https://sputniknews.com.tr/20230629/fransanin-clamart-kentinde-3-temmuza-kadar-gece-saatlerinde-sokaga-cikma-yasagi-getirildi-1073003845.html
Fransa'nın Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi
Fransa'nın Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi
Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T19:28+0300
2023-06-29T19:28+0300
2023-06-29T19:29+0300
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Fransa'nın Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi
19:28 29.06.2023 (güncellendi: 19:29 29.06.2023) Abone ol
Fransa'da polisin açtığı ateşte ölen 17 yaşındaki genç için çıkan olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi.