https://sputniknews.com.tr/20230323/isvicreli-bir-aile-komplo-teorisyenlerinin-kurbani-oldu-yedinci-kattan-atlayan-4-kisi-gizemi-1068662426.html

İsviçreli bir aile komplo teorilerinin kurbanı oldu: Yedinci kattan atlayan 4 kişi gizemi

İsviçreli bir aile komplo teorilerinin kurbanı oldu: Yedinci kattan atlayan 4 kişi gizemi

İsviçre'de geçtiğimiz yıl 7. kattaki apartman dairelerinden aşağı atlayan 4 kişiden 3'ünün ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlandı. İsviçreli yetkililere göre... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T13:01+0300

2023-03-23T13:01+0300

2023-03-23T13:14+0300

dünya

isviçre

intihar

aile

komplo teorisi

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Olay İsviçre'nin Montrö şehrinde, 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleşti. 8 yaşındaki bir kız çocuk, 15 yaşındaki erkek çocuk ile çocukların anne ve babasından oluşan dört kişi, oturdukları 7. kattaki apartman dairesinden aşağı atladı.Şüpheli olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis elde edilen ilk bilgiler ışığında, olayın dışarıdan bir müdahale sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini de eledi. Ailenin İsviçre'ye 2 yıl önce Fransa'dan taşındığı ve ebeveynlerin intihar etmeyi düşündüklerine dair herhangi bir belirti göstermedikleri kaydedildi. Olayın ardından komaya giren erkek çocuk tedavisinin ardından komadan çıkmayı başardı. Ancak olay gününü hatırlamadığı bildirildi.Adli tıp incelemesinde maktüllerin ölmeden önce herhangi bir zorlamaya tabi tutulmadıkları görülürken, yapılan otopside herhangi bir uyuşturucu izine rastlanmadı.'Hayatta kalmaya dayalı komplo teorileri'Bir yıllık soruşturmanın ardından İsviçreli yetkililer, ismi belirtilmeyen anne ve kız kardeşinin 'hayatta kalmaya' dayalı komplo teorileriyle ilişkili olduklarını açıkladı. Buna göre, aile üyeleri 7. kattan aşağı atladığında arkalarında dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bol miktarda gıda, ilaç ve hijyen malzemeleri bıraktı. Ailenin neredeyse hiç dışarı çıkmadığı, çocukların ise eğitimlerini evden sürdürdükleri belirtildi.İddiaya göre söz konusu iki kadın, hükümete, yerel yetkililere ve yetkili kurumların verdiği bilgilere yönelik derin şüpheler taşıyordu ve çocuklar da 'dünyanın kötü bir yer olduğu' inancı doğrultusunda yetiştirildi. İsviçreli yetkililer, koronavirüs salgını ve Ukrayna krizi gibi olayların ailenin bu komplo teorilerine olan inançlarını pekiştirdiğini söyledi.Apartman dairesinde ve burada bulunan elektronik aygıtlarda yapılan aramalar, toplu intiharın dikkatlice planlandığını ve hatta prova edildiğini ortaya çıkardı. Buna göre ebeveynler 'korktukları dünyadan uzakta, daha iyi olacağına inandıkları bir dünyaya gitmek için doğru anı bekliyorlardı'.Ailenin bu planı harekete geçirme kararını tetikleyen şey ise, Montrö polisinin eve yaptığı sosyal yardıma ilişkin bir ziyaret oldu. Ailenin babasına gönderilen bir mektuba cevap gelmediği için çocukların eğitimine ilişkin yerel eğitim yetkililerini ziyaret etmesi gerektiği bilgisini paylaşmak için eve uğrayan polis, birkaç dakika sonra ailenin intihara kalkıştığını tespit etti. Soruşturma bu tespitlerle kapatılırken, hayatta kalan erkek çocuğun kimliği gizli tutulacak.

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isviçre, intihar, aile, komplo teorisi