https://sputniknews.com.tr/20230502/fransa-alev-alev-bir-yanda-grev-protestolar-obur-yanda-maliye-bakaninin-romaninin-erotik-sahnesi-1070479137.html

Fransa alev alev: Bir yanda grev, protestolar öbür yanda Maliye Bakanı'nın romanının erotik sahnesi

Fransa alev alev: Bir yanda grev, protestolar öbür yanda Maliye Bakanı'nın romanının erotik sahnesi

Fransa'da 'koyun can derdinde, kasap et derdinde' misali, halk, 'mezarda emekliliğe' karşı isyan ederken, hükümet üyelerinden bazıları erotik poz veya mesajlar... 02.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-02T13:45+0300

2023-05-02T13:45+0300

2023-05-02T13:55+0300

dünya

avrupa

fransa

bruno le maire

emmanuel macron

roman

erotik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070485528_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dec45ecccfa7a8d5be04465ba867638a.jpg

Neo-liberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den beri hükümet ve kabinelerde görevlendirdiği 'feminist' yazar Marlene Schiappa'nın Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinden Sorumlu Devlet Bakanı sıfatıyla Playboy'a kapak olmasının yarattığı tartışma yeni dinmişken, sahneye Maliye ve Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire çıktı. Macron'un iktidara geldiği 2017'den beri Maliye Bakanı olan Le Maire'in yayımladığı 'Fugue américaine' (Amerikan Fügü) isimli 13. kitabından AFP'nin deyimiyle 'nefes kesici erotik bir pasaj', Fransa'da viral hale gelerek gündeme damga vurdu. Macron'un aylardır grev ve protestolara neden olmasına rağmen meclisi bay pas ederek geçirdiği emeklilik reformu yasasını savunmanın ön saflarında yer alan Le Maire, Rusya yaptırımlarının körüklediği hayat pahalılığı kriziyle mücadele eden halka beklediği can simidini de atmadı. Dolayısıyla maliye bakanının niye halkın ekonomik sorunlarıyla değil de roman yazmakla uğraştığı ve buna ayıracak zamanı nasıl bulduğuna dair sorular yükseldi.Ama 'Amerikan Fügü', Fransızların dertlerinden tamamen farklı bir dünyada geçiyor. Efsanevi piyanist Vladimir Horowitz'e ithaf edilen roman, Franz ve Oskar Wertheimer kardeşlerin Horowitz konseri için Küba'ya gitmeleriyle hayatlarının alt üst olması hikayesine dayanıyor.Roman tek bir sayfasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oskar'ın Julia adında bir kadınla seks yaptığını 'kışkırtıcı derecede erotik ve son derece açık saçık dille' aktaran bölüm, sosyal medyada çokça paylaşılarak alay konusu oldu.Sol muhalefet: Roman yazmaya bir dakikasını bile ayırmamalıSolcu Jean-Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) milletvekili François Ruffin, "Fransızlar enflasyon yüzünden büyük endişeler yaşarken, Le Maire'in kitap yazmaya ayıracak bir dakikası, bir saati, bir haftası bile olmamalı" tepkisini gösterdi.Tam da Fitch Fransa'nın kredi notunu düşürürkenMaliye Bakanı için bir diğer talihsizlik de romanının piyasaya çıkmasından birkaç saat sonra Fitch'in Fransa'nın kredi notunu AA'dan AA eksiye indirmesi oldu.Çalışma Bakanı'ndan Maliye Bakanı'nda destekLe Maire'e destek çıkan Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, bakanın roman yazma hakkının olduğunu savundu.BFMTV'ye "Bu, bakanların takım elbiselerinin gerisinde duygularının olduğunu gösteriyor" diye konuşan Dussopt, 'Le Maire'in yeni romanını okumadığını, ama erotik pasajı gördüğünü ve bunun kendisini gülümsettiğini' sözlerine ekledi.'Yaratıcı özgürlük olmadan sadece siyaset yetmez'13 kitabının 5'ini son 4 yılda yazan Le Maire, edebi ve siyasi kariyerini birarada götürmekte sakınca görmediğini belirtti. Maliye Bakanı, geçen hafta AFP'ye verdiği röportajda, "Sadece siyasetten ibaret olsaydı; edebi ve romantik yaratıcılığın verdiği özgürlük olmadan, siyaset yeterli olmazdı" dedi. 'Kişisel dengemi bulmamı sağlıyor'Twitter'da yaptığı açıklamada, pek çok takipçisinin 'bakanken yazmaya nasıl vakit bulduğunu' merak ettiğini kabul eden Le Maire, 'kendini görevine adadığını, ama aynı zamanda kişisel dengeyi bulmayı öğrendiğini' söyledi:Amazon'da 1.4 yıldıza layık görüldüAncak bu izahatlardan Fransız halkı etkilenmemiş gözüktü. Pazartesi itibarıyla 'Fugue americane', Amazon Fransa'da yüzde 90'ın üzerinde olumsuz eleştiri alarak 1.4 yıldıza layık görüldü. Öncü isim Giscard d'EstaingFransa'nın 2020'de 94 yaşında ölen eski Cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing de emekliliğinde müstehcen romanlar yazma tutkusuyla gündem olmuştu. Hayali bir Fransa Cumhurbaşkanı ile Prenses Diana olarak yorumlanan hayali bir Britanya prensesi arasındaki aşk ilişkisini anlatan 2009 tarihli 'Prenses ile Başkan' da bunlar arasındaydı. Macron'un 300 sayfalık erotik roman yazdığı iddiasıMacron'un eski Başbakanı Édouard Philippe de iki gerilim romanının ortak yazarlığını yaptı.Dahası, Macron'un henüz 16 yaşındayken, kendisinden 24 yaş büyük tiyatro öğretmeni ve daha sonra eşi olan Brigette'e aşkını ve hayallerini anlattığı 300 sayfalık erotik roman kaleme aldığı da iddia edilmişti.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, fransa, bruno le maire, emmanuel macron, roman, erotik