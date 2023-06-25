https://sputniknews.com.tr/20230625/wagner-birlikleri-lipetsk-bolgesinden-ayrildi-1072842922.html
Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı
Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı
Wagner birliklerinin Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldığı belirtildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T13:29+0300
2023-06-25T13:29+0300
2023-06-25T13:32+0300
ukrayna krizi
wagner grubu
rusya
lipetsk
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Lipetsk Bölgesi makamlarından yapılan açıklamaya göre dün bölgede duran Wagner güçleri, bölgenin topraklarını terk etti. Bölge Valisi İgor Artamonov, dün Wagner grubunun araçlarının bölgede hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.
https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html
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wagner grubu, rusya, lipetsk
wagner grubu, rusya, lipetsk
Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı
13:29 25.06.2023 (güncellendi: 13:32 25.06.2023) Abone ol
Wagner birliklerinin Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldığı belirtildi.
Lipetsk Bölgesi makamlarından yapılan açıklamaya göre dün bölgede duran Wagner güçleri, bölgenin topraklarını terk etti.
Bölge Valisi İgor Artamonov, dün Wagner grubunun araçlarının bölgede hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.
Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.