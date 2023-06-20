https://sputniknews.com.tr/20230620/dagda-yuruyuse-cikmisti-unlu-oyuncu-5-aydir-kayip--1072643878.html
Dağda yürüyüşe çıkmıştı: Ünlü oyuncu 5 aydır kayıp
Dağda yürüyüşe çıkmıştı: Ünlü oyuncu 5 aydır kayıp
'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:32+0300
2023-06-20T10:32+0300
2023-06-20T10:32+0300
yaşam
abd
julian sands
kayıp
dağ
yürüyüş
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Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmişti. Arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkarmıştı.Yapılan yeni açıklamada, 5 aydır kayıp olan oyuncunun arama çalışmaları hala sürüyor.NTV'nin aktardığına göre, dağ yürüyüşünde deneyimli olduğu bildiren oyuncunun yeri hala saptanamadı. Yetkililer, birçok gönüllü ve arama ekipleri ile oyuncuyu bulmaya çalıştıklarını, iki helikopter ve drone ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.2020 yılında The Guardian'a röportaj veren oyuncu, onu en çok mutlu eden şeyin 'soğuk bir sabah dağın zirvesine yakın olmak' olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230616/abd-ulusal-parklarindaki-gizem-10-kisi-nereye-kayboldu-1072535192.html
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abd, julian sands, kayıp, dağ, yürüyüş
abd, julian sands, kayıp, dağ, yürüyüş
Dağda yürüyüşe çıkmıştı: Ünlü oyuncu 5 aydır kayıp
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'A Room with a View', 'The Killing Fields' ve 'Smallville' gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu Julian Sands, dağda yürüyüş yaparken kaybolmuştu. Ocak ayında kaybolan oyuncu için arama çalışmalarının hala sürdürdüğü bildirildi.
Geçtiğimiz ocak ayında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Gabriel Dağları'nda yürüyüşe çıkan bir kişinin kaybolduğu ihbarı verilmişti. Arama kurtarma ekipleri, kaybolduğu ihbar edilen kişinin İngiliz oyuncu Julian Sands olduğunu ortaya çıkarmıştı.
Yapılan yeni açıklamada, 5 aydır kayıp olan oyuncunun arama çalışmaları hala sürüyor.
NTV'nin aktardığına göre, dağ yürüyüşünde deneyimli olduğu bildiren oyuncunun yeri hala saptanamadı. Yetkililer, birçok gönüllü ve arama ekipleri ile oyuncuyu bulmaya çalıştıklarını, iki helikopter ve drone ile çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
2020 yılında The Guardian'a röportaj veren oyuncu, onu en çok mutlu eden şeyin 'soğuk bir sabah dağın zirvesine yakın olmak' olduğunu söylemişti.