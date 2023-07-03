https://sputniknews.com.tr/20230703/fransa-eylemlerinde-bir-olum-daha-yakilan-araclari-sondurmeye-calisan-itfaiyeci-hayatini-kaybetti-1073100124.html

Fransa eylemlerinde bir ölüm daha: Yakılan araçları söndürmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti

Fransa eylemlerinde bir ölüm daha: Yakılan araçları söndürmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti

Fransa'da bir itfaiyeci, eylemciler tarafından ateşe verilen araçları söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-03T10:16+0300

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protesto

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sırasında bir itfaiye memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Darmanin'in açıklamasında, 24 yaşındaki itfaiyecinin, başkentin kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde bir yer altı otoparkında ateşe verilen çok sayıda aracı söndürmeye çalışırken öldüğü belirtildi. Darmanin ayrıca, devam eden eylemlerde polisin dün gece 157 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

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fransa, eylem, itfaiyeci, itfaiye, ölüm, paris, çatışma, protesto