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https://sputniknews.com.tr/20230711/macronu-asmaktan-soz-ettigi-icin-sorgulanip-sorusturma-acilan-sarkici-yanlis-yorumlandi-1073411107.html
'Macron'u asmaktan' söz ettiği için sorgulanıp soruşturma açılan şarkıcı: Yanlış yorumlandı
'Macron'u asmaktan' söz ettiği için sorgulanıp soruşturma açılan şarkıcı: Yanlış yorumlandı
Fransa'da icraatları protesto, grev, isyan dalgasıyla karşılanan Macron'a hakaret ciddi bir suç haline geliyor. Konserde Macron'u linç etme iması olarak... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T13:56+0300
2023-07-11T14:03+0300
dünya
emmanuel macron
hakaret
cumhurbaşkanına hakaret
fransa
linç
şarkıcı
konser
yanlış anlama
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Fransız şarkıcı Izia Higelin, konser sırasında neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisini göstermek için yaptığı espriyle ilgili "Yanlış yorumlandığı ve bağlamından koparıldığı için çok üzgünüm. Açıkçası, hiçbir noktada şiddeti veya nefreti kışkırtmak istemedim" açıklamasını yaptı. 1970'lerin ünlü şarkıcısı Jacques Higelin'ın kızı Izia, 'İki şarkı arasında doğaçlama ve gerçeküstü bir bağlantı yaptığını ve bunun dışardan göründüğü gibi algılanmaması gerektiğini' söyledi. 32 yaşındaki şarkıcı, sözlerinin 'kimseye yönelik olmadığını' savundu.Perşembe günü sahil kenti Beaulieu-sur-Mer'de konser verirken Meksika'nın içi tatlı dolu kuklaların yükseğe asılıp sopalarla vurularak yere düşürüldüğü Piñata şenliğine atıfta bulunan Izia, dev bir insan Piñata gibi Macron'un yerden 20 metre yükseğe asıldığını ve Otomatik Portakal filmindeki gibi çivili sopalar kuşanmış kalabalık tarafından çevrelendiğini hayal ettiğinden söz etti.Şarkıcı, ardından başına gelecekleri öngörmüş gibi "Nice-Matin gazetesinin yarınki manşetini şimdiden görebiliyorum: "Izia, Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi çağrısı yaptı" dedi. Tepkiler ertesi günü bile beklemedi. İhbar üzerine gelen jandarma konser salonunun önünde beklemeye geçti. Gösterinin ardından salondan gizlice çıkarılan şarkıcı, jandarmaya yakalanmadı, ama daha sonra polis tarafından sorgulanıp gözaltına alındı. Nice Savcısı, hakkında 'halkı suç işlemeye veya saldırıda bulunmaya alenen tahrik' suçlamasıyla soruşturma açtı.Belediye Başkanı Roger Roux, "Birilerinin kimseyi tehdit ettiğini, aşağıladığını, karaladığını duymak istemiyoruz" derken, Fransız basınına göre "Izia, Beaulieu'de kara listeye alındı". Bununla da kalmadı. Izia'nın Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü öncesi 13 Temmuz'da Marcq-en-Baroeul'da vereceği konserin iptal edildiği Belediye Başkanı Bernard Gérard tarafından açıklandı.Marcq-en-Baroeul Belediye Meclisi'nin açıklamasında, şarkıcının sözlerinin 'aşırı şiddetli olduğu ve suç addedilerek kınanmasının gerektiği' iddia edildi. Medyaya konuşan belediye meclisinin bir üyesi, "Bu sanatçının halka açık, ücretsiz, aile konseri için Marcq-en-Barœul'a gelmesi, Ulusal Günümüz'de galebe çalan toplanma değerleriyle çelişir" dedi. Aylarca protesto ve grev dalgasıyla karşılanmasına rağmen 'mezarda emeklilik' reformunu meclisi bay pas ederek yasalaştıran Macron, son olarak 17 yaşındaki Cezayir kökenli bir gencin sürücü koltuğunda polis tarafından öldürülmesinin tetiklediği isyana karşı güvenlik devleti uygulamalarını devreye soktu.Solcu kimliğini gizlemeyen Izia, bu yılın başında verdiği bir röportajda, "Şu anda inancı korumak zor. Ekonomik kriz, polis şiddeti, adaletsizliklerle dolu korkunç bir dönemden geçiyoruz. Böyle düşünen tek ben değilim" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230329/fransada-macrona-pislik-dedigi-iddia-edilen-kadin-gozaltina-alindi-1068911222.html
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https://sputniknews.com.tr/20230704/macron-isyanin-zirvesi-noktasi-gecti-ancak-siddetin-son-erdigini-ilan-etmek-konusunda-temkinliyim-1073154926.html
https://sputniknews.com.tr/20230704/macron-isler-cigirindan-ciktiginda-sosyal-medya-aglarina-erisimi-kesebilecek-konumda-olmaliyiz-1073176951.html
https://sputniknews.com.tr/20230706/buyuk-birader-fransada-polisin-zanlilarin-telefonu-uzaktan-etkinlestirip-izlemesine-meclis-onayi-1073236022.html
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emmanuel macron, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, fransa, linç, şarkıcı, konser, yanlış anlama
emmanuel macron, hakaret, cumhurbaşkanına hakaret, fransa, linç, şarkıcı, konser, yanlış anlama

'Macron'u asmaktan' söz ettiği için sorgulanıp soruşturma açılan şarkıcı: Yanlış yorumlandı

13:56 11.07.2023 (güncellendi: 14:03 11.07.2023)
© Fotoğraf : Twitter/IZÏA HIGELIN@IziaMusicIzia Higelin, Fransız şarkıcı
Izia Higelin, Fransız şarkıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© Fotoğraf : Twitter/IZÏA HIGELIN@IziaMusic
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Fransa'da icraatları protesto, grev, isyan dalgasıyla karşılanan Macron'a hakaret ciddi bir suç haline geliyor. Konserde Macron'u linç etme iması olarak yorumlanan sözleri yüzünden derhal gözaltına alınıp sorgulanan, hakkında soruşturma açılan, hatta konserleri iptal edilen bir şarkıcı, 'yanlış anlaşıldığı' açıklaması yapmak zorunda kaldı.
Fransız şarkıcı Izia Higelin, konser sırasında neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepkisini göstermek için yaptığı espriyle ilgili "Yanlış yorumlandığı ve bağlamından koparıldığı için çok üzgünüm. Açıkçası, hiçbir noktada şiddeti veya nefreti kışkırtmak istemedim" açıklamasını yaptı.
1970'lerin ünlü şarkıcısı Jacques Higelin'ın kızı Izia, 'İki şarkı arasında doğaçlama ve gerçeküstü bir bağlantı yaptığını ve bunun dışardan göründüğü gibi algılanmaması gerektiğini' söyledi. 32 yaşındaki şarkıcı, sözlerinin 'kimseye yönelik olmadığını' savundu.
Perşembe günü sahil kenti Beaulieu-sur-Mer'de konser verirken Meksika'nın içi tatlı dolu kuklaların yükseğe asılıp sopalarla vurularak yere düşürüldüğü Piñata şenliğine atıfta bulunan Izia, dev bir insan Piñata gibi Macron'un yerden 20 metre yükseğe asıldığını ve Otomatik Portakal filmindeki gibi çivili sopalar kuşanmış kalabalık tarafından çevrelendiğini hayal ettiğinden söz etti.
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Şarkıcı, ardından başına gelecekleri öngörmüş gibi "Nice-Matin gazetesinin yarınki manşetini şimdiden görebiliyorum: "Izia, Cumhurbaşkanı'nın öldürülmesi çağrısı yaptı" dedi.
Tepkiler ertesi günü bile beklemedi. İhbar üzerine gelen jandarma konser salonunun önünde beklemeye geçti. Gösterinin ardından salondan gizlice çıkarılan şarkıcı, jandarmaya yakalanmadı, ama daha sonra polis tarafından sorgulanıp gözaltına alındı. Nice Savcısı, hakkında 'halkı suç işlemeye veya saldırıda bulunmaya alenen tahrik' suçlamasıyla soruşturma açtı.
Belediye Başkanı Roger Roux, "Birilerinin kimseyi tehdit ettiğini, aşağıladığını, karaladığını duymak istemiyoruz" derken, Fransız basınına göre "Izia, Beaulieu'de kara listeye alındı".
Bununla da kalmadı. Izia'nın Fransa'nın ulusal bayramı olan 14 Temmuz Bastille Günü öncesi 13 Temmuz'da Marcq-en-Baroeul'da vereceği konserin iptal edildiği Belediye Başkanı Bernard Gérard tarafından açıklandı.
Marcq-en-Baroeul Belediye Meclisi'nin açıklamasında, şarkıcının sözlerinin 'aşırı şiddetli olduğu ve suç addedilerek kınanmasının gerektiği' iddia edildi.
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Medyaya konuşan belediye meclisinin bir üyesi, "Bu sanatçının halka açık, ücretsiz, aile konseri için Marcq-en-Barœul'a gelmesi, Ulusal Günümüz'de galebe çalan toplanma değerleriyle çelişir" dedi.
Fransa'da polisin 27 Haziran'da 17 yaşında Cezayir kökenli bir genci sürücü koltuğunda öldürmesinin tetiklediği isyanla ilgili 4 Temmuz'da Elysee Sarayı'nda 220 belediye başkanıyla düzenlediği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
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Solcu kimliğini gizlemeyen Izia, bu yılın başında verdiği bir röportajda, "Şu anda inancı korumak zor. Ekonomik kriz, polis şiddeti, adaletsizliklerle dolu korkunç bir dönemden geçiyoruz. Böyle düşünen tek ben değilim" demişti.
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