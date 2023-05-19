https://sputniknews.com.tr/20230519/fransada-cumhurbaskani-macronun-hitlere-benzetildigi-afislere-sorusturma-1071301587.html

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un Hitler'e benzetildiği afişlere soruşturma

Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'un Nazi lideri Hitler'e benzetildiği afişlere ilişkin soruşturma açıldı. 19.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-19T13:11+0300

2023-05-19T13:11+0300

2023-05-19T13:11+0300

dünya

avrupa

fransa

soruşturma

emmanuel macron

adolf hitler

hitler almanyası

afiş

avignon

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Fransız basınındaki habere göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde çarşambayı perşembeye bağlayan gece birçok reklam panolarının üzerine Fransa lideri Emmanuel Macron'un Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler olarak resmedildiği afişler yapıştırıldı.Avignon Belediyesi, Macron'un yüzünün, '49.3' yazılı ve Hitler'inkine benzer bir bıyıkla resmedildiği afişlerin kaldırılmasını talep etti.'49.3' yazısı, emeklilik reformunun mecliste oylamadan kabul edilmesi için hükümetin devreye koyduğu Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını anımsatıyor.Söz konusu afişler, Lekto lakablı grafiti sanatçısının geçen ay Macron'u Hitler olarak bir bina duvarına resmettiği grafitinin aynısı.Avignon Savcılığı dün afişlere ilişkin, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' ve 'isyana teşvik' gerekçeleriyle soruşturma başlattı.Nisan ayında, Lekto, Avignon'da bir binanın duvarına, Macron'u Hitler olarak resmetmişti. Ardından grafiti beyaz boyayla kapatılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230502/fransa-alev-alev-bir-yanda-grev-protestolar-obur-yanda-maliye-bakaninin-romaninin-erotik-sahnesi-1070479137.html

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avrupa, fransa, soruşturma, emmanuel macron, adolf hitler, hitler almanyası, afiş, avignon