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https://sputniknews.com.tr/20230625/abdden-cine-karsi-yeni-hamle-vietnama-ucak-gemisi-gonderdi-1072844614.html
ABD'den Çin'e karşı yeni hamle: Vietnam'a uçak gemisi gönderdi
ABD'den Çin'e karşı yeni hamle: Vietnam'a uçak gemisi gönderdi
ABD, Çin'e karşı hamlelerine, 1955-75 arası savaşıp yenilerek çekilmesi sonrası 1994'ten itibaren ilişkileri düzelttiği Vietnam'a USS Ronald Reagan uçak... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T15:09+0300
2023-06-25T15:37+0300
dünya
vietnam
uçak gemisi
uss ronald reagan
abd
çin
hint-pasifik
güney çin denizi
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Vietnam'ın Çin gemilerinin kendi sularında dolaşmasını protesto etmesinden haftalar sonra, Danang limanına ABD'nin USS Ronald Reagan uçak gemisi demirledi. ABD ile Vietnam'ın 'kapsamlı ortaklıklarının' 10. yıldönümünü kutladıkları dönemde gelen USS Ronald Reagan, ay sonuna dek Vietnam'da kalacak. İki güdümlü füze kruvazörüyle birlikteABD'nin Hanoi Büyükelçiliği, 'Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olmasını destekleyen' 7. Filo'nun bir parçası olan uçak gemisinin iki refakat gemisi, güdümlü füze kruvazörleri USS Antietam ve USS Robert Smalls ile birlikte varış yaptığını duyurdu.Kısa bir törenle karaya çıkan ABD Donanması yetkilileri, Vietnamlı askeri mevkidaşlarıyla el sıkıştı.'5 bin denizci Vietnam kültürünü deneyimlemeye can atıyor'Uçak gemisi komutanı Yüzbaşı Daryle Cardone, "USS Ronald Reagan'daki 5 binden fazla denizci Danang'ı ziyaret etmeye ve Vietnam kültürünü deneyimlemeye can atıyor" açıklamasını yaptı.Giderek daha yakın ticari bağlara sahip olan Vietnam ile ABD'nin Çin'in bölgede artan gücüne ilişkin bazı endişeleri örtüşüyor.Çin Güney Çin Denizi'nde Vietnam'ı kızdırdıSon dönemde bir Çin araştırma gemisi, çok sayıda sahil güvenlik gemisi ve balıkçı teknesinin Vietnam'ın Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesinde haftalarca faaliyet göstermesi, Vietnam Dışişleri Bakanlığı'nın "Ayrılın" açıklaması yapmasına neden oldu. Çin gemileri de bu ay başlarında yola çıktı.Kaynak açısından zengin Güney Çin Denizi'nin çoğunda hak iddiasına bulunan Çin Vietnam, Filipinler ve Malezya dahil diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin hak iddialarıyla ters düşüyor.Vietnam'dan Çin'e karşı denge mesajıAFP'ye konuşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler Canberra Üniversitesi'nden deniz güvenliği uzmanı Nguyen The Phuong, "Ziyaret, Vietnam'ın ABD ve diğer dış güçlerle güvenlik ilişkisini geliştirerek Çin'e karşı denge sağlamaya devam ettiği mesajını veriyor" dedi.'ABD ile Vietnam arasındaki güçlü ikili bağların, Washington'un bölgede baskın güç olarak kalmak istiyorsa kilit önem taşıdığını' söyleyen Phuong, "ABD, en heybetli deniz varlıklarından birini göndererek Vietnam'da güvenilir ve sırtını dayayabileceği bir ortağa sahip olacağını umuyor" dedi.Hanoi: Olağan bir dostluk alışverişiABD uçak gemisinin Vietnam'a demirlemesi, Çin donanmasına ait bir eğitim gemisinin Tayland, Brunei ve Filipinler'e yaptığı iyi niyet turunun parçası olarak Danang'ı, Hindistan donanma gemilerinin geçen ay Danang'ı ve Japonya'nın en büyük destroyeri Izumo'nun ABD ile Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikatlara katılmasının ardından bu hafta başlarında Cam Ranh'ı ziyaretinin ardından geldi.Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, haftabaşındaki açıklamasında, liman ziyaretlerinin 'bölgede ve dünyada barış, istikrar ve işbirliği ve kalkınma için olağan bir dostluk alışverişi' olduğunu söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nisan ayında 1.2 milyar dolar harcanan yeni büyükelçilik binası açılışı için Hanoi'ye hızlı bir ziyarette bulunurken, diplomatik bağları ilerletmek istediklerini açıkça belirtti.Bu, 2018'de USS Carl Vinson'ın savaşın bitiminden bu yana ilk olmasından ötürü tarihi önemdeki ziyaretinden sonra bir ABD uçak gemisinin Vietnam'a üçüncü gelişi oldu.2015'ten beri Japonya'da bulunan USS Ronald Reagan'ın Vietnam ziyareti, ABD Donanması orkestrası konseri, yetimhane ziyareti ve spor karşılaşmaları gibi çeşitli kültürel ve toplumsal etkinlikleri içeriyor.
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vietnam, uçak gemisi, uss ronald reagan, abd, çin, hint-pasifik, güney çin denizi
vietnam, uçak gemisi, uss ronald reagan, abd, çin, hint-pasifik, güney çin denizi

ABD'den Çin'e karşı yeni hamle: Vietnam'a uçak gemisi gönderdi

15:09 25.06.2023 (güncellendi: 15:37 25.06.2023)
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald ReaganDünyanın en güçlü donanmaları
Dünyanın en güçlü donanmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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ABD, Çin'e karşı hamlelerine, 1955-75 arası savaşıp yenilerek çekilmesi sonrası 1994'ten itibaren ilişkileri düzelttiği Vietnam'a USS Ronald Reagan uçak gemisini göndermeyi ekledi.
Vietnam'ın Çin gemilerinin kendi sularında dolaşmasını protesto etmesinden haftalar sonra, Danang limanına ABD'nin USS Ronald Reagan uçak gemisi demirledi. ABD ile Vietnam'ın 'kapsamlı ortaklıklarının' 10. yıldönümünü kutladıkları dönemde gelen USS Ronald Reagan, ay sonuna dek Vietnam'da kalacak.

İki güdümlü füze kruvazörüyle birlikte

ABD'nin Hanoi Büyükelçiliği, 'Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olmasını destekleyen' 7. Filo'nun bir parçası olan uçak gemisinin iki refakat gemisi, güdümlü füze kruvazörleri USS Antietam ve USS Robert Smalls ile birlikte varış yaptığını duyurdu.
Kısa bir törenle karaya çıkan ABD Donanması yetkilileri, Vietnamlı askeri mevkidaşlarıyla el sıkıştı.

'5 bin denizci Vietnam kültürünü deneyimlemeye can atıyor'

Uçak gemisi komutanı Yüzbaşı Daryle Cardone, "USS Ronald Reagan'daki 5 binden fazla denizci Danang'ı ziyaret etmeye ve Vietnam kültürünü deneyimlemeye can atıyor" açıklamasını yaptı.
Giderek daha yakın ticari bağlara sahip olan Vietnam ile ABD'nin Çin'in bölgede artan gücüne ilişkin bazı endişeleri örtüşüyor.

Çin Güney Çin Denizi'nde Vietnam'ı kızdırdı

Son dönemde bir Çin araştırma gemisi, çok sayıda sahil güvenlik gemisi ve balıkçı teknesinin Vietnam'ın Güney Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesinde haftalarca faaliyet göstermesi, Vietnam Dışişleri Bakanlığı'nın "Ayrılın" açıklaması yapmasına neden oldu. Çin gemileri de bu ay başlarında yola çıktı.
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Kaynak açısından zengin Güney Çin Denizi'nin çoğunda hak iddiasına bulunan Çin Vietnam, Filipinler ve Malezya dahil diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin hak iddialarıyla ters düşüyor.

Vietnam'dan Çin'e karşı denge mesajı

AFP'ye konuşan Avustralya'nın Yeni Güney Galler Canberra Üniversitesi'nden deniz güvenliği uzmanı Nguyen The Phuong, "Ziyaret, Vietnam'ın ABD ve diğer dış güçlerle güvenlik ilişkisini geliştirerek Çin'e karşı denge sağlamaya devam ettiği mesajını veriyor" dedi.
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2023
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19 Haziran , 14:12
'ABD ile Vietnam arasındaki güçlü ikili bağların, Washington'un bölgede baskın güç olarak kalmak istiyorsa kilit önem taşıdığını' söyleyen Phuong, "ABD, en heybetli deniz varlıklarından birini göndererek Vietnam'da güvenilir ve sırtını dayayabileceği bir ortağa sahip olacağını umuyor" dedi.

Hanoi: Olağan bir dostluk alışverişi

ABD uçak gemisinin Vietnam'a demirlemesi, Çin donanmasına ait bir eğitim gemisinin Tayland, Brunei ve Filipinler'e yaptığı iyi niyet turunun parçası olarak Danang'ı, Hindistan donanma gemilerinin geçen ay Danang'ı ve Japonya'nın en büyük destroyeri Izumo'nun ABD ile Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikatlara katılmasının ardından bu hafta başlarında Cam Ranh'ı ziyaretinin ardından geldi.
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Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, haftabaşındaki açıklamasında, liman ziyaretlerinin 'bölgede ve dünyada barış, istikrar ve işbirliği ve kalkınma için olağan bir dostluk alışverişi' olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, nisan ayında 1.2 milyar dolar harcanan yeni büyükelçilik binası açılışı için Hanoi'ye hızlı bir ziyarette bulunurken, diplomatik bağları ilerletmek istediklerini açıkça belirtti.
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Bu, 2018'de USS Carl Vinson'ın savaşın bitiminden bu yana ilk olmasından ötürü tarihi önemdeki ziyaretinden sonra bir ABD uçak gemisinin Vietnam'a üçüncü gelişi oldu.
2015'ten beri Japonya'da bulunan USS Ronald Reagan'ın Vietnam ziyareti, ABD Donanması orkestrası konseri, yetimhane ziyareti ve spor karşılaşmaları gibi çeşitli kültürel ve toplumsal etkinlikleri içeriyor.
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