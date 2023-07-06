'Büyük Birader' Fransa'da: Polisin zanlıların telefonu uzaktan etkinleştirip izlemesine meclis onayı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'NATO, Avrasya'ya yerleşmeye çalışırken ŞİÖ de Avrupa'ya doğru giriyor'
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
AKŞAM POSTASI
Ekonomiden gelen sinyaller
17:07
89 dk
TARİHTE BUGÜN
Dünya aylarca o koyunu konuştu
18:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Radyo Sputnik'in konuğu oluyor
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sokakta başladı, caz müziğin en tanınan isimlerinden oldu
13:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Memur zammına sendikalar ne diyor?
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
26 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:27
33 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:14
75 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230706/buyuk-birader-fransada-polisin-zanlilarin-telefonu-uzaktan-etkinlestirip-izlemesine-meclis-onayi-1073236022.html
'Büyük Birader' Fransa'da: Polisin zanlıların telefonu uzaktan etkinleştirip izlemesine meclis onayı
'Büyük Birader' Fransa'da: Polisin zanlıların telefonu uzaktan etkinleştirip izlemesine meclis onayı
'Mezarda emeklilik' yasasına karşı protesto ve grev dalgasının ardından polisin 27 Haziran'da 17 yaşındaki Cezayirli bir genci sürücü koltuğunda vurup... 06.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-06T15:23+0300
2023-07-06T15:35+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
isyan
george orwell
1984
büyük birader
gözetleme
izleme
takip
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073245752_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e3d20c0b86b26dd69d454ea780fa4fe6.jpg
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un protesto ve isyana karşı internet ve sosyal medya kısıtlamalarından çocukların ebeveynlerine para cezası kesilmesine dek pek çok önlemi gündeme aldığı dönemde, parlamento, George Orwell'in ünlü romanı 1984'teki Büyük Birader'e geçit verdi.Polisin telefonlarıyla diğer cihazlarının kamera, mikrofon, GPS'ini uzaktan etkinleştirerek şüphelileri gözetleyebilmesine imkan veren madde, parlamentonun alt kanadı mecliste kabul edildi.Telefonların yanısıra dizüstü bilgisayarlar, arabalar ve diğer bağlantılı araçları kapsayan tedbir, en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda şüphelilerin coğrafi konumlarının belirlenmesine izin verecek. Aynı zamanda terör suçu, organize suç ve suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin ses ve görüntülerini kaydetmek için cihazları uzaktan etkinleştirilebilecek. Senato, 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçlar için onay vermiştiGeçen ayın başında parlamentonun üst kanadı senato da kolluk kuvvetlerinin şüpheli teröristleri ve suçluları cihazlarını kullanarak dinlemesine, sahibinin 10 yıldan fazla hapis cezası anlamına gelen bir suç işlediğinden şüphelenilmesi durumunda cihazlarının konumunu takip etmesine izin veren maddeyi kabul etmişti. Daha geniş bir adalet reformu tasarısının parçası olan polisin vatandaşların cihazlarına girerek casusluk yapması maddesi, meclisten 24 hayır oyuna karşı 80 evet oyuyla geçti. Adalet Bakanı: 1984'ün totaliterliğinden çok uzağızSol kesimlerin ve hak savunucularının 'özel yaşama müdahale, totaliterliğe geçiş' eleştirileri eşliğinde şimşeklerini çeken maddeyi, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, George Orwell'in romanına atıfla "1984'ün totaliterliğinden çok uzağız. Yılda sadece onlarca davayı etkileyecek. Bu sayede bazı insanların hayatları kurtulacak" diye savundu.'Demir yumruklu güvenlik devletine kayıyoruz' uyarısıDaha teklif aşamasındayken maddeyle ilgili uyarılarda bulunan dijital haklar grubu La Quadrature du Net, güvenlik hakkı, özel yaşam hakkı, iletişimin mahremiyeti hakkı, serbestçe gelip gitme hakkına atıfta bulunarak, 'temel özgürlüklerin ihlali konusunda ciddi endişeler uyandırdığı ve demir yumruklu güvenlik devletine kayma anlamına geldiğini' belirtmişti. Macron'un vekillerinden 'yumuşak' rötuşlarMeclisteki dünkü tartışma sırasında Macron'un partisinden milletvekilleri, madde üzerinde, uzaktan casusluğun kullanımını 'suçun doğası ve ciddiyetiyle gerekçelendirme ve kesin orantılı bir süreyle sınırlandırma' değişiklerini yaptı. Bazı mesleklere muafiyetBuna göre maddenin uygulanabilmesi için yargıç onayı gerekecek ve casusluğun toplam süresi 6 ayı geçmeyecek, doktorlar, gazeteciler, avukatlar, hakimler ve milletvekilleri gibi hassas mesleklerde çalışanlar meşru hedef olmayacak.
https://sputniknews.com.tr/20230608/buyuk-birader-macron-zanlilarin-telefonuna-erisim-mudahale-ve-kayit-alma-yetkisine-senato-onayi-1072186934.html
https://sputniknews.com.tr/20230630/macron-sosyal-medyada-protestoya-cagiran-yakalanacak-sosyal-medyadan-isyan-icerigi-kaldirilmali-1073035148.html
https://sputniknews.com.tr/20230704/macron-isyanin-zirvesi-noktasi-gecti-ancak-siddetin-son-erdigini-ilan-etmek-konusunda-temkinliyim-1073154926.html
https://sputniknews.com.tr/20230704/macron-isler-cigirindan-ciktiginda-sosyal-medya-aglarina-erisimi-kesebilecek-konumda-olmaliyiz-1073176951.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073245752_160:0:808:486_1920x0_80_0_0_23bba5bc1e5b4c9336d785af36dd5aa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, emmanuel macron, isyan, george orwell, 1984, büyük birader, gözetleme, izleme, takip, polis, telefon, bilgisayar, cihaz, araba, gps, konum, dinleme, kayıt, parlamento, meclis, senato
fransa, emmanuel macron, isyan, george orwell, 1984, büyük birader, gözetleme, izleme, takip, polis, telefon, bilgisayar, cihaz, araba, gps, konum, dinleme, kayıt, parlamento, meclis, senato

'Büyük Birader' Fransa'da: Polisin zanlıların telefonu uzaktan etkinleştirip izlemesine meclis onayı

15:23 06.07.2023 (güncellendi: 15:35 06.07.2023)
© AAEmmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2023
© AA
Abone olTelegram
'Mezarda emeklilik' yasasına karşı protesto ve grev dalgasının ardından polisin 27 Haziran'da 17 yaşındaki Cezayirli bir genci sürücü koltuğunda vurup öldürmesinin tetiklediği isyanla karşılaşan Macron, polis devleti uygulamalarına sarıldı.
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un protesto ve isyana karşı internet ve sosyal medya kısıtlamalarından çocukların ebeveynlerine para cezası kesilmesine dek pek çok önlemi gündeme aldığı dönemde, parlamento, George Orwell'in ünlü romanı 1984'teki Büyük Birader'e geçit verdi.
Polisin telefonlarıyla diğer cihazlarının kamera, mikrofon, GPS'ini uzaktan etkinleştirerek şüphelileri gözetleyebilmesine imkan veren madde, parlamentonun alt kanadı mecliste kabul edildi.
Telefonların yanısıra dizüstü bilgisayarlar, arabalar ve diğer bağlantılı araçları kapsayan tedbir, en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda şüphelilerin coğrafi konumlarının belirlenmesine izin verecek. Aynı zamanda terör suçu, organize suç ve suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin ses ve görüntülerini kaydetmek için cihazları uzaktan etkinleştirilebilecek.

Senato, 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçlar için onay vermişti

Geçen ayın başında parlamentonun üst kanadı senato da kolluk kuvvetlerinin şüpheli teröristleri ve suçluları cihazlarını kullanarak dinlemesine, sahibinin 10 yıldan fazla hapis cezası anlamına gelen bir suç işlediğinden şüphelenilmesi durumunda cihazlarının konumunu takip etmesine izin veren maddeyi kabul etmişti.
Emmanuel Macron - telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
DÜNYA
'Büyük Birader' Macron: Zanlıların telefonuna erişim, müdahale ve kayıt alma yetkisine senato onayı
8 Haziran , 17:31
Daha geniş bir adalet reformu tasarısının parçası olan polisin vatandaşların cihazlarına girerek casusluk yapması maddesi, meclisten 24 hayır oyuna karşı 80 evet oyuyla geçti.

Adalet Bakanı: 1984'ün totaliterliğinden çok uzağız

Sol kesimlerin ve hak savunucularının 'özel yaşama müdahale, totaliterliğe geçiş' eleştirileri eşliğinde şimşeklerini çeken maddeyi, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, George Orwell'in romanına atıfla "1984'ün totaliterliğinden çok uzağız. Yılda sadece onlarca davayı etkileyecek. Bu sayede bazı insanların hayatları kurtulacak" diye savundu.

'Demir yumruklu güvenlik devletine kayıyoruz' uyarısı

Daha teklif aşamasındayken maddeyle ilgili uyarılarda bulunan dijital haklar grubu La Quadrature du Net, güvenlik hakkı, özel yaşam hakkı, iletişimin mahremiyeti hakkı, serbestçe gelip gitme hakkına atıfta bulunarak, 'temel özgürlüklerin ihlali konusunda ciddi endişeler uyandırdığı ve demir yumruklu güvenlik devletine kayma anlamına geldiğini' belirtmişti.
Marsilya'daki bir etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dinleyen polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
DÜNYA
Macron: Sosyal medyada protestoya çağıran yakalanacak, sosyal ağlardan isyan içeriği kaldırılmalı
30 Haziran , 15:35

Macron'un vekillerinden 'yumuşak' rötuşlar

Meclisteki dünkü tartışma sırasında Macron'un partisinden milletvekilleri, madde üzerinde, uzaktan casusluğun kullanımını 'suçun doğası ve ciddiyetiyle gerekçelendirme ve kesin orantılı bir süreyle sınırlandırma' değişiklerini yaptı.
Fransa'da polisin 27 Haziran'da 17 yaşında Cezayir kökenli bir genci sürücü koltuğunda öldürmesinin tetiklediği isyanla ilgili 4 Temmuz'da Elysee Sarayı'nda 220 belediye başkanıyla düzenlediği toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (2023) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
DÜNYA
Macron: Şiddetin zirvesi noktası geçti, isyana karışan çocukların ailelerine para cezası getirilmeli
4 Temmuz, 14:22

Bazı mesleklere muafiyet

Buna göre maddenin uygulanabilmesi için yargıç onayı gerekecek ve casusluğun toplam süresi 6 ayı geçmeyecek, doktorlar, gazeteciler, avukatlar, hakimler ve milletvekilleri gibi hassas mesleklerde çalışanlar meşru hedef olmayacak.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2023
DÜNYA
Macron: İşler çığırından çıktığında sosyal medya ağlarına erişimi kesebilecek konumda olmalıyız
4 Temmuz, 23:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала