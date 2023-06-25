https://sputniknews.com.tr/20230625/moskova-bolgesinde-bir-gun-once-kapatilan-tum-koprulerde-trafik-akisi-yeniden-saglandi-1072849432.html
Moskova bölgesinde bir gün önce kapatılan tüm köprülerde trafik akışı yeniden sağlandı
Moskova bölgesinde bir gün önce kapatılan tüm köprülerde trafik akışı yeniden sağlandı
Rusya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Moskova bölgesi idaresi, bölgede M-2 ve M-4 otoyolları dahil olmak üzere bir gün önce kapatılan tüm köprülerde... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T17:20+0300
2023-06-25T17:20+0300
2023-06-25T17:20+0300
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yevgeniy prigojin
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Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Moskova bölgesinde M-2 ve M-4 otoyolları dahil bir gün önce kapatılan tüm köprülerde trafik akışı yeniden sağlandı.Trafik akışının olağan düzende devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Kaşirskoye Otoyolu, M-5 Ural Otoyolu ve M-2 Kırım Otoyolu’nun Oka Nehri’nin üzerindeki köprülerinde trafiğin açıldığı, ayrıca Kolomna'daki Şurovskiy Köprüsü ve M-4 Don Otoyolu üzerindeki köprüde de trafik kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edildi.‘Voronej'deki M-4 Don Otoyolu’nda tüm kısıtlamalar kaldırıldı’Voronej bölge idaresi, bölgedeki M-4 Don Otoyolu’nda bir gün önce getirilen tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre bölgedeki trafik akışı olağan düzeninde devam ediyor.‘Tula'nın federal otoyollarında trafik akışı yeniden sağlandı’Tula bölge idaresi basın dairesinden yapılan açıklamada ise bölgedeki federal otoyollarda trafik akışının yeniden sağlandığı belirtildi."Bölge sınırları içinde ve komşu bölgeler ile sınırlarda M-2 Kırım, M-4 Don, Kaluga-Tula-Mihaylov-Ryazan federal otoyollarında kamuya ait ve özel araçların her iki yönde trafik akışı yeniden sağlandı” denilen açıklamada, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Tula bölgesinde yaşam destek sisteminde herhangi bir ihlale izin verilmediği, tüm servislerin olağan düzende çalıştığı, ayrıca toplu etkinlikler ile ilgili yasağın kaldırıldığı vurgulandı.
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tula, moskova, yol, köprü, rusya, ukrayna, wagner grubu, yevgeniy prigojin, voronej
tula, moskova, yol, köprü, rusya, ukrayna, wagner grubu, yevgeniy prigojin, voronej
Moskova bölgesinde bir gün önce kapatılan tüm köprülerde trafik akışı yeniden sağlandı
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Rusya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Moskova bölgesi idaresi, bölgede M-2 ve M-4 otoyolları dahil olmak üzere bir gün önce kapatılan tüm köprülerde trafiğin eski haline döndürüldüğünü duyurdu.
Kurumun basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Moskova bölgesinde M-2 ve M-4 otoyolları dahil bir gün önce kapatılan tüm köprülerde trafik akışı yeniden sağlandı.
Trafik akışının olağan düzende devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Kaşirskoye Otoyolu, M-5 Ural Otoyolu ve M-2 Kırım Otoyolu’nun Oka Nehri’nin üzerindeki köprülerinde trafiğin açıldığı, ayrıca Kolomna'daki Şurovskiy Köprüsü ve M-4 Don Otoyolu üzerindeki köprüde de trafik kısıtlamalarının kaldırıldığı ifade edildi.
‘Voronej'deki M-4 Don Otoyolu’nda tüm kısıtlamalar kaldırıldı’
Voronej bölge idaresi, bölgedeki M-4 Don Otoyolu’nda bir gün önce getirilen tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
Kurumun Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre bölgedeki trafik akışı olağan düzeninde devam ediyor.
‘Tula'nın federal otoyollarında trafik akışı yeniden sağlandı’
Tula bölge idaresi basın dairesinden yapılan açıklamada ise bölgedeki federal otoyollarda trafik akışının yeniden sağlandığı belirtildi.
"Bölge sınırları içinde ve komşu bölgeler ile sınırlarda M-2 Kırım, M-4 Don, Kaluga-Tula-Mihaylov-Ryazan federal otoyollarında kamuya ait ve özel araçların her iki yönde trafik akışı yeniden sağlandı” denilen açıklamada, 23 ve 24 Haziran tarihlerinde Tula bölgesinde yaşam destek sisteminde herhangi bir ihlale izin verilmediği, tüm servislerin olağan düzende çalıştığı, ayrıca toplu etkinlikler ile ilgili yasağın kaldırıldığı vurgulandı.