https://sputniknews.com.tr/20230625/rostov-bolgesindeki-karayollarinda-tum-kisitlamalar-kaldirildi-1072841337.html

Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Rostov Bölgesi'ndeki karayollarında tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rostov Bölge Müdürlüğü, bölgedeki karayollarında tüm trafik kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T12:32+0300

2023-06-25T12:32+0300

2023-06-25T12:33+0300

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wagner grubu

kısıtlama

yevgeniy prigojin

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Kurumdan gazetecilere yapılan açıklamada, bölgenin tüm karayollarında ve Rostov-na-Donu kentine girişte trafiğin tamamen açıldığı duyuruldu.'Rostov-na-Donu yollarında 10 bin metrekareden fazla alanda hasar oluştu'Bu arada Rostov-na-Donu Belediye Başkanı Aleksandr Logvinenko, Wagner birliklerine ait askeri araçların kentte toplamda 10 bin metrekarelik karayolunda hasara yol açtığını söyledi.Belediyenin ilgili birimlerinin bu sabah Wagner grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in anlaşma sonrası ayrıldığı Güney Askeri Bölge karargahının etrafını düzene soktuğunu ve kent merkezindeki sokakları temizlediğini anlatan Logvinenko, "İlk belirlemelere göre karayolunda 10 bin metrekareden fazla bir alanda hasar oluştu. En fazla zararı Budennovskiy Caddesi gördü. Birimler, bugün yolların onarımına başlıyor, çalışmaların 2 gün içinde tamamlanması planlanıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html

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