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Fransa eylemlerinde bir ölüm daha: Yakılan araçları söndürmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti
Fransa eylemlerinde bir ölüm daha: Yakılan araçları söndürmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti
Fransa'da bir itfaiyeci, eylemciler tarafından ateşe verilen araçları söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti. 03.07.2023, Sputnik Türkiye
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fransa
eylem
itfaiyeci
itfaiye
ölüm
paris
çatışma
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sırasında bir itfaiye memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Darmanin'in açıklamasında, 24 yaşındaki itfaiyecinin, başkentin kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde bir yer altı otoparkında ateşe verilen çok sayıda aracı söndürmeye çalışırken öldüğü belirtildi. Darmanin ayrıca, devam eden eylemlerde polisin dün gece 157 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
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fransa, eylem, itfaiyeci, itfaiye, ölüm, paris, çatışma, protesto
fransa, eylem, itfaiyeci, itfaiye, ölüm, paris, çatışma, protesto

Fransa eylemlerinde bir ölüm daha: Yakılan araçları söndürmeye çalışan itfaiyeci hayatını kaybetti

10:16 03.07.2023
© AA / Firas AbdullahFransa'daki eylemler
Fransa'daki eylemler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2023
© AA / Firas Abdullah
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Fransa'da bir itfaiyeci, eylemciler tarafından ateşe verilen araçları söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Paris'te bir gencin polis tarafından öldürülmesi üzerine başlayan eylemler sırasında bir itfaiye memurunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Darmanin'in açıklamasında, 24 yaşındaki itfaiyecinin, başkentin kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde bir yer altı otoparkında ateşe verilen çok sayıda aracı söndürmeye çalışırken öldüğü belirtildi.
Darmanin ayrıca, devam eden eylemlerde polisin dün gece 157 kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.
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