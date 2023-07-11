https://sputniknews.com.tr/20230711/macronu-asmaktan-soz-ettigi-icin-sorgulanip-sorusturma-acilan-sarkici-yanlis-yorumlandi-1073411107.html

'Macron'u asmaktan' söz ettiği için sorgulanıp soruşturma açılan şarkıcı: Yanlış yorumlandı

'Macron'u asmaktan' söz ettiği için sorgulanıp soruşturma açılan şarkıcı: Yanlış yorumlandı

Fransa'da icraatları protesto, grev, isyan dalgasıyla karşılanan Macron'a hakaret ciddi bir suç haline geliyor. Konserde Macron'u linç etme iması olarak... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T13:56+0300

2023-07-11T13:56+0300

2023-07-11T14:03+0300

dünya

emmanuel macron

hakaret

cumhurbaşkanına hakaret

fransa

linç

şarkıcı

konser

yanlış anlama

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Fransız şarkıcı Izia Higelin, konser sırasında neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisini göstermek için yaptığı espriyle ilgili "Yanlış yorumlandığı ve bağlamından koparıldığı için çok üzgünüm. Açıkçası, hiçbir noktada şiddeti veya nefreti kışkırtmak istemedim" açıklamasını yaptı. 1970'lerin ünlü şarkıcısı Jacques Higelin'ın kızı Izia, 'İki şarkı arasında doğaçlama ve gerçeküstü bir bağlantı yaptığını ve bunun dışardan göründüğü gibi algılanmaması gerektiğini' söyledi. 32 yaşındaki şarkıcı, sözlerinin 'kimseye yönelik olmadığını' savundu.Perşembe günü sahil kenti Beaulieu-sur-Mer'de konser verirken Meksika'nın içi tatlı dolu kuklaların yükseğe asılıp sopalarla vurularak yere düşürüldüğü Piñata şenliğine atıfta bulunan Izia, dev bir insan Piñata gibi Macron'un yerden 20 metre yükseğe asıldığını ve Otomatik Portakal filmindeki gibi çivili sopalar kuşanmış kalabalık tarafından çevrelendiğini hayal ettiğinden söz etti.Şarkıcı, ardından başına gelecekleri öngörmüş gibi "Nice-Matin gazetesinin yarınki manşetini şimdiden görebiliyorum: "Izia, Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi çağrısı yaptı" dedi. Tepkiler ertesi günü bile beklemedi. İhbar üzerine gelen jandarma konser salonunun önünde beklemeye geçti. Gösterinin ardından salondan gizlice çıkarılan şarkıcı, jandarmaya yakalanmadı, ama daha sonra polis tarafından sorgulanıp gözaltına alındı. Nice Savcısı, hakkında 'halkı suç işlemeye veya saldırıda bulunmaya alenen tahrik' suçlamasıyla soruşturma açtı.Belediye Başkanı Roger Roux, "Birilerinin kimseyi tehdit ettiğini, aşağıladığını, karaladığını duymak istemiyoruz" derken, Fransız basınına göre "Izia, Beaulieu'de kara listeye alındı". Bununla da kalmadı. Izia'nın Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü öncesi 13 Temmuz'da Marcq-en-Baroeul'da vereceği konserin iptal edildiği Belediye Başkanı Bernard Gérard tarafından açıklandı.Marcq-en-Baroeul Belediye Meclisi'nin açıklamasında, şarkıcının sözlerinin 'aşırı şiddetli olduğu ve suç addedilerek kınanmasının gerektiği' iddia edildi. Medyaya konuşan belediye meclisinin bir üyesi, "Bu sanatçının halka açık, ücretsiz, aile konseri için Marcq-en-Barœul'a gelmesi, Ulusal Günümüz'de galebe çalan toplanma değerleriyle çelişir" dedi. Aylarca protesto ve grev dalgasıyla karşılanmasına rağmen 'mezarda emeklilik' reformunu meclisi bay pas ederek yasalaştıran Macron, son olarak 17 yaşındaki Cezayir kökenli bir gencin sürücü koltuğunda polis tarafından öldürülmesinin tetiklediği isyana karşı güvenlik devleti uygulamalarını devreye soktu.Solcu kimliğini gizlemeyen Izia, bu yılın başında verdiği bir röportajda, "Şu anda inancı korumak zor. Ekonomik kriz, polis şiddeti, adaletsizliklerle dolu korkunç bir dönemden geçiyoruz. Böyle düşünen tek ben değilim" demişti.

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emmanuel macron, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, fransa, linç, şarkıcı, konser, yanlış anlama