https://sputniknews.com.tr/20230706/buyuk-birader-fransada-polisin-zanlilarin-telefonu-uzaktan-etkinlestirip-izlemesine-meclis-onayi-1073236022.html

'Büyük Birader' Fransa'da: Polisin zanlıların telefonu uzaktan etkinleştirip izlemesine meclis onayı

'Büyük Birader' Fransa'da: Polisin zanlıların telefonu uzaktan etkinleştirip izlemesine meclis onayı

'Mezarda emeklilik' yasasına karşı protesto ve grev dalgasının ardından polisin 27 Haziran'da 17 yaşındaki Cezayirli bir genci sürücü koltuğunda vurup... 06.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-06T15:23+0300

2023-07-06T15:23+0300

2023-07-06T15:35+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

isyan

george orwell

1984

büyük birader

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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un protesto ve isyana karşı internet ve sosyal medya kısıtlamalarından çocukların ebeveynlerine para cezası kesilmesine dek pek çok önlemi gündeme aldığı dönemde, parlamento, George Orwell'in ünlü romanı 1984'teki Büyük Birader'e geçit verdi.Polisin telefonlarıyla diğer cihazlarının kamera, mikrofon, GPS'ini uzaktan etkinleştirerek şüphelileri gözetleyebilmesine imkan veren madde, parlamentonun alt kanadı mecliste kabul edildi.Telefonların yanısıra dizüstü bilgisayarlar, arabalar ve diğer bağlantılı araçları kapsayan tedbir, en az 5 yıl hapis cezası gerektiren suçlarda şüphelilerin coğrafi konumlarının belirlenmesine izin verecek. Aynı zamanda terör suçu, organize suç ve suç işlediğinden şüphelenilen kişilerin ses ve görüntülerini kaydetmek için cihazları uzaktan etkinleştirilebilecek. Senato, 10 yıldan fazla hapis gerektiren suçlar için onay vermiştiGeçen ayın başında parlamentonun üst kanadı senato da kolluk kuvvetlerinin şüpheli teröristleri ve suçluları cihazlarını kullanarak dinlemesine, sahibinin 10 yıldan fazla hapis cezası anlamına gelen bir suç işlediğinden şüphelenilmesi durumunda cihazlarının konumunu takip etmesine izin veren maddeyi kabul etmişti. Daha geniş bir adalet reformu tasarısının parçası olan polisin vatandaşların cihazlarına girerek casusluk yapması maddesi, meclisten 24 hayır oyuna karşı 80 evet oyuyla geçti. Adalet Bakanı: 1984'ün totaliterliğinden çok uzağızSol kesimlerin ve hak savunucularının 'özel yaşama müdahale, totaliterliğe geçiş' eleştirileri eşliğinde şimşeklerini çeken maddeyi, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, George Orwell'in romanına atıfla "1984'ün totaliterliğinden çok uzağız. Yılda sadece onlarca davayı etkileyecek. Bu sayede bazı insanların hayatları kurtulacak" diye savundu.'Demir yumruklu güvenlik devletine kayıyoruz' uyarısıDaha teklif aşamasındayken maddeyle ilgili uyarılarda bulunan dijital haklar grubu La Quadrature du Net, güvenlik hakkı, özel yaşam hakkı, iletişimin mahremiyeti hakkı, serbestçe gelip gitme hakkına atıfta bulunarak, 'temel özgürlüklerin ihlali konusunda ciddi endişeler uyandırdığı ve demir yumruklu güvenlik devletine kayma anlamına geldiğini' belirtmişti. Macron'un vekillerinden 'yumuşak' rötuşlarMeclisteki dünkü tartışma sırasında Macron'un partisinden milletvekilleri, madde üzerinde, uzaktan casusluğun kullanımını 'suçun doğası ve ciddiyetiyle gerekçelendirme ve kesin orantılı bir süreyle sınırlandırma' değişiklerini yaptı. Bazı mesleklere muafiyetBuna göre maddenin uygulanabilmesi için yargıç onayı gerekecek ve casusluğun toplam süresi 6 ayı geçmeyecek, doktorlar, gazeteciler, avukatlar, hakimler ve milletvekilleri gibi hassas mesleklerde çalışanlar meşru hedef olmayacak.

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