https://sputniknews.com.tr/20230701/fransa-adalet-bakani-cocuklari-protestolara-karisan-ebeveynleri-tehdit-etti-1073069779.html

Fransa Adalet Bakanı çocukları protestolara karışan ebeveynleri tehdit etti

Fransa Adalet Bakanı çocukları protestolara karışan ebeveynleri tehdit etti

Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, ülkede polisin bir genci öldürmesi nedeniyle devam eden protestolarda 17 yaşın altında olaylara karışan çocuklardan... 01.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-01T22:26+0300

2023-07-01T22:26+0300

2023-07-01T22:26+0300

dünya

fransa

protesto

çocuk

eric dupond-moretti

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Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Fransa'da şiddet sarmalına dönüşen ve her an ülkenin bir noktasında patlak veren şiddet olaylarına ilişkin ülke basınına açıklamalarda bulundu.Ebeveynlerin yaşanan olaylarda sorumluluklarının bulunduğuna işaret eden Dupond-Moretti, "(17 yaş altı) Çocuklarıyla ilgilenmeyen, onları, nereye gideceklerini bilerek geceleri dışarıya bırakan ebeveynler, 2 yıl hapis ila 30 bin euro para cezası ile karşı karşıya kalacaklar" dedi.Sosyal medyadan organize olanlar tespit edilecekDupond-Moretti, olaylara karışanların sosyal medya platformları üzerinden organize olduklarını, bu nedenle adli makamların, kullanıcıların IP adreslerini talep edebileceğini ifade etti.Bu şekilde olaylara karışanları tespit edebileceklerini söyleyen Dupond-Maretti, olaylara karışanların Shapchat gibi uygulamalar üzerinden organize olduklarına ilişkin bilgilerin ellerinde bulunduğunu aktardı.Fransız Adalet Bakanı, "Yani 13, 14, 15, 16 veya 17 yaşındasın, evdesin ve Snapchat'e bir şeyler gönderdin, hesabın silinecek ve tespit edilip cezalandırılacaksın. Kesinlikle tekrar sakinleşmemiz gerekiyor, bu kadar yeter. Artık dayanması zor" diye konuştu.Ebeveynleri, çocuklarına sahip çıkmaya çağıran Dupond-Moretti, 'ebeveynlik vazifesi bulunanların ahlaki olarak düzeni sağlamaktan sorumlu olduğu' yorumunu yaptı.Nanterre kentinde, 27 Haziran'daki trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki sürücünün polis tarafından vurularak öldürmesine ilişkin görüntüler, ülke genelinde infiale yol açmıştı.Buna tepki olarak başlayan ve hala devam eden olaylı protestolarda, 1500'e yakın kişi gözaltına alındı, 200'den fazla polis memuru yaralandı.

https://sputniknews.com.tr/20230701/fransadaki-protestolarda-45-bin--polis-ve-jandarma-gorevde-olacak-1073067967.html

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fransa, protesto, çocuk, eric dupond-moretti