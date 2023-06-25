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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/wagner-birlikleri-lipetsk-bolgesinden-ayrildi-1072842922.html
Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı
Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı
Wagner birliklerinin Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldığı belirtildi. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T13:29+0300
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ukrayna krizi
wagner grubu
rusya
lipetsk
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Lipetsk Bölgesi makamlarından yapılan açıklamaya göre dün bölgede duran Wagner güçleri, bölgenin topraklarını terk etti. Bölge Valisi İgor Artamonov, dün Wagner grubunun araçlarının bölgede hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.
https://sputniknews.com.tr/20230625/voronej-bolge-valisi-gusev-wagner-guclerinin-gecisi-sorunsuz-sekilde-suruyor-sona-ermek-uzere-1072838702.html
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wagner grubu, rusya, lipetsk
wagner grubu, rusya, lipetsk

Wagner birlikleri Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldı

13:29 25.06.2023 (güncellendi: 13:32 25.06.2023)
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinWagner
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Wagner birliklerinin Lipetsk Bölgesi'nden ayrıldığı belirtildi.
Lipetsk Bölgesi makamlarından yapılan açıklamaya göre dün bölgede duran Wagner güçleri, bölgenin topraklarını terk etti.

Bölge Valisi İgor Artamonov, dün Wagner grubunun araçlarının bölgede hareket halinde olduğunu, halkın güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını duyurmuş, bölge sakinlerini evlerini terk etmemeye çağırmıştı.

Lipetsk, başkent Moskova’nın 360 kilometre güneyinde yer alıyor ve Wagner güçlerinin dün gece görüldükleri Rostov-na-Donu’ya göre Moskova’ya daha yakın.
Wagner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
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