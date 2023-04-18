Fransa'da yeni 'Marie Antoinette' vakası tuttu: 'Feminist' bakanı kapak kızı yapan Playboy yok sattı
12:12 18.04.2023 (güncellendi: 12:17 18.04.2023)
© Fotoğraf : Twitter/MarleneSchiappa@MarleneSchiappaFransa First Lady'si Brigitte Macron ile Playboy'a kapak kızı olan 'feminist' bakan Marlene Schiappa (sağda)
© Fotoğraf : Twitter/MarleneSchiappa@MarleneSchiappa
Fransa'da bir yanda halk 'mezarda emeklilik' yasasına karşı protesto ve grevlerle direnirken, diğer yanda Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Vakıf Hayatından Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa'nın kapak olduğu Playboy dergisi bir kaç saat içinde tükendi.
Fransa'da neo-liberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den beri hükümet ve kabinelerde görevlendirdiği 'feminist' yazar Marlene Schiappa'nın yetişkin erkek dergisi Playboy'a verdiği giyinik halde de olsa kapak pozu, hükümet içinden bile eleştiri toplamasına rağmen, yok sattı.
20 Nisan'da 60 bin nüsha daha satışa çıkacak
Playboy'un Fransız edisyonunun Genel Yayın Yönetmeni Jean-Christophe Florentin, 6 Nisan'da kapağında bakan Schiappa'nın olduğu derginin 100 bin nüshasının sadece 3 saat içinde tükenmesinden ötürü 20 Nisan'da 60 bin nüshanın daha satışa çıkacağını açıkladı. Playboy'un Fransız edisyonu genellikle ayda yaklaşık 30 bin kopya satıyor.
French minister’s Playboy issue sells out— RT (@RT_com) April 18, 2023
Marlene Schiappa’s non-nude appearance in the magazine had spurred criticism from the country’s political ecosystem
Story: https://t.co/X14y3jNycU pic.twitter.com/e6R5kQn6DV
Başbakan Elisabeth Borne'un bile telefonla arayıp "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde hiç uygun olmadı" diye uyardığı Schiappa, 'feminizm ve ilericilik' yaptığını savunan tweetler atmıştı.
'Playboy kapak kızı feminist bakan' oksimoronunun 3 saat içinde tükenmesi vakası ise Fransız toplum bilimcilerle siyaset bilimcilerin yorumlarını bekliyor.
Florentin'in bakanlar arasında 'en Playboy uyumlu' olan diye nitelediği Schiappa'nın kadın, LGBT ve kürtaj haklarına dair 12 sayfalık röportaj verdiği dergide göğsünde 49.3 dövmesiyle boy göstermesi de ayrı bir tartışma konusu oldu.
#French🇫🇷government minister— bmx4i4 (@bmx4i4) April 4, 2023
Marlene Schiappa
on the cover of Playboy pic.twitter.com/n6cYVXhlUz
Zira Macron ile Borne, mart ortasında emeklilik reformunu parlamentonun alt kanadı meclise onaylatacak çoğunluğu sağlayamayacakları için (yasa tasarısının oylanmadan meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veren) Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmişti. Bu da protesto ve grevlerin daha tırmanmasına yol açmıştı.
Gelinen noktada, Anayasa Konseyi'nin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran maddesini onaylayıp 6 maddeyi tamamen veya kısmen reddettiği tartışmalı yasa, 15 Nisan'da Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bunu da protesto ve grevlerle karşılayan Fransızlara, 49.3 dövmeli feminist bakan kapaklı Playboy'dan 60 bin nüsha daha servis edilecek.
Marlène Schiappa, Secretary of State to Emmanuel Macron, has caused controversy by posing on the front page of Playboy. It doesn't get more French than that. 🇫🇷 pic.twitter.com/tWwrYInAaF— Kiplagat (@KipChes) April 3, 2023
2017'de Fransa'nın ilk Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı olan, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın suçlarına ilişkin soruşturma çağrısında bulunan, 2019'da cinsel suçlardan hüküm giymiş yabancı uyrukluların da sınırdışı edilmesini öneren Schiappa'nın son hamlesine Kadın Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı Isabelle Rome da "Playboy'da poz vermenin kadınların özgürlüğünü ilerleteceğini iddia etmek, bundan ciddi olarak şüpheliyim. Belki kendininkinin, ama diğerlerininkinin değil" tepkisini göstermişti.
Kadınlar hakkında olabilecek her türlü cinsiyetçi klişeyi aktarmayı sürdüren Playboy'u kadın haklarını savunmak için seçmenin 'tamamen saçmalık' olduğunu vurgulayan Rome, "Bu dergi asla kadınların müttefiki olmayacak" diye eklemişti.
Ancak tartışmalı derginin sayfaları bugüne dek çok sayıda önde gelen siyasi figürü -tamamen giyinik halde- ağırladı. 2015 yılında eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, dergiye verdiği uzun röportajda dönemin Başkanı Barack Obama'nın yönetimini şiddetle eleştirmişti.