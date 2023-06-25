https://sputniknews.com.tr/20230625/wagner-birlikleri-lipetsk-bolgesinden-ayrildi-1072842922.html

Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı

Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı

Wagner birliklerinin Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldığı belirtildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T13:29+0300

2023-06-25T13:29+0300

2023-06-25T13:32+0300

ukrayna krizi

wagner grubu

rusya

lipetsk

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Lipetsk Bölgesi makamlarından yapılan açıklamaya göre dün bölgede duran Wagner güçleri, bölgenin topraklarını terk etti. Bölge Valisi İgor Artamonov, dün Wagner grubunun araçlarının bölgede hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.

https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html

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wagner grubu, rusya, lipetsk