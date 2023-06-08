https://sputniknews.com.tr/20230608/buyuk-birader-macron-zanlilarin-telefonuna-erisim-mudahale-ve-kayit-alma-yetkisine-senato-onayi-1072186934.html

'Büyük Birader' Macron: Zanlıların telefonuna erişim, müdahale ve kayıt alma yetkisine senato onayı

'Büyük Birader' Macron: Zanlıların telefonuna erişim, müdahale ve kayıt alma yetkisine senato onayı

Fransız hükümetinin terör ve organize suç zanlılarının telefon, bilgisayar gibi cihazlarına gizlice uzaktan müdahale, ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T17:31+0300

2023-06-08T17:31+0300

2023-06-08T17:33+0300

dünya

fransa

eric dupond-moretti

emmanuel macron

büyük birader

gözetleme

izleme

takip

elektronik

cihaz

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Rothschild ekolünden neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un meclisi baypas ederek yasalaştırdığı 'mezarda emekliliği' aylardır protesto edenlere güvenlik güçlerinin orantısız güç kullandığı Fransa'da 1984'ün Büyük Birader'ini çağrıştıran bir yasa tasarısı peyda oldu. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti'nin ceza yasası reformu tasarısının tartışmalı 3. maddesine, parlamentonun üst kanadı senato yeşil ışık yaktı. Tartışmalı madde, ilgili kişinin bilgisi olmadan elektronik cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veriyor. Yani şüpheli kişilerin bilgisayarlarının, tabletlerinin, telefonlarının ve diğer bağlı cihazlarının -kameraları ve mikrofonlarıyla birlikte- uzaktan çalıştırılmasını içeriyor. Zanlıların konumlarının izlenmesi gerekçesiyle ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini öngörüyor. Tartışmalı madde, senatoda hararetli tartışmalar ve çeşitli değişiklikler eşliğinde kabul edildi. Tasarının görüşülmesi 13 Haziran’a kadar devam edecek.Adalet Bakanı Dupond-Moretti'ye göre 3. maddenin hedeflerinden biri, belirli suçlar için gerçek zamanlı coğrafi konum belirlemek. Dijital Özgürlükler Gözlemevi (OLN), tasarıya, 'bağlantılı herhangi bir cihazı potansiyel muhbire dönüştüren güvenlik diktatörlüğü' tepkisini gösterdi. Sol muhalefetin tartışmalı kısımları tamamen veya kısmen kaldırma çabası başarısız oldu.Senatodaki Çevreci Grup üyesi Guy Benarroche, "Bu, yaygın gözetlemeye kapı açmak" uyarısını yaptı.Adalet Bakanı ise meseleyi "Bu teknikler zaten yürürlükte, ama sinyal verici, mikrofon ve kameraların kurulumunu gerektirmesi, soruşturmacıların güvenliğini riske atıyor" düzeyine indirgedi. Uzaktan müdahale yargıç kararıyla mümkün olacakSes ve görüntüleri yakalamak için mikrofonlarla kameraların etkinleştirilmesinin terörizm, suç ve organize suç vakalarına mahsus olacağını söyleyen Dupond-Moretti, yetkililerin zanlıların elektronik cihazlarına uzaktan erişmesi ve çalıştırması uygulamasının 'yargıç tarafından onaylanmasının gerektiği' güvencesini sundu. Cumhuriyetçiler Grup Başkanvekili Bruno Retailleau'nun önerdiği coğrafi konum kullanma olasılığını en az 10 yıl hapis cezası istenen suçlardan başlatma değişikliği, senatoda kabul gördü. Adalet Bakanı'nın tasarısı, 5 yıl hapis cezası istenen suçlardan itibaren devreye girmesini öngörüyordu. Sol muhalefet avukatlar, yargıçlar, parlamenterler gibi gazetecilere de muafiyet gerektiğini savundu. Tasarının 3. maddesi en ağır suçlar için gece aramalarının uzatılması ve yayılmasını öngörürken, belirli koşullarda önsoruşturma için tanınan sürelerin uzatılmasına izin verilmesi de kabul gördü. Tasarı, senatoda kabul edilirse, parlamentonun ait kanadı meclisteki milletvekillerinin onayına sunulacak.

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fransa, eric dupond-moretti, emmanuel macron, büyük birader, gözetleme, izleme, takip, elektronik, cihaz