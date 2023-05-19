https://sputniknews.com.tr/20230519/fransada-cumhurbaskani-macronun-hitlere-benzetildigi-afislere-sorusturma-1071301587.html
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma
Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'un Nazi lideri Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-19T13:11+0300
2023-05-19T13:11+0300
2023-05-19T13:11+0300
dünya
avrupa
fransa
soruşturma
emmanuel macron
adolf hitler
hitler almanyası
afiş
avignon
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Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panolarının üzerine Fransa lideri Emmanuel Macron'un Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.Avignon Belediyesi, Macron'un yüzünün, '49.3' yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti.'49.3' yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron'u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.Avignon Savcılığı dün afişlere ilişkin, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'isyana teşvik' gerekçeleriyle soruşturma başlattı.Nisan ayında, Lekto, Avignon'da bir binanın duvarına, Macron'u Hitler olarak resmetmişti. Ardından grafiti beyaz boyayla kapatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230502/fransa-alev-alev-bir-yanda-grev-protestolar-obur-yanda-maliye-bakaninin-romaninin-erotik-sahnesi-1070479137.html
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avrupa, fransa, soruşturma, emmanuel macron, adolf hitler, hitler almanyası, afiş, avignon
avrupa, fransa, soruşturma, emmanuel macron, adolf hitler, hitler almanyası, afiş, avignon
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma
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Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'un Nazi lideri Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı.
Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panolarının üzerine Fransa lideri Emmanuel Macron'un Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.
Avignon Belediyesi, Macron'un yüzünün, '49.3' yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti.
'49.3' yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.
Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron'u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.
Avignon Savcılığı dün afişlere ilişkin, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'isyana teşvik' gerekçeleriyle soruşturma başlattı.
Nisan ayında, Lekto, Avignon'da bir binanın duvarına, Macron'u Hitler olarak resmetmişti. Ardından grafiti beyaz boyayla kapatılmıştı.