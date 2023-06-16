ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?

Türkiye
SON DAKİKA | Putin’in, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki konuşması başladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Hastanın mesanesinden 2 kilo taş çıkaran Dr. Asutay: Literatür tarihinde bir ilk yaşandı
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Ekonomide öne çıkan konu başlıkları
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Proje okullarda son durum ne?
10:30
30 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
12:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide neoliberal politikalara mı dönülüyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Attila İlhan 98 yaşında
18:33
87 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı kararları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Can Atalay'ın avukatı Taşçı: Anayasa'nın 83. maddesi serbest kalmasını emrediyor
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Abdüllatif Şener neden şimdi konuştu?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
CHP'de Abdüllatif Şener'in istifası gündem yarattı
12:45
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DÜNYANIN GÖZÜ PETERSBURG’DA
Putin, St.Petersburg Ekonomi Forumu’nda konuşacak
15:11
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230616/abd-ulusal-parklarindaki-gizem-10-kisi-nereye-kayboldu-1072535192.html
ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?
ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?
ABD ulusal parklarında gizemli bir şekilde kaybolan 10 yürüyüşçünün izine hiçbir yerde rastlanmadı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T14:19+0300
2023-06-16T14:30+0300
abd
milli park
gizem
gizemli
dünya
kayıp
kaybolma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101875/91/1018759149_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_db62c6fae02af679b29d95dfeb62e09f.jpg
New York Post'un derlediği verilere göre, 2016'dan bu yana ABD milli parklarında yürüyüşçüler endişe verici bir şekilde kayboluyor. 2018 ila 2023'ün ilk iki ayı arasında parklarda en az 1180 kişinin kaybolduğu bildirilirken, bu kişilerin en az 10'undan ise hiçbir iz yok. Bu kişilerden biri, oğluna attığı son mesajda Yosemite Ulusal Parkı'na gitmekte olduğunu söyleyen bir yürüyüşçü. Bir diğeri ise Büyük Kanyon sıcağında 9 günlük bir gezi sırasında grubundan ayrılan biri iken, bir başka vakada ise genç bir tur rehberi, grup gezisi sırasında ortadan kayboldu.O dönemden bir yerel gazetenin manşetinde, "Büyük Kanyon'daki Colorado Nehri'nde kaybolan insanlara ilişkin iz yok" yazısı yer aldı.Kaybolanların çoğu genellikle arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, diğerleri intihar veya kazalardan dolayı yaralanmış veya ölü halde bulundu. Az sayıda kayıp vakası ise hâlâ aydınlatılmayı bekliyor. Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ABD'li yetkililerden gizemli kayboluşlara ilişkin henüz net bir açıklama yok. Verilerin sonradan incelenmesi, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın diğer parklara kıyasla daha fazla ölüm, kayıp kişi raporu ve intihar olduğunu ortaya çıkardı.Ölümlerin çoğu, kanyondan düşme, helikopter kazaları veya aşırı ısınma kaynaklı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/isvicreli-bir-aile-komplo-teorisyenlerinin-kurbani-oldu-yedinci-kattan-atlayan-4-kisi-gizemi-1068662426.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101875/91/1018759149_79:0:1856:1333_1920x0_80_0_0_ec375a429605bf7e8fb538dadeeb0fcf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd milli parkları , abd milli parkı gizemli olay , gizemli bir şekilde kayboldular
abd milli parkları , abd milli parkı gizemli olay , gizemli bir şekilde kayboldular

ABD ulusal parklarındaki gizem: 10 kişi nereye kayboldu?

14:19 16.06.2023 (güncellendi: 14:30 16.06.2023)
© AP Photo / Ross D. FranklinABD'deki Büyük Kanyon ulusal parkı.
ABD'deki Büyük Kanyon ulusal parkı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Ross D. Franklin
Abone olTelegram
ABD ulusal parklarında gizemli bir şekilde kaybolan 10 yürüyüşçünün izine hiçbir yerde rastlanmadı.
New York Post'un derlediği verilere göre, 2016'dan bu yana ABD milli parklarında yürüyüşçüler endişe verici bir şekilde kayboluyor.
2018 ila 2023'ün ilk iki ayı arasında parklarda en az 1180 kişinin kaybolduğu bildirilirken, bu kişilerin en az 10'undan ise hiçbir iz yok.
Bu kişilerden biri, oğluna attığı son mesajda Yosemite Ulusal Parkı'na gitmekte olduğunu söyleyen bir yürüyüşçü. Bir diğeri ise Büyük Kanyon sıcağında 9 günlük bir gezi sırasında grubundan ayrılan biri iken, bir başka vakada ise genç bir tur rehberi, grup gezisi sırasında ortadan kayboldu.
O dönemden bir yerel gazetenin manşetinde, "Büyük Kanyon'daki Colorado Nehri'nde kaybolan insanlara ilişkin iz yok" yazısı yer aldı.
Kaybolanların çoğu genellikle arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, diğerleri intihar veya kazalardan dolayı yaralanmış veya ölü halde bulundu. Az sayıda kayıp vakası ise hâlâ aydınlatılmayı bekliyor.
Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ABD'li yetkililerden gizemli kayboluşlara ilişkin henüz net bir açıklama yok.
Verilerin sonradan incelenmesi, Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın diğer parklara kıyasla daha fazla ölüm, kayıp kişi raporu ve intihar olduğunu ortaya çıkardı.
Ölümlerin çoğu, kanyondan düşme, helikopter kazaları veya aşırı ısınma kaynaklı.
İsviçre'de geçtiğimiz yıl 7. kattaki apartman dairelerinden aşağı atlayan 4 kişiden 3'ünün ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlandı. İsviçreli yetkililere göre aynı aileden 3 kişinin gizemli ölümünün ardında komplo teorileri yatıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
DÜNYA
İsviçreli bir aile komplo teorilerinin kurbanı oldu: Yedinci kattan atlayan 4 kişi gizemi
23 Mart, 13:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала