İtalya’da 24 yılın 20’sinde okula gitmeyen öğretmen görevden alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230628/italyada-24-yilin-20sinde-okula-gitmeyen-ogretmen-gorevden-alindi-1072940852.html
İtalya’da 24 yılın 20’sinde okula gitmeyen öğretmen görevden alındı
İtalya’da 24 yılın 20’sinde okula gitmeyen öğretmen görevden alındı
İtalya’da öğretmenlik yaptığı 24 yılın 20’sinde okula gitmediği belirlenen bir lise öğretmeni mahkeme kararıyla görevden alındı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T06:55+0300
2023-06-28T06:55+0300
italya
yaşam
okul
öğretmen
devamsızlık
dünya
suç
mahkeme
protesto
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102349/89/1023498961_0:15:1920:1095_1920x0_80_0_0_e5a8ff9c7ab3a11ea2e8dfe485045049.jpg
Hakkındaki şikayetler üzerine İtalya Eğitim Bakanlığı, 56 yaşındaki Cinzia Paolina De Li'yu ilk olarak 2017’de işten çıkarma sürecini başlattı.Ancak De Lio’nun itirazı üzerine mahkeme süreci yaklaşık 6 yıl sonra sonuçlandı. İtalyan yargı sisteminde nihai karar mercii olan Yargıtay, 22 Haziran’da De Lio’nun görevden alınmasını onayladı.De Lio mahkemede, 'öğretme özgürlüğünden' faydalanmak istediğini savunsa da hakimler 'öğrencilerin kişiliklerinin oluşumu için tam ve gerçek bir eğitim hakkına sahip olduklarını' vurguladı.Güneydeki Calabria bölgesi asıllı olan Cinzia Paolina De Lio, son yıllarda kuzeydeki Venedik kentine bağlı Chioggia kasabasındaki Veronese Lisesi’nde tarih ve felsefe öğretmekle görevliydi.Öğrencileri grev yapmıştıDe Lio’nun görevden alınmasında mahkeme tarafından öğretmenlik mesleğinde 'sürekli ve mutlak bir yetersizlik' gösterdiğinin belirlenmesi etkili oldu.Mahkemeye sunulan deliller arasında, 2015-2016 yıllarında müfettişlerin hazırladığı raporlar da yer aldı. Bu raporlarda, De Lio’nun teftiş sırasında sürekli cep telefonuyla ilgilendiği, ders kitabını öğrencilerden ödünç aldığı, derslere yeterince özen göstermediği belirtiliyordu.De Lio’nun ders vermekten sorumlu olduğu öğrenciler 2019’da öğretmenin çok sık devamsızlık yapmasını protesto amacıyla bir grev düzenlemişti.Öğrencileri, De Lio’nun derslere girdiği zamanlarda da hazırlıksız olduğunu ve 'kafasına göre not verdiğini' söylüyordu.İtalya basınındaki haberlere göre De Lio, öğretmenlik yaptığı sürede onlarca hastalık izninin yanı sıra mali polis olan eşinin işinden de faydalanarak özel izinler aldı, ayrıca hasta yakınlarına bakmak, eğitim kurslarına katılmak gibi gerekçelere de başvurdu.Yargıtay’ın görevden alma kararı sonrası La Repubblica gazetesinin ulaştığı De Lio, kendi açısından gerçekleri açıklayacağını 'ancak şu anda denizde olduğunu' söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/kaliforniyada-doga-yuruyusunde-kaybolan-ingiliz-oyuncu-julian-sandsin-kalintilari-bulundu-1072940017.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102349/89/1023498961_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_99f413d953f8ff2f8e6e6151e5a283b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, okul, öğretmen, devamsızlık, dünya, suç, mahkeme, protesto
italya, okul, öğretmen, devamsızlık, dünya, suç, mahkeme, protesto

İtalya’da 24 yılın 20’sinde okula gitmeyen öğretmen görevden alındı

06:55 28.06.2023
© Fotoğraf : PixabayOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© Fotoğraf : Pixabay
Abone olTelegram
İtalya’da öğretmenlik yaptığı 24 yılın 20’sinde okula gitmediği belirlenen bir lise öğretmeni mahkeme kararıyla görevden alındı.
Hakkındaki şikayetler üzerine İtalya Eğitim Bakanlığı, 56 yaşındaki Cinzia Paolina De Li'yu ilk olarak 2017’de işten çıkarma sürecini başlattı.
Ancak De Lio’nun itirazı üzerine mahkeme süreci yaklaşık 6 yıl sonra sonuçlandı. İtalyan yargı sisteminde nihai karar mercii olan Yargıtay, 22 Haziran’da De Lio’nun görevden alınmasını onayladı.
De Lio mahkemede, 'öğretme özgürlüğünden' faydalanmak istediğini savunsa da hakimler 'öğrencilerin kişiliklerinin oluşumu için tam ve gerçek bir eğitim hakkına sahip olduklarını' vurguladı.
Güneydeki Calabria bölgesi asıllı olan Cinzia Paolina De Lio, son yıllarda kuzeydeki Venedik kentine bağlı Chioggia kasabasındaki Veronese Lisesi’nde tarih ve felsefe öğretmekle görevliydi.

Öğrencileri grev yapmıştı

De Lio’nun görevden alınmasında mahkeme tarafından öğretmenlik mesleğinde 'sürekli ve mutlak bir yetersizlik' gösterdiğinin belirlenmesi etkili oldu.
Mahkemeye sunulan deliller arasında, 2015-2016 yıllarında müfettişlerin hazırladığı raporlar da yer aldı. Bu raporlarda, De Lio’nun teftiş sırasında sürekli cep telefonuyla ilgilendiği, ders kitabını öğrencilerden ödünç aldığı, derslere yeterince özen göstermediği belirtiliyordu.
De Lio’nun ders vermekten sorumlu olduğu öğrenciler 2019’da öğretmenin çok sık devamsızlık yapmasını protesto amacıyla bir grev düzenlemişti.
Öğrencileri, De Lio’nun derslere girdiği zamanlarda da hazırlıksız olduğunu ve 'kafasına göre not verdiğini' söylüyordu.
İtalya basınındaki haberlere göre De Lio, öğretmenlik yaptığı sürede onlarca hastalık izninin yanı sıra mali polis olan eşinin işinden de faydalanarak özel izinler aldı, ayrıca hasta yakınlarına bakmak, eğitim kurslarına katılmak gibi gerekçelere de başvurdu.
Yargıtay’ın görevden alma kararı sonrası La Repubblica gazetesinin ulaştığı De Lio, kendi açısından gerçekleri açıklayacağını 'ancak şu anda denizde olduğunu' söyledi.
Ünlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
YAŞAM
Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu
03:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала