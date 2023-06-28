https://sputniknews.com.tr/20230628/fransada-bir-gencin-polis-atesiyle-olumunun-ardindan-bircok-arac-atese-verildi-1072942854.html
Fransa'da bir gencin polis tarafından öldürülmesinin üzerine birçok araç ateşe verildi
Fransa'da bir gencin polis tarafından öldürülmesinin üzerine birçok araç ateşe verildi
Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:26+0300
2023-06-28T09:26+0300
2023-06-28T09:26+0300
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ateş
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protesto
protesto gösterisi
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Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.Neler olmuştu?Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve 'dur' ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetmişti.Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/italyada-24-yilin-20sinde-okula-gitmeyen-ogretmen-gorevden-alindi-1072940852.html
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fransa, polis, ateş, ateş açma, öldürme, silah, itfaiye, protesto, protesto gösterisi, arbede
fransa, polis, ateş, ateş açma, öldürme, silah, itfaiye, protesto, protesto gösterisi, arbede
Fransa'da bir gencin polis tarafından öldürülmesinin üzerine birçok araç ateşe verildi
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Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı.
Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.
İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.
Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.
Neler olmuştu?
Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve 'dur' ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetmişti.
Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.
Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.