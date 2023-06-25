https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html

Voronej Bölge Valisi Gusev: Wagner güçlerinin geçişi sorunsuz şekilde sürüyor, sona ermek üzere

Voronej Bölge Valisi Gusev: Wagner güçlerinin geçişi sorunsuz şekilde sürüyor, sona ermek üzere

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, geri çekilen Wagner birliklerinin Voronej Bölgesi'nden geçişinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü ve sona ermek üzere... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T11:47+0300

2023-06-25T11:47+0300

2023-06-25T11:47+0300

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VKontakte hesabından açıklama yapan Gusev, "Wagner birliklerinin Voronej Bölgesi'nden geçiş hareketi sona eriyor. Geçiş, normal bir şekilde ve sorunsuz sürüyor. Durum nihai olarak çözüme kavuştuktan sonra tüm kısıtlamaları kaldıracağız" dedi.Bölgede oluşan hasarın giderilmesi ve tazmini için alınacak önlemleri ayrıca duyuracaklarını anlatan Gusev, Voronej sakinlerine sergiledikleri azim, sebat ve aklıselim için, emniyet güçlerine ve diğer kurumlara da koordineli çalışma ve profesyonellikleri için teşekkür etti.

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