https://sputniknews.com.tr/20230616/abd-ulusal-parklarindaki-gizem-10-kisi-nereye-kayboldu-1072535192.html
ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?
ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?
ABD ulusal parklarında gizemli bir şekilde kaybolan 10 yürüyüşçünün izine hiçbir yerde rastlanmadı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T14:19+0300
2023-06-16T14:19+0300
2023-06-16T14:30+0300
abd
milli park
gizem
gizemli
dünya
kayıp
kaybolma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101875/91/1018759149_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_db62c6fae02af679b29d95dfeb62e09f.jpg
New York Post'un derlediği verilere göre, 2016'dan bu yana ABD milli parklarında yürüyüşçüler endişe verici bir şekilde kayboluyor. 2018 ila 2023'ün ilk iki ayı arasında parklarda en az 1180 kişinin kaybolduğu bildirilirken, bu kişilerin en az 10'undan ise hiçbir iz yok. Bu kişilerden biri, oğluna attığı son mesajda Yosemite Ulusal Parkı'na gitmekte olduğunu söyleyen bir yürüyüşçü. Bir diğeri ise Büyük Kanyon sıcağında 9 günlük bir gezi sırasında grubundan ayrılan biri iken, bir başka vakada ise genç bir tur rehberi, grup gezisi sırasında ortadan kayboldu.O dönemden bir yerel gazetenin manşetinde, "Büyük Kanyon'daki Colorado Nehri'nde kaybolan insanlara ilişkin iz yok" yazısı yer aldı.Kaybolanların çoğu genellikle arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, diğerleri intihar veya kazalardan dolayı yaralanmış veya ölü halde bulundu. Az sayıda kayıp vakası ise hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ABD'li yetkililerden gizemli kayboluşlara ilişkin henüz net bir açıklama yok. Verilerin sonradan incelenmesi, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın diğer parklara kıyasla daha fazla ölüm, kayıp kişi raporu ve intihar olduğunu ortaya çıkardı.Ölümlerin çoğu, kanyondan düşme, helikopter kazaları veya aşırı ısınma kaynaklı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/isvicreli-bir-aile-komplo-teorisyenlerinin-kurbani-oldu-yedinci-kattan-atlayan-4-kisi-gizemi-1068662426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101875/91/1018759149_79:0:1856:1333_1920x0_80_0_0_ec375a429605bf7e8fb538dadeeb0fcf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd milli parkları , abd milli parkı gizemli olay , gizemli bir şekilde kayboldular
abd milli parkları , abd milli parkı gizemli olay , gizemli bir şekilde kayboldular
ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?
14:19 16.06.2023 (güncellendi: 14:30 16.06.2023) Abone ol
ABD ulusal parklarında gizemli bir şekilde kaybolan 10 yürüyüşçünün izine hiçbir yerde rastlanmadı.
New York Post'un derlediği verilere göre, 2016'dan bu yana ABD milli parklarında yürüyüşçüler endişe verici bir şekilde kayboluyor.
2018 ila 2023'ün ilk iki ayı arasında parklarda en az 1180 kişinin kaybolduğu bildirilirken, bu kişilerin en az 10'undan ise hiçbir iz yok.
Bu kişilerden biri, oğluna attığı son mesajda Yosemite Ulusal Parkı'na gitmekte olduğunu söyleyen bir yürüyüşçü. Bir diğeri ise Büyük Kanyon sıcağında 9 günlük bir gezi sırasında grubundan ayrılan biri iken, bir başka vakada ise genç bir tur rehberi, grup gezisi sırasında ortadan kayboldu.
O dönemden bir yerel gazetenin manşetinde, "Büyük Kanyon'daki Colorado Nehri'nde kaybolan insanlara ilişkin iz yok" yazısı yer aldı.
Kaybolanların çoğu genellikle arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, diğerleri intihar veya kazalardan dolayı yaralanmış veya ölü halde bulundu. Az sayıda kayıp vakası ise hâlâ aydınlatılmayı bekliyor.
Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ABD'li yetkililerden gizemli kayboluşlara ilişkin henüz net bir açıklama yok.
Verilerin sonradan incelenmesi, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın diğer parklara kıyasla daha fazla ölüm, kayıp kişi raporu ve intihar olduğunu ortaya çıkardı.
Ölümlerin çoğu, kanyondan düşme, helikopter kazaları veya aşırı ısınma kaynaklı.