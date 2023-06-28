https://sputniknews.com.tr/20230628/kaliforniyada-doga-yuruyusunde-kaybolan-ingiliz-oyuncu-julian-sandsin-kalintilari-bulundu-1072940017.html
Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu
Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda ocak ayında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntılarına ulaşıldı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T03:48+0300
2023-06-28T03:48+0300
2023-06-28T03:48+0300
yaşam
julian sands
kaliforniya
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San Bernardino Bölge Şerif Departmanı, hafta sonu doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından bulunan insan bedeni kalıntılarının Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini duyurdu.Açıklamada, Sands’ın ölüm şeklinin hala araştırıldığı ve nihai netice için daha fazla test sonucunun beklendiği kaydedildi.65 Yaşındaki İngiliz oyuncu, ocak ayında tek başına Mount Baldly dağında doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu.Yetkililer, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/dagda-yuruyuse-cikmisti-unlu-oyuncu-5-aydir-kayip--1072643878.html
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julian sands, kaliforniya
julian sands, kaliforniya
Kaliforniya'da doğa yürüyüşünde kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntıları bulundu
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki dağlarda ocak ayında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İngiliz oyuncu Julian Sands'ın kalıntılarına ulaşıldı.
San Bernardino Bölge Şerif Departmanı, hafta sonu doğa yürüyüşü yapan kişiler tarafından bulunan insan bedeni kalıntılarının Sands’a ait olduğunun teyit edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Sands’ın ölüm şeklinin hala araştırıldığı ve nihai netice için daha fazla test sonucunun beklendiği kaydedildi.
65 Yaşındaki İngiliz oyuncu, ocak ayında tek başına Mount Baldly dağında doğa yürüyüşü yaparken kaybolmuştu.
Yetkililer, Sands'ın bulunması amacıyla San Gabriel Dağları civarında arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmuş ancak herhangi bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.