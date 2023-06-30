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https://sputniknews.com.tr/20230630/macron-sosyal-medyada-protestoya-cagiran-yakalanacak-sosyal-medyadan-isyan-icerigi-kaldirilmali-1073035148.html
Macron: Sosyal medyada protestoya çağıran yakalanacak, sosyal ağlardan isyan içeriği kaldırılmalı
Macron: Sosyal medyada protestoya çağıran yakalanacak, sosyal ağlardan isyan içeriği kaldırılmalı
Paris'in Nanterre banliyösünde salı günü polisin 17 yaşındaki Cezayir kökenli bir genci sürücü koltuğunda öldürmesi üzerine başlayan protestolar ülke çapında... 30.06.2023, Sputnik Türkiye
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Fransa'daki isyan nedeniyle AB zirvesinden ayrılarak Paris'e dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün bakanlar kuruluna hitabında ve ardından yaptığı açıklamada, 'ergen ölümünün kabul edilemez bir şekilde istismar edilmesini kınadığını' belirtti. Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i iki yanına alarak bakanlar kuruluyla birlikte kameraların karşısına geçen Macron, şu mesajları verdi:* Şiddeti hiçbir şey haklı gösteremez. Bir gencin ölümü kabul edilemez şekilde araçsallaştırılıyor. * Birileri bu fırsatı kullanarak kurumlarımıza saldırmaya çalışıyor... İyi organize olmuş suç gruplarının şiddetini görüyoruz.* Şiddet olaylarına dönen protestolarla başa çıkmak için İçişleri Bakanlığı tarafından ilave imkanlar seferber edilecek, ülke çapında daha fazla güvenlik gücü görevlendirilecek. İsyancıları soruşturması için İçişleri Bakanlığı'na daha fazla kaynak aktarılacak.* Dün gece isyan çıkarmaktan gözaltına alınan 875 kişinin üçte biri reşit değil. Onları evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğunda. Ebeveynlerin yerine hareket etmek devletin işi değil. * Sosyal medya şirketlerini en hassas isyan içeriklerini kaldırmaya çağırıyorum. * Sosyal ağların bu kapsamdaki kullanımlarıyla ilgili gerekli tedbirler alınacak. Sosyal medyadaki yağma çağrılarıyla ilgili düzenleme getirilecek. * Yetkililer, sosyal ağlar üzerinden protesto çağrısı yapanları belirleyecek. * En hassas bölgelerde bazı şenlikler iptal edilecek.
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fransa, emmanuel macron, sosyal medya, sansür, izleme, takip

Macron: Sosyal medyada protestoya çağıran yakalanacak, sosyal ağlardan isyan içeriği kaldırılmalı

15:35 30.06.2023 (güncellendi: 16:10 30.06.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Emmanuel Macron@EmmanuelMacronMarsilya'daki bir etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dinleyen polisler
Marsilya'daki bir etkinlikte konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u dinleyen polisler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2023
© Fotoğraf : Twitter/Emmanuel Macron@EmmanuelMacron
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Paris'in Nanterre banliyösünde salı günü polisin 17 yaşındaki Cezayir kökenli bir genci sürücü koltuğunda öldürmesi üzerine başlayan protestolar ülke çapında isyana dönüşürken, çıkış yolu arayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan yeni açıklama geldi.
Fransa'daki isyan nedeniyle AB zirvesinden ayrılarak Paris'e dönen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün bakanlar kuruluna hitabında ve ardından yaptığı açıklamada, 'ergen ölümünün kabul edilemez bir şekilde istismar edilmesini kınadığını' belirtti.
Başbakan Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i iki yanına alarak bakanlar kuruluyla birlikte kameraların karşısına geçen Macron, şu mesajları verdi:
* Şiddeti hiçbir şey haklı gösteremez. Bir gencin ölümü kabul edilemez şekilde araçsallaştırılıyor.
* Birileri bu fırsatı kullanarak kurumlarımıza saldırmaya çalışıyor... İyi organize olmuş suç gruplarının şiddetini görüyoruz.
* Şiddet olaylarına dönen protestolarla başa çıkmak için İçişleri Bakanlığı tarafından ilave imkanlar seferber edilecek, ülke çapında daha fazla güvenlik gücü görevlendirilecek. İsyancıları soruşturması için İçişleri Bakanlığı'na daha fazla kaynak aktarılacak.
* Dün gece isyan çıkarmaktan gözaltına alınan 875 kişinin üçte biri reşit değil. Onları evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğunda. Ebeveynlerin yerine hareket etmek devletin işi değil.
* Sosyal medya şirketlerini en hassas isyan içeriklerini kaldırmaya çağırıyorum.
* Sosyal ağların bu kapsamdaki kullanımlarıyla ilgili gerekli tedbirler alınacak. Sosyal medyadaki yağma çağrılarıyla ilgili düzenleme getirilecek.
* Yetkililer, sosyal ağlar üzerinden protesto çağrısı yapanları belirleyecek.
* En hassas bölgelerde bazı şenlikler iptal edilecek.
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