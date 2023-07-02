https://sputniknews.com.tr/20230702/fransada-lhay-les-rose-belediye-baskani-evime-saldirdilar-esim-ve-cocugum-yaralandi-1073077769.html

Fransa’da L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı: Evime saldırdılar, eşim ve çocuğum yaralandı

Fransa’da L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı: Evime saldırdılar, eşim ve çocuğum yaralandı

Fransa’nın L'Hay-les-Rose şehrinin Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, bu gece evine düzenlenen saldırıda eşi ve çocuğunun yaralandığını duyurdu. 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T10:45+0300

2023-07-02T10:45+0300

2023-07-02T10:45+0300

dünya

fransa

eylem

belediye başkanı

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L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun, Twitter paylaşımında, “Bu gece evime saldırı düzenlendi ve ailem saldırı kurbanı oldu” diye yazdı.Kendisi Belediye Başkanlığı Ofisi’nde bulunduğu sırada, kimliği belirsiz kişilerin otomobille evinin kapısını kırmaya, ardından da yakmaya çalıştığını anlatan Jeanbrun, bu saldırıda eşinin ve çocuklardan birinin yaralandığını belirtti.BFMTV televizyonunun haberine göre, başsavcılık suikast girişimi ile ilgili soruşturma başlattı.Fransız polisi 27 Haziran’da Nanterre şehrinde, emirlerine uymayan bir gence ateş açarak onu öldürmüştü.Gencin ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.Fransa’nın birçok şehrinde düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar şehirde saat 21.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230701/fransa-adalet-bakani-cocuklari-protestolara-karisan-ebeveynleri-tehdit-etti-1073069779.html

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fransa, eylem, belediye başkanı