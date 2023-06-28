Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
14 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekiiyor?
14:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230628/macrondan-oglu-is-bulamayan-anneye-eski-limanda-bir-dolassak-eminim-10-is-ilani-goruruz-1072944845.html
Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz
Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz
Emeklilik reformuyla ilgili halihazırda halkın öfkesini üstüne çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'de işsiz bir gence "Yolun karşısına geçsem sana iş... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:51+0300
2023-06-28T10:54+0300
dünya
fransa
işsizlik
emmanuel macron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072946771_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04936ab51c862a95c402fe4f10322263.jpg
Ülkenin güneyindeki Marsilya'yı ziyaretinde 33 yaşındaki oğlunun iş bulamamasından yakınan bir anneye kulak veren Macron sorunun işsizlik değil iş bulmayı istememe olduğunu ima etti. Macron kendisine dert anlatmaya çalışan kadına "Oğlunuz ne iş yapmak istiyor?" diye sordu. Kadın da "Ne iş olursa!" yanıtı verdi. Macron da "Oğlunuz gerçekten Marsilya'da iş arıyor, 'Garsonluk da yaparım' diyor ama garsonluk işi yok. Beni buna inandıramazsınız" deyip "Emin olun bu akşam sizinle tarihi limanda dolaşsak karşımıza 10 iş ilanı çıkar" ifadesini kullandı. Macron'un tarihi limandan kastı kafesi ve restoranlarıyla ünlü Vieux Port.Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri CFTD'nin başındaki Marylise Leon'a göre ise durum Macron'un söylediği kadar basit değil. BFMTV'ye konuşan Leon, "Cumhurbaşkanı kafe ve restoranlarda çalışanlara nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? İş bulmak için kapıyı çalmalarının yeteceğini mi?" diye sorup "Bu görüş, kişinin becerilerini ve çalışma koşullarının zorluklarını göz ardı ediyor" uyarısı yaptı.Fransa'da işsizlik oranı yaklaşık 7, bu da 1980'lerin başından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20180917/macron-issizlik-genc-yolun-karsina-gecsem-sana-is-bulurum-1035230318.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072946771_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_f0efc89e224b9fb59467f469fd910efd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, işsizlik, emmanuel macron
fransa, işsizlik, emmanuel macron

Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz

10:51 28.06.2023 (güncellendi: 10:54 28.06.2023)
© AP Photo / Ludovic MarinEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Abone olTelegram
Emeklilik reformuyla ilgili halihazırda halkın öfkesini üstüne çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'de işsiz bir gence "Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum" demesini akıllara getiren tartışmalı sözlere imza attı.
Ülkenin güneyindeki Marsilya'yı ziyaretinde 33 yaşındaki oğlunun iş bulamamasından yakınan bir anneye kulak veren Macron sorunun işsizlik değil iş bulmayı istememe olduğunu ima etti. Macron kendisine dert anlatmaya çalışan kadına "Oğlunuz ne iş yapmak istiyor?" diye sordu.
Kadın da "Ne iş olursa!" yanıtı verdi. Macron da "Oğlunuz gerçekten Marsilya'da iş arıyor, 'Garsonluk da yaparım' diyor ama garsonluk işi yok. Beni buna inandıramazsınız" deyip "Emin olun bu akşam sizinle tarihi limanda dolaşsak karşımıza 10 iş ilanı çıkar" ifadesini kullandı. Macron'un tarihi limandan kastı kafesi ve restoranlarıyla ünlü Vieux Port.
Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri CFTD'nin başındaki Marylise Leon'a göre ise durum Macron'un söylediği kadar basit değil. BFMTV'ye konuşan Leon, "Cumhurbaşkanı kafe ve restoranlarda çalışanlara nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? İş bulmak için kapıyı çalmalarının yeteceğini mi?" diye sorup "Bu görüş, kişinin becerilerini ve çalışma koşullarının zorluklarını göz ardı ediyor" uyarısı yaptı.
Fransa'da işsizlik oranı yaklaşık 7, bu da 1980'lerin başından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nı ziyaret edenlerle selfie çektirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2018
DÜNYA
Macron'dan işsizlikten şikayet eden gence: Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum
17 Eylül 2018, 12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала