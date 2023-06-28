https://sputniknews.com.tr/20230628/macrondan-oglu-is-bulamayan-anneye-eski-limanda-bir-dolassak-eminim-10-is-ilani-goruruz-1072944845.html
Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz
Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz
Emeklilik reformuyla ilgili halihazırda halkın öfkesini üstüne çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'de işsiz bir gence "Yolun karşısına geçsem sana iş... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:51+0300
2023-06-28T10:51+0300
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dünya
fransa
işsizlik
emmanuel macron
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Ülkenin güneyindeki Marsilya'yı ziyaretinde 33 yaşındaki oğlunun iş bulamamasından yakınan bir anneye kulak veren Macron sorunun işsizlik değil iş bulmayı istememe olduğunu ima etti. Macron kendisine dert anlatmaya çalışan kadına "Oğlunuz ne iş yapmak istiyor?" diye sordu. Kadın da "Ne iş olursa!" yanıtı verdi. Macron da "Oğlunuz gerçekten Marsilya'da iş arıyor, 'Garsonluk da yaparım' diyor ama garsonluk işi yok. Beni buna inandıramazsınız" deyip "Emin olun bu akşam sizinle tarihi limanda dolaşsak karşımıza 10 iş ilanı çıkar" ifadesini kullandı. Macron'un tarihi limandan kastı kafesi ve restoranlarıyla ünlü Vieux Port.Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri CFTD'nin başındaki Marylise Leon'a göre ise durum Macron'un söylediği kadar basit değil. BFMTV'ye konuşan Leon, "Cumhurbaşkanı kafe ve restoranlarda çalışanlara nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? İş bulmak için kapıyı çalmalarının yeteceğini mi?" diye sorup "Bu görüş, kişinin becerilerini ve çalışma koşullarının zorluklarını göz ardı ediyor" uyarısı yaptı.Fransa'da işsizlik oranı yaklaşık 7, bu da 1980'lerin başından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20180917/macron-issizlik-genc-yolun-karsina-gecsem-sana-is-bulurum-1035230318.html
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fransa, işsizlik, emmanuel macron
Macron'dan oğlu iş bulamayan anneye: Eski limanda bir dolaşsak eminim 10 iş ilanı görürüz
10:51 28.06.2023 (güncellendi: 10:54 28.06.2023) Abone ol
Emeklilik reformuyla ilgili halihazırda halkın öfkesini üstüne çeken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018'de işsiz bir gence "Yolun karşısına geçsem sana iş bulurum" demesini akıllara getiren tartışmalı sözlere imza attı.
Ülkenin güneyindeki Marsilya'yı ziyaretinde 33 yaşındaki oğlunun iş bulamamasından yakınan bir anneye kulak veren Macron sorunun işsizlik değil iş bulmayı istememe olduğunu ima etti. Macron kendisine dert anlatmaya çalışan kadına "Oğlunuz ne iş yapmak istiyor?" diye sordu.
Kadın da "Ne iş olursa!" yanıtı verdi. Macron da "Oğlunuz gerçekten Marsilya'da iş arıyor, 'Garsonluk da yaparım' diyor ama garsonluk işi yok. Beni buna inandıramazsınız" deyip "Emin olun bu akşam sizinle tarihi limanda dolaşsak karşımıza 10 iş ilanı çıkar" ifadesini kullandı. Macron'un tarihi limandan kastı kafesi ve restoranlarıyla ünlü Vieux Port.
Ülkenin en büyük işçi sendikaları konfederasyonlarından biri CFTD'nin başındaki Marylise Leon'a göre ise durum Macron'un söylediği kadar basit değil. BFMTV'ye konuşan Leon, "Cumhurbaşkanı kafe ve restoranlarda çalışanlara nasıl bir mesaj vermeye çalışıyor? İş bulmak için kapıyı çalmalarının yeteceğini mi?" diye sorup "Bu görüş, kişinin becerilerini ve çalışma koşullarının zorluklarını göz ardı ediyor" uyarısı yaptı.
Fransa'da işsizlik oranı yaklaşık 7, bu da 1980'lerin başından bu yana en düşük seviye anlamına geliyor.