https://sputniknews.com.tr/20230625/rostov-bolgesindeki-karayollarinda-tum-kisitlamalar-kaldirildi-1072841337.html
Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rostov Bölge Müdürlüğü, bölgedeki karayollarında tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T12:32+0300
2023-06-25T12:32+0300
2023-06-25T12:33+0300
rostov
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
wagner grubu
kısıtlama
yevgeniy prigojin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072841457_0:103:2886:1726_1920x0_80_0_0_f503d1ee76fdff2434e3bd50a58e1e57.jpg
Kurumdan gazetecilere yapılan açıklamada, bölgenin tüm karayollarında ve Rostov-na-Donu kentine girişte trafiğin tamamen açıldığı duyuruldu.'Rostov-na-Donu yollarında 10 bin metrekareden fazla alanda hasar oluştu'Bu arada Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksandr Logvinenko, Wagner birliklerine ait askeri araçların kentte toplamda 10 bin metrekarelik karayolunda hasara yol açtığını söyledi.Belediyenin ilgili birimlerinin bu sabah Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in anlaşma sonrası ayrıldığı Güney Askeri Bölge karargahının etrafını düzene soktuğunu ve kent merkezindeki sokakları temizlediğini anlatan Logvinenko, "İlk belirlemelere göre karayolunda 10 bin metrekareden fazla bir alanda hasar oluştu. En fazla zararı Budennovskiy Caddesi gördü. Birimler, bugün yolların onarımına başlıyor, çalışmaların 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html
rostov
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072841457_128:0:2693:1924_1920x0_80_0_0_74ed862c360eefcd78feafbebce67a4b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rostov, ukrayna, rusya, wagner grubu, kısıtlama, yevgeniy prigojin
rostov, ukrayna, rusya, wagner grubu, kısıtlama, yevgeniy prigojin
Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı
12:32 25.06.2023 (güncellendi: 12:33 25.06.2023) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rostov Bölge Müdürlüğü, bölgedeki karayollarında tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı.
Kurumdan gazetecilere yapılan açıklamada, bölgenin tüm karayollarında ve Rostov-na-Donu kentine girişte trafiğin tamamen açıldığı duyuruldu.
'Rostov-na-Donu yollarında 10 bin metrekareden fazla alanda hasar oluştu'
Bu arada Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksandr Logvinenko, Wagner birliklerine ait askeri araçların kentte toplamda 10 bin metrekarelik karayolunda hasara yol açtığını söyledi.
Belediyenin ilgili birimlerinin bu sabah Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in anlaşma sonrası ayrıldığı Güney Askeri Bölge karargahının etrafını düzene soktuğunu ve kent merkezindeki sokakları temizlediğini anlatan Logvinenko, "İlk belirlemelere göre karayolunda 10 bin metrekareden fazla bir alanda hasar oluştu. En fazla zararı Budennovskiy Caddesi gördü. Birimler, bugün yolların onarımına başlıyor, çalışmaların 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor" dedi.