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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/rostov-bolgesindeki-karayollarinda-tum-kisitlamalar-kaldirildi-1072841337.html
Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rostov Bölge Müdürlüğü, bölgedeki karayollarında tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T12:32+0300
2023-06-25T12:33+0300
rostov
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
wagner grubu
kısıtlama
yevgeniy prigojin
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Kurumdan gazetecilere yapılan açıklamada, bölgenin tüm karayollarında ve Rostov-na-Donu kentine girişte trafiğin tamamen açıldığı duyuruldu.'Rostov-na-Donu yollarında 10 bin metrekareden fazla alanda hasar oluştu'Bu arada Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksandr Logvinenko, Wagner birliklerine ait askeri araçların kentte toplamda 10 bin metrekarelik karayolunda hasara yol açtığını söyledi.Belediyenin ilgili birimlerinin bu sabah Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in anlaşma sonrası ayrıldığı Güney Askeri Bölge karargahının etrafını düzene soktuğunu ve kent merkezindeki sokakları temizlediğini anlatan Logvinenko, "İlk belirlemelere göre karayolunda 10 bin metrekareden fazla bir alanda hasar oluştu. En fazla zararı Budennovskiy Caddesi gördü. Birimler, bugün yolların onarımına başlıyor, çalışmaların 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html
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rostov, ukrayna, rusya, wagner grubu, kısıtlama, yevgeniy prigojin
rostov, ukrayna, rusya, wagner grubu, kısıtlama, yevgeniy prigojin

Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı

12:32 25.06.2023 (güncellendi: 12:33 25.06.2023)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinWagner
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rostov Bölge Müdürlüğü, bölgedeki karayollarında tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.
Kurumdan gazetecilere yapılan açıklamada, bölgenin tüm karayollarında ve Rostov-na-Donu kentine girişte trafiğin tamamen açıldığı duyuruldu.

'Rostov-na-Donu yollarında 10 bin metrekareden fazla alanda hasar oluştu'

Bu arada Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksandr Logvinenko, Wagner birliklerine ait askeri araçların kentte toplamda 10 bin metrekarelik karayolunda hasara yol açtığını söyledi.

Belediyenin ilgili birimlerinin bu sabah Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in anlaşma sonrası ayrıldığı Güney Askeri Bölge karargahının etrafını düzene soktuğunu ve kent merkezindeki sokakları temizlediğini anlatan Logvinenko, "İlk belirlemelere göre karayolunda 10 bin metrekareden fazla bir alanda hasar oluştu. En fazla zararı Budennovskiy Caddesi gördü. Birimler, bugün yolların onarımına başlıyor, çalışmaların 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor" dedi.
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