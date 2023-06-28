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Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu
Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda ocak ayında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntılarına ulaşıldı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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San Bernardino Bölge Şerif Departmanı, hafta sonu doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından bulunan insan bedeni kalıntılarının Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini duyurdu.Açıklamada, Sands’ın ölüm şeklinin hala araştırıldığı ve nihai netice için daha fazla test sonucunun beklendiği kaydedildi.65 Yaşındaki İngiliz oyuncu, ocak ayında tek başına Mount Baldly dağında doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu.Yetkililer, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/dagda-yuruyuse-cikmisti-unlu-oyuncu-5-aydir-kayip--1072643878.html
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julian sands, kaliforniya
julian sands, kaliforniya

Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu

03:48 28.06.2023
© AP Photo / Richard ShotwellÜnlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.
Ünlü oyuncu Julian Sands'in kaybolduğu dağda yürüyüş yapan dağcılar insan kalıntılarına rastladı. Kalıntılar, kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Richard Shotwell
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda ocak ayında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntılarına ulaşıldı.
San Bernardino Bölge Şerif Departmanı, hafta sonu doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından bulunan insan bedeni kalıntılarının Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Sands’ın ölüm şeklinin hala araştırıldığı ve nihai netice için daha fazla test sonucunun beklendiği kaydedildi.
65 Yaşındaki İngiliz oyuncu, ocak ayında tek başına Mount Baldly dağında doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu.
Yetkililer, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.
'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında kaybolan oyuncu için arama çalışmalarının hala sürdürdüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
YAŞAM
Dağda yürüyüşe çıkmıştı: Ünlü oyuncu 5 aydır kayıp
20 Haziran , 10:32
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