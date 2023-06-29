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Fransa'da isyan çıkmasının ardından 17 yaşındaki genci öldüren polis kasten adam öldürmekle suçlandı
Fransa'da isyan çıkmasının ardından 17 yaşındaki genci öldüren polis kasten adam öldürmekle suçlandı
Polisin 17 yaşındaki Nahel'i sürücü koltuğundayken öldürmesi yeni bir isyan dalgası yaratırken, savcının silahını kullanmasının yasal olmadığını açıkladığı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T18:50+0300
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Neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'mezarda emeklilik' reformuna karşı aylardır protesto ve grevlerle sarsılan Fransa'da polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir genci öldürmesinden beri halk isyanı rüzgarları esiyor. Şiddet eylemlerine dönen protestolarda onlarca kişi gözaltına alınırken, salı günkü olayın gerçekleştiği Paris'in Nanterre banliyösünün savcılığı, 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M'yi öldüren 38 yaşındaki polis memurunu kasten adam öldürmekle suçladı.Fransa'daki isyan ateşini, sosyal medyada dolaşan ve özgünlüğü Fransız haber ajansı AFP tarafından doğrulanan bir video tetikledi. Polis ifadesine göre gündüz gözü kovalamaca ve kırmızı ışıkta geçmenin ardından trafik sıkışıklığı nedeniyle aracın durduğu noktadan video başlıyor. Aracın yanına gidip cama eğilen iki polis memurundan biri sürücüye silah doğrultuyor. "Kafana bir kurşun yiyeceksin" diyen bir ses duyuluyor. Ardından araba aniden hareket ederken polislerden biri ateş ediyor. Bu da polisin gencin üzerlerine araç sürdüğüne dair ifadeleriyle çelişiyor. Otopsi raporuna göre çok yakından vurulan Nahel kolundan girip kalbine ulaşan tek kurşunla öldü. Bu vakada polisin ateşli silahını kullanmasının, bu tür bir gücün kullanılabileceği yasal koşulları karşılamadığını söyleyen Nanterre Savcısı Pascal Prache, hakkında soruşturma açılan polis memurunun gözaltına alındığını, yargıcın kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve gözaltında kalması talebi eşliğinde paylaştı.Prache, olay sırasında görevli diğer polislerin ve araçtaki diğer kişilerin de ifadelerine başvurulduğunu, bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini aktararak, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti. En son gelişme olarak, AFP, Nahel'i öldüren polis memurunun mahkemede soruşturma yargıcı tarafındankasten adam öldürmekle suçlandığını duyurdu. Dün gece öfkenin yaklaşık 2 bin çevik kuvvet polisinin konuşlandırıldığı Paris bölgesindeki banliyölere, Paris'in kuzeydoğusunda işçi sınıfının yaşadığı 18. ve 19. bölgelere ve Toulouse, Dijon, Lyon şehirlerine yayılmasıyla güvenlik güçleriyle şiddetli çatışmalar çıktı. Kuzeydeki Lille şehrinin dışındaki Mons-en-Baroeul belediye binası, kukuletalı 50 kadar kişinin baskın yapması sonucu ateşe verildi. Paris'in kuzeyindeki Garges-les-Gonesse'de belediye başkanının ofisi ateşe verildi. Fransa'nın en büyük ikinci cezaevi yerleşkesi Fresnes'te protestocular girişte güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdı. Dün gece boyunca belediye, okul, karakol binaları ile çok sayıda araç yakıldı. 100'den fazla kamu binası zarar gördü. Salı ve çarşamba geceki şiddetin ardından bugün 'düzeni yeniden sağlama' açıklaması yapan Fransız hükümeti, on binlerce polisi daha görevlendireceğini ve binalarla araçların yakıldığı mahallelere operasyon düzenleyeceğini duyurdu.Olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığını ve 180'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyleyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini duyurdu. Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını belirten Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.Başkent Paris'te bu gece otobüs ve tramvay seferlerinin yapılmayacağı açıklandı. Yanısıra ayrı bir davada, Fransa'nın batısında yine trafik çevirmesinden kaçtığı söylenen 19 yaşındaki Gineli bir erkeği öldüren bir polis memurunun da önsoruşturmada kasten adam öldürmekle suçlandığı, savcı tarafından açıklandı. Soruşturma sürüyor. Fransız banliyölerinden gelen yeni şiddet sahneleri, 2005 yılında Paris'in Clichy-sous-Bois banliyösünde polistan kaçarken trafo akımına yakalanan 15 yaşındaki Bouna Traoré ile 17 yaşındaki Zyed Benna'nın ölümlerinin, ihmal edilerek suç yuvası olmaya terk edilmiş banliyö konut projelerindeki öfke ve kırgınlığı açığa çıkardığı 3 haftalık isyanı hatırlattı.
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fransa, polis

Fransa'da isyan çıkmasının ardından 17 yaşındaki genci öldüren polis kasten adam öldürmekle suçlandı

18:50 29.06.2023
© AAFransız polisi
Fransız polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Polisin 17 yaşındaki Nahel'i sürücü koltuğundayken öldürmesi yeni bir isyan dalgası yaratırken, savcının silahını kullanmasının yasal olmadığını açıkladığı polis memuru mahkemede cinayetle suçlandı. Dün gece 170 polisin yaralanıp 180'den fazla kişinin gözaltına alınmasının ardından bu gece ülke çapında 40 bin polis-jandarma görevlendirildi.
Neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'mezarda emeklilik' reformuna karşı aylardır protesto ve grevlerle sarsılan Fransa'da polisin dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir genci öldürmesinden beri halk isyanı rüzgarları esiyor. Şiddet eylemlerine dönen protestolarda onlarca kişi gözaltına alınırken, salı günkü olayın gerçekleştiği Paris'in Nanterre banliyösünün savcılığı, 17 yaşındaki Cezayir asıllı Nahel M'yi öldüren 38 yaşındaki polis memurunu kasten adam öldürmekle suçladı.
Fransa'daki isyan ateşini, sosyal medyada dolaşan ve özgünlüğü Fransız haber ajansı AFP tarafından doğrulanan bir video tetikledi. Polis ifadesine göre gündüz gözü kovalamaca ve kırmızı ışıkta geçmenin ardından trafik sıkışıklığı nedeniyle aracın durduğu noktadan video başlıyor. Aracın yanına gidip cama eğilen iki polis memurundan biri sürücüye silah doğrultuyor. "Kafana bir kurşun yiyeceksin" diyen bir ses duyuluyor. Ardından araba aniden hareket ederken polislerden biri ateş ediyor. Bu da polisin gencin üzerlerine araç sürdüğüne dair ifadeleriyle çelişiyor. Otopsi raporuna göre çok yakından vurulan Nahel kolundan girip kalbine ulaşan tek kurşunla öldü.
Bu vakada polisin ateşli silahını kullanmasının, bu tür bir gücün kullanılabileceği yasal koşulları karşılamadığını söyleyen Nanterre Savcısı Pascal Prache, hakkında soruşturma açılan polis memurunun gözaltına alındığını, yargıcın kasten adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya olduğunu ve gözaltında kalması talebi eşliğinde paylaştı.
Prache, olay sırasında görevli diğer polislerin ve araçtaki diğer kişilerin de ifadelerine başvurulduğunu, bu kapsamda güvenlik kamerası ve amatör görüntülerin de incelendiğini aktararak, olayın faili polisin tutuklu yargılanmasını talep ettiklerini belirtti.
En son gelişme olarak, AFP, Nahel'i öldüren polis memurunun mahkemede soruşturma yargıcı tarafındankasten adam öldürmekle suçlandığını duyurdu.
Dün gece öfkenin yaklaşık 2 bin çevik kuvvet polisinin konuşlandırıldığı Paris bölgesindeki banliyölere, Paris'in kuzeydoğusunda işçi sınıfının yaşadığı 18. ve 19. bölgelere ve Toulouse, Dijon, Lyon şehirlerine yayılmasıyla güvenlik güçleriyle şiddetli çatışmalar çıktı. Kuzeydeki Lille şehrinin dışındaki Mons-en-Baroeul belediye binası, kukuletalı 50 kadar kişinin baskın yapması sonucu ateşe verildi. Paris'in kuzeyindeki Garges-les-Gonesse'de belediye başkanının ofisi ateşe verildi. Fransa'nın en büyük ikinci cezaevi yerleşkesi Fresnes'te protestocular girişte güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdı. Dün gece boyunca belediye, okul, karakol binaları ile çok sayıda araç yakıldı. 100'den fazla kamu binası zarar gördü.
Salı ve çarşamba geceki şiddetin ardından bugün 'düzeni yeniden sağlama' açıklaması yapan Fransız hükümeti, on binlerce polisi daha görevlendireceğini ve binalarla araçların yakıldığı mahallelere operasyon düzenleyeceğini duyurdu.
Olaylarda 170 polis ve jandarmanın yaralandığını ve 180'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyleyen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 5 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde toplam 40 bin jandarma ve polisin bu akşam için görevlendirildiğini duyurdu.
Güvenlik güçlerinin ayaklanmalara karşı mücadele etmek, gözaltına almak, düzeni yeniden tesis etmek için gerekli teknik ve teknolojik imkanlarla donatılacağını belirten Darmanin, tüm siyasileri vatandaşları sükunete çağırmaya davet etti.
Başkent Paris'te bu gece otobüs ve tramvay seferlerinin yapılmayacağı açıklandı.
Yanısıra ayrı bir davada, Fransa'nın batısında yine trafik çevirmesinden kaçtığı söylenen 19 yaşındaki Gineli bir erkeği öldüren bir polis memurunun da önsoruşturmada kasten adam öldürmekle suçlandığı, savcı tarafından açıklandı. Soruşturma sürüyor.
Fransız banliyölerinden gelen yeni şiddet sahneleri, 2005 yılında Paris'in Clichy-sous-Bois banliyösünde polistan kaçarken trafo akımına yakalanan 15 yaşındaki Bouna Traoré ile 17 yaşındaki Zyed Benna'nın ölümlerinin, ihmal edilerek suç yuvası olmaya terk edilmiş banliyö konut projelerindeki öfke ve kırgınlığı açığa çıkardığı 3 haftalık isyanı hatırlattı.
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