantısının 18 Temmuz'da Seul'de yapılacağını bilirdi.Beyaz Saray Nisan ayında, Biden ve Yoon'un 'genişletilmiş caydırıcılığı güçlendirmek, nükleer ve stratejik planlamayı tartışmak ve Kuzey Kore'nin nükleer silahların yayılmasını önleme programına yönelik tehdidi yönetmek' için Nükleer Danışma Grubu kurma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.Çarşamba günü, Kuzey Kore balistik bir füze fırlattı ve 74 dakika rekoruyla Japonya'nın Okushiri Adası'nın 155 mil açığına düştü. Bu, Kuzey Kore'nin 15 Haziran'dan bu yana ilk ve bu yıl şimdiye kadarki 12. fırlatmasıydı. Geçen yıl ise Pyongyang 37 balistik füze fırlattı.

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abd, kuzey kore, kcna, kore merkezi haber ajansı (kcna), medya