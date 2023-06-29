https://sputniknews.com.tr/20230629/fransada-polisin-17-yasindaki-genci-oldurmesi-sonrasi-protestolar-buyuyor-en-az-77-kisi-gozaltinda-1072978922.html

Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi sonrası protestolar büyüyor: En az 77 kişi gözaltında

Fransa'da polisin 17 yaşındaki genci öldürmesi sonrası protestolar büyüyor: En az 77 kişi gözaltında

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler dün... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T08:03+0300

2023-06-29T08:03+0300

2023-06-29T08:10+0300

anma töreni

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En yoğun çatışmaların görüldüğü yer, adı Nahel M olarak açıklanan gencin öldürüldüğü, Paris'in batısındaki banliyölerden Nanterre oldu.Göstericiler Nanterre'de polise molotof kokteyli attı, bir elektrik tesisini yaktı. Le Monde gazetesi, polisin Nanterre'den kısmen çekilmek zorunda kaldığını bildirdi. Sosyal medyada yayılan videolarda araçların yakıldığı, dükkanların yağmalandığı görülüyor. Paris'te birçok karakola molotof kokteyli atıldı. Fransa'nın kuzeyindeki Lille kentinde de göstericiler polisle çatıştı. Şehrin banliyölerinden Mons-en-Barœul'de Belediye Meclisi binası tahrip edildi.Ülkenin batısındaki Rennes şehrinde ise ellerindeki meşalelerle Nahel M için anma töreni düzenleyen 300 kadar kişi polis tarafından zorla uzaklaştırıldı.Annesi konuştuNahel M'nin annesi Mounia, sosyal medyaya yayımladığı videoda, "Oğlum daha çocuktu. Annesine ihtiyacı vardı. Sabah beni öpmüş ve 'Seni seviyorum Anne' diyerek yola çıkmıştı" dedi ve ekledi:Ne olmuştu?Sosyal medyada yayımlanan bir videoda bir polis memuru, bir aracın sürücüsüne silah doğrulturken görülüyor. Bir silah sesi duyulmasından sonra da araç çarparak duruyor.Göğsünden vurulan Nahel M, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Onu vurmakla suçlanan polis memuru, cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.Le Monde'a göre polis ilk ifadesinde, Nahel M'nin kendilerine zarar vermek amacıyla aracını üzerlerine sürdüğünü söyledi. Ancak, internette yayımlanan ve Fransız haber ajansı AFP'nin teyit ettiği görüntüler polisi yalanlıyor.Nahel M'nin ölümüyle ilgili olarak iki ayrı soruşturma açıldı. Bir soruşturmada kamu görevlisinin cinayet işlemesi, diğerinde de sürücünün aracını durdurmaması ve bir polis memurunu öldürme girişiminde bulunduğu iddiası incelenecek.Bir komşusu, Nahel M'nin ailesinin Cezayir asıllı olduğunu söyledi. Nahel M, Fransa'da bu yıl trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülen ikinci kişi oldu. Fransa'da geçen yıl bu şekilde 13 kişi öldürülmüştü ve bu sayı bir rekordu.

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