https://sputniknews.com.tr/20230704/macron-isyanin-zirvesi-noktasi-gecti-ancak-siddetin-son-erdigini-ilan-etmek-konusunda-temkinliyim-1073154926.html

Macron: İsyanın zirvesi noktası geçti, isyana karışan çocukların ailelerine para cezası getirilmeli

Macron: İsyanın zirvesi noktası geçti, isyana karışan çocukların ailelerine para cezası getirilmeli

Fransa'da polisin salı günü 17 yaşında Cezayir kökenli bir genci sürücü koltuğunda öldürmesinin tetiklediği isyanla ilgili belediye başkanlarıyla toplantı... 04.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-04T14:22+0300

2023-07-04T14:22+0300

2023-07-04T15:03+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

isyan

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Fransız haber ajansı AFP, kamera kayıtlarına ve katılımcılara dayanarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belediye başkanlarıyla toplantısında "Sükunete kalıcı dönüş mü? Temkinli olacağım, ama önceki günlerde gördüğümüz zirve geçti" dediğini duyurdu. Macron, dün akşam Paris'te polis memurlarıyla yaptığı toplantıda ise vandalizm veya hırsızlık yaparken yakalanan çocukların ebeveynlerine anında para cezası verilmesi fikrini gündeme getirdi.Parisien gazetesine göre çocuklarını kontrol edemeyen ebeveynler için hızlı cezalar verilmesini öneren Fransa Cumhurbaşkanı, "İlk suçla birlikte ailelere hızlı şekilde maddi yaptırım uygulama yolunu bulmamız gerekiyor" diyerek ekledi:Adalet Bakanlığı'na göre cuma gününden bu yana isyan sırasında gözaltına alınan yaklaşık 4 bin kişinin 1200'den fazlası reşit değil.Cuma isyanın doruk noktası yaşanırken, Macron, ebeveynlere çocuklarını kontrol etmeleri çağrısında bulunmuştu. Gözaltına alınanlar arasında 12-15 yaş arası çocuklar olduğuna dikkat çeken cumhurbaşkanı, "Onları evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğu. Ebeveynlerin yerine hareket etmek devletin işi değil" demişti. Aynı mesajı veren Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti de 'ebeveynlerin zaten çocuklarından yasal olarak sorumlu olduklarını, halihazırdaki yasalara göre ebeveynlerin çocuklarının işlediği bir suçun mağdurunun gördüğü zarardan mali olarak sorumlu olduklarını, mahkemeye çıkarken çocuklarına eşlik etmeyen ebeveynlerin para cezasına çarptırılabileceğini' dile getirmişti.Dupond-Moretti'nin yayımladığı yasal kılavuzunda da savcılara halihazırda ebeveynlere para cezası verilmesine izin veren ceza yasasının 227-17. maddesi hatırlatıldı.

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