Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve ekonomideki gelişmeler!
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücret zamlandı, gözler memur maaşlarında
12:48
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
ABD'nin Ortadoğu çabası
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Can Atalay'ın avukatı canlı yayında
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminler
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Eski HDP Milletvekili Doğan: Cumhuriyetin 100. yılında kapsamlı af geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230622/siye-diktator-diyen-bidena-katilmayan-yeni-zelanda-lideri-cin-yonetimi-cin-halkinin-meselesidir-1072756503.html
Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir
Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir
Ay sonunda Pekin'i ziyaret etmeye hazırlanan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden'la... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:08+0300
2023-06-22T17:18+0300
dünya
yeni zelanda
işçi partisi (yeni zelanda)
chris hipkins
çin
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072750332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_62a6103e503fec3dbc6aacb44ecc32ff.jpg
ABD ile Britanya'nın Pasifik'teki geleneksel müttefiklerinden Yeni Zelanda, en büyük ticaret ortağı Çin'in liderine 'diktatör' diyen ABD Başkanı'na destek vermedi. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ay sonundaki Pekin ziyaretinde ilk kez görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'diktatör' diye nitelenmesiyle ilgili sorularla karşılaştı. Gazetecilere konuşan Hipkins, Biden'ın Şi'ye 'diktatör' demesine katılıp katılmadığı sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.Biden yönetimin Çin'de renkli devrim emellerine de kapıyı kapatan İşçi Partili Başbakan, "Çin'in sahip olduğu hükümet şekli Çin halkının meselesidir" diye ekledi.Bunun üzerine 'Çin halkının hükümetlerinin aldığı şekil konusunda söz sahibi olup olmadığı' sorulduğunda, Hipkins, "Hükümet sistemlerini değiştirmek isterlerse, o zaman bu onların meselesi olur" diye ısrar etti. Bu hafta başında Pekin ziyaretini açıklarken Çin'in Yeni Zelanda için ekonomik önemine vurgu yapan Hipkins, "Çin, tüm ihracatımızın yaklaşık dörtte birini temsil ediyor, Kovid öncesi ikinci en büyük turist kaynağımızdı, aynı zamanda önemli bir uluslararası öğrenci kaynağı, bu nedenle ekonomik toparlanmamızın kritik bir parçası" dedi.Bugüne dek Yeni Zelanda, kolektif Batı'nın Çin'i kınama furyasında müttefiklerinin çoğuna kıyasla daha temkinli ve daha ketum oldu. Bu yüzden müttefikleri tarafından eleştirilen Yeni Zelanda, bir Kanada hükümeti raporunda Beş Göz güvenlik ittifakının 'yumuşak karnı' olarak nitelendi. Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bir milletvekili, Hipkins'in selefi Jacinda Ardern'i 'Çin'e yalakalık yapmakla' itham etti. Biden ise salı günkü açıklamasında şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230621/bidenin-siyi-diktatorlerle-bir-tutmasina-cinden-tepki-aleni-provokasyon-1072692214.html
yeni zelanda
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072750332_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_da32d2c3f6b0fd22d13099ffc6a257f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), chris hipkins, çin, abd
yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), chris hipkins, çin, abd

Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir

17:08 22.06.2023 (güncellendi: 17:18 22.06.2023)
© AAChris Hipkins, Yeni Zelanda Başbakanı
Chris Hipkins, Yeni Zelanda Başbakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Ay sonunda Pekin'i ziyaret etmeye hazırlanan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden'la hemfikir olmadığını söyledi.
ABD ile Britanya'nın Pasifik'teki geleneksel müttefiklerinden Yeni Zelanda, en büyük ticaret ortağı Çin'in liderine 'diktatör' diyen ABD Başkanı'na destek vermedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ay sonundaki Pekin ziyaretinde ilk kez görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'diktatör' diye nitelenmesiyle ilgili sorularla karşılaştı.
Gazetecilere konuşan Hipkins, Biden'ın Şi'ye 'diktatör' demesine katılıp katılmadığı sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.
Biden yönetimin Çin'de renkli devrim emellerine de kapıyı kapatan İşçi Partili Başbakan, "Çin'in sahip olduğu hükümet şekli Çin halkının meselesidir" diye ekledi.
Bunun üzerine 'Çin halkının hükümetlerinin aldığı şekil konusunda söz sahibi olup olmadığı' sorulduğunda, Hipkins, "Hükümet sistemlerini değiştirmek isterlerse, o zaman bu onların meselesi olur" diye ısrar etti.
Bu hafta başında Pekin ziyaretini açıklarken Çin'in Yeni Zelanda için ekonomik önemine vurgu yapan Hipkins, "Çin, tüm ihracatımızın yaklaşık dörtte birini temsil ediyor, Kovid öncesi ikinci en büyük turist kaynağımızdı, aynı zamanda önemli bir uluslararası öğrenci kaynağı, bu nedenle ekonomik toparlanmamızın kritik bir parçası" dedi.
Bugüne dek Yeni Zelanda, kolektif Batı'nın Çin'i kınama furyasında müttefiklerinin çoğuna kıyasla daha temkinli ve daha ketum oldu. Bu yüzden müttefikleri tarafından eleştirilen Yeni Zelanda, bir Kanada hükümeti raporunda Beş Göz güvenlik ittifakının 'yumuşak karnı' olarak nitelendi. Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bir milletvekili, Hipkins'in selefi Jacinda Ardern'i 'Çin'e yalakalık yapmakla' itham etti.
Biden ise salı günkü açıklamasında şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:
"Şi Cinping'in, içi casus teçhizatla dolu o balonu düşürdüğümde çok üzülmesinin nedeni, onun orada olduğunu bilmemesiydi. Ciddiyim, ne olup bittiğini bilmedikleri zaman, diktatörler için büyük utanç olur."
ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki ilk yüz yüze görüşme, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 zirvesinde gerçekleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
DÜNYA
Biden'ın Şi'yi 'diktatörlerle' bir tutmasına Çin'den tepki: Aleni provokasyon
Dün, 12:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала