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https://sputniknews.com.tr/20230418/fransada-yeni-marie-antoinette-vakasi-tuttu-feminist-bakani-kapak-kizi-yapan-playboy-yok-satti-1069836305.html
Fransa'da yeni 'Marie Antoinette' vakası tuttu: 'Feminist' bakanı kapak kızı yapan Playboy yok sattı
Fransa'da yeni 'Marie Antoinette' vakası tuttu: 'Feminist' bakanı kapak kızı yapan Playboy yok sattı
Fransa'da bir yanda halk 'mezarda emeklilik' yasasına karşı protesto ve grevlerle direnirken, diğer yanda Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından... 18.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-18T12:12+0300
2023-04-18T12:17+0300
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fransa
fransa anayasa konseyi
emmanuel macron
elisabeth borne
marlene schiappa
emeklilik reformu
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Fransa'da neo-liberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den beri hükümet ve kabinelerde görevlendirdiği 'feminist' yazar Marlene Schiappa'nın yetişkin erkek dergisi Playboy'a verdiği giyinik halde de olsa kapak pozu, hükümet içinden bile eleştiri toplamasına rağmen, yok sattı. 20 Nisan'da 60 bin nüsha daha satışa çıkacakPlayboy'un Fransız edisyonunun Genel Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Florentin, 6 Nisan'da kapağında bakan Schiappa'nın olduğu derginin 100 bin nüshasının sadece 3 saat içinde tükenmesinden ötürü 20 Nisan'da 60 bin nüshanın daha satışa çıkacağını açıkladı. Playboy'un Fransız edisyonu genellikle ayda yaklaşık 30 bin kopya satıyor.Başbakan Elisabeth Borne'un bile telefonla arayıp "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hiç uygun olmadı" diye uyardığı Schiappa, 'feminizm ve ilericilik' yaptığını savunan tweetler atmıştı. 'Playboy kapak kızı feminist bakan' oksimoronunun 3 saat içinde tükenmesi vakası ise Fransız toplum bilimcilerle siyaset bilimcilerin yorumlarını bekliyor. Florentin'in bakanlar arasında 'en Playboy uyumlu' olan diye nitelediği Schiappa'nın kadın, LGBT ve kürtaj haklarına dair 12 sayfalık röportaj verdiği dergide göğsünde 49.3 dövmesiyle boy göstermesi de ayrı bir tartışma konusu oldu.Zira Macron ile Borne, mart ortasında emeklilik reformunu parlamentonun alt kanadı meclise onaylatacak çoğunluğu sağlayamayacakları için (yasa tasarısının oylanmadan meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veren) Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmişti. Bu da protesto ve grevlerin daha tırmanmasına yol açmıştı.Gelinen noktada, Anayasa Konseyi'nin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran maddesini onaylayıp 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddettiği tartışmalı yasa, 15 Nisan'da Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Bunu da protesto ve grevlerle karşılayan Fransızlara, 49.3 dövmeli feminist bakan kapaklı Playboy'dan 60 bin nüsha daha servis edilecek. 2017'de Fransa'nın ilk Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı olan, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın suçlarına ilişkin soruşturma çağrısında bulunan, 2019'da cinsel suçlardan hüküm giymiş yabancı uyrukluların da sınırdışı edilmesini öneren Schiappa'nın son hamlesine Kadın Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Isabelle Rome da "Playboy'da poz vermenin kadınların özgürlüğünü ilerleteceğini iddia etmek, bundan ciddi olarak şüpheliyim. Belki kendininkinin, ama diğerlerininkinin değil" tepkisini göstermişti. Kadınlar hakkında olabilecek her türlü cinsiyetçi klişeyi aktarmayı sürdüren Playboy'u kadın haklarını savunmak için seçmenin 'tamamen saçmalık' olduğunu vurgulayan Rome, "Bu dergi asla kadınların müttefiki olmayacak" diye eklemişti.Ancak tartışmalı derginin sayfaları bugüne dek çok sayıda önde gelen siyasi figürü -tamamen giyinik halde- ağırladı. 2015 yılında eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, dergiye verdiği uzun röportajda dönemin Başkanı Barack Obama'nın yönetimini şiddetle eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230402/neo-liberal-macronun-bakan-yaptigi-feminist-playboya-kapak-kizi-oldu-1069074713.html
https://sputniknews.com.tr/20230316/afp-macron-protestolarla-karsilanan-emeklilik-reformunu-mecliste-oylatmadan-uygulamaya-koyacak-1068355022.html
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fransa, fransa anayasa konseyi, emmanuel macron, elisabeth borne, marlene schiappa, emeklilik reformu

Fransa'da yeni 'Marie Antoinette' vakası tuttu: 'Feminist' bakanı kapak kızı yapan Playboy yok sattı

12:12 18.04.2023 (güncellendi: 12:17 18.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter/MarleneSchiappa@MarleneSchiappaFransa First Lady'si Brigitte Macron ile Playboy'a kapak kızı olan 'feminist' bakan Marlene Schiappa (sağda)
Fransa First Lady'si Brigitte Macron ile Playboy'a kapak kızı olan 'feminist' bakan Marlene Schiappa (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2023
© Fotoğraf : Twitter/MarleneSchiappa@MarleneSchiappa
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Fransa'da bir yanda halk 'mezarda emeklilik' yasasına karşı protesto ve grevlerle direnirken, diğer yanda Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın kapak olduğu Playboy dergisi bir kaç saat içinde tükendi.
Fransa'da neo-liberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den beri hükümet ve kabinelerde görevlendirdiği 'feminist' yazar Marlene Schiappa'nın yetişkin erkek dergisi Playboy'a verdiği giyinik halde de olsa kapak pozu, hükümet içinden bile eleştiri toplamasına rağmen, yok sattı.

20 Nisan'da 60 bin nüsha daha satışa çıkacak

Playboy'un Fransız edisyonunun Genel Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Florentin, 6 Nisan'da kapağında bakan Schiappa'nın olduğu derginin 100 bin nüshasının sadece 3 saat içinde tükenmesinden ötürü 20 Nisan'da 60 bin nüshanın daha satışa çıkacağını açıkladı. Playboy'un Fransız edisyonu genellikle ayda yaklaşık 30 bin kopya satıyor.
Başbakan Elisabeth Borne'un bile telefonla arayıp "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hiç uygun olmadı" diye uyardığı Schiappa, 'feminizm ve ilericilik' yaptığını savunan tweetler atmıştı.
Marlene Schiappa - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
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Neo-liberal Macron'un bakan yaptığı 'feminist', Playboy'a kapak kızı oldu
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'Playboy kapak kızı feminist bakan' oksimoronunun 3 saat içinde tükenmesi vakası ise Fransız toplum bilimcilerle siyaset bilimcilerin yorumlarını bekliyor.
Florentin'in bakanlar arasında 'en Playboy uyumlu' olan diye nitelediği Schiappa'nın kadın, LGBT ve kürtaj haklarına dair 12 sayfalık röportaj verdiği dergide göğsünde 49.3 dövmesiyle boy göstermesi de ayrı bir tartışma konusu oldu.
Zira Macron ile Borne, mart ortasında emeklilik reformunu parlamentonun alt kanadı meclise onaylatacak çoğunluğu sağlayamayacakları için (yasa tasarısının oylanmadan meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veren) Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmişti. Bu da protesto ve grevlerin daha tırmanmasına yol açmıştı.
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Gelinen noktada, Anayasa Konseyi'nin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran maddesini onaylayıp 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddettiği tartışmalı yasa, 15 Nisan'da Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bunu da protesto ve grevlerle karşılayan Fransızlara, 49.3 dövmeli feminist bakan kapaklı Playboy'dan 60 bin nüsha daha servis edilecek.
2017'de Fransa'nın ilk Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı olan, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın suçlarına ilişkin soruşturma çağrısında bulunan, 2019'da cinsel suçlardan hüküm giymiş yabancı uyrukluların da sınırdışı edilmesini öneren Schiappa'nın son hamlesine Kadın Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Isabelle Rome da "Playboy'da poz vermenin kadınların özgürlüğünü ilerleteceğini iddia etmek, bundan ciddi olarak şüpheliyim. Belki kendininkinin, ama diğerlerininkinin değil" tepkisini göstermişti.
Kadınlar hakkında olabilecek her türlü cinsiyetçi klişeyi aktarmayı sürdüren Playboy'u kadın haklarını savunmak için seçmenin 'tamamen saçmalık' olduğunu vurgulayan Rome, "Bu dergi asla kadınların müttefiki olmayacak" diye eklemişti.
Ancak tartışmalı derginin sayfaları bugüne dek çok sayıda önde gelen siyasi figürü -tamamen giyinik halde- ağırladı. 2015 yılında eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, dergiye verdiği uzun röportajda dönemin Başkanı Barack Obama'nın yönetimini şiddetle eleştirmişti.
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