https://sputniknews.com.tr/20230628/fransada-bir-gencin-polis-atesiyle-olumunun-ardindan-bircok-arac-atese-verildi-1072942854.html

Fransa'da bir gencin polis tarafından öldürülmesinin üzerine birçok araç ateşe verildi

Fransa'da bir gencin polis tarafından öldürülmesinin üzerine birçok araç ateşe verildi

Fransa'da Nanterre kentinde dün polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesiyle başlayan olaylarda 13 kişi gözaltına alındı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:26+0300

2023-06-28T09:26+0300

2023-06-28T09:26+0300

dünya

fransa

polis

ateş

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silah

itfaiye

protesto

protesto gösterisi

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Olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.Neler olmuştu?Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve 'dur' ihtarına uymayan bir araca polis ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetmişti.Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230628/italyada-24-yilin-20sinde-okula-gitmeyen-ogretmen-gorevden-alindi-1072940852.html

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fransa, polis, ateş, ateş açma, öldürme, silah, itfaiye, protesto, protesto gösterisi, arbede