https://sputniknews.com.tr/20230622/siye-diktator-diyen-bidena-katilmayan-yeni-zelanda-lideri-cin-yonetimi-cin-halkinin-meselesidir-1072756503.html
Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir
Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir
Ay sonunda Pekin'i ziyaret etmeye hazırlanan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden'la... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T17:08+0300
2023-06-22T17:08+0300
2023-06-22T17:18+0300
dünya
yeni zelanda
işçi partisi (yeni zelanda)
chris hipkins
çin
abd
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ABD ile Britanya'nın Pasifik'teki geleneksel müttefiklerinden Yeni Zelanda, en büyük ticaret ortağı Çin'in liderine 'diktatör' diyen ABD Başkanı'na destek vermedi. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ay sonundaki Pekin ziyaretinde ilk kez görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'diktatör' diye nitelenmesiyle ilgili sorularla karşılaştı. Gazetecilere konuşan Hipkins, Biden'ın Şi'ye 'diktatör' demesine katılıp katılmadığı sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.Biden yönetimin Çin'de renkli devrim emellerine de kapıyı kapatan İşçi Partili Başbakan, "Çin'in sahip olduğu hükümet şekli Çin halkının meselesidir" diye ekledi.Bunun üzerine 'Çin halkının hükümetlerinin aldığı şekil konusunda söz sahibi olup olmadığı' sorulduğunda, Hipkins, "Hükümet sistemlerini değiştirmek isterlerse, o zaman bu onların meselesi olur" diye ısrar etti. Bu hafta başında Pekin ziyaretini açıklarken Çin'in Yeni Zelanda için ekonomik önemine vurgu yapan Hipkins, "Çin, tüm ihracatımızın yaklaşık dörtte birini temsil ediyor, Kovid öncesi ikinci en büyük turist kaynağımızdı, aynı zamanda önemli bir uluslararası öğrenci kaynağı, bu nedenle ekonomik toparlanmamızın kritik bir parçası" dedi.Bugüne dek Yeni Zelanda, kolektif Batı'nın Çin'i kınama furyasında müttefiklerinin çoğuna kıyasla daha temkinli ve daha ketum oldu. Bu yüzden müttefikleri tarafından eleştirilen Yeni Zelanda, bir Kanada hükümeti raporunda Beş Göz güvenlik ittifakının 'yumuşak karnı' olarak nitelendi. Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bir milletvekili, Hipkins'in selefi Jacinda Ardern'i 'Çin'e yalakalık yapmakla' itham etti. Biden ise salı günkü açıklamasında şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230621/bidenin-siyi-diktatorlerle-bir-tutmasina-cinden-tepki-aleni-provokasyon-1072692214.html
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yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), chris hipkins, çin, abd
yeni zelanda, işçi partisi (yeni zelanda), chris hipkins, çin, abd
Şi'ye 'diktatör' diyen Biden'a katılmayan Yeni Zelanda lideri: Çin yönetimi Çin halkının meselesidir
17:08 22.06.2023 (güncellendi: 17:18 22.06.2023) Abone ol
Ay sonunda Pekin'i ziyaret etmeye hazırlanan Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e 'diktatör' diyen ABD Başkanı Joe Biden'la hemfikir olmadığını söyledi.
ABD ile Britanya'nın Pasifik'teki geleneksel müttefiklerinden Yeni Zelanda, en büyük ticaret ortağı Çin'in liderine 'diktatör' diyen ABD Başkanı'na destek vermedi.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ay sonundaki Pekin ziyaretinde ilk kez görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD Başkanı Joe Biden tarafından 'diktatör' diye nitelenmesiyle ilgili sorularla karşılaştı.
Gazetecilere konuşan Hipkins, Biden'ın Şi'ye 'diktatör' demesine katılıp katılmadığı sorusunu "Hayır" diye yanıtladı.
Biden yönetimin Çin'de renkli devrim emellerine de kapıyı kapatan İşçi Partili Başbakan, "Çin'in sahip olduğu hükümet şekli Çin halkının meselesidir" diye ekledi.
Bunun üzerine 'Çin halkının hükümetlerinin aldığı şekil konusunda söz sahibi olup olmadığı' sorulduğunda, Hipkins, "Hükümet sistemlerini değiştirmek isterlerse, o zaman bu onların meselesi olur" diye ısrar etti.
Bu hafta başında Pekin ziyaretini açıklarken Çin'in Yeni Zelanda için ekonomik önemine vurgu yapan Hipkins, "Çin, tüm ihracatımızın yaklaşık dörtte birini temsil ediyor, Kovid öncesi ikinci en büyük turist kaynağımızdı, aynı zamanda önemli bir uluslararası öğrenci kaynağı, bu nedenle ekonomik toparlanmamızın kritik bir parçası" dedi.
Bugüne dek Yeni Zelanda, kolektif Batı'nın Çin'i kınama furyasında müttefiklerinin çoğuna kıyasla daha temkinli ve daha ketum oldu. Bu yüzden müttefikleri tarafından eleştirilen Yeni Zelanda, bir Kanada hükümeti raporunda Beş Göz güvenlik ittifakının 'yumuşak karnı' olarak nitelendi. Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bir milletvekili, Hipkins'in selefi Jacinda Ardern'i 'Çin'e yalakalık yapmakla' itham etti.
Biden ise salı günkü açıklamasında şubat ayında fos çıkan 'Çin casus balonlarının istilası' iddiasına geri dönerek şunları söyledi:
"Şi Cinping'in, içi casus teçhizatla dolu o balonu düşürdüğümde çok üzülmesinin nedeni, onun orada olduğunu bilmemesiydi. Ciddiyim, ne olup bittiğini bilmedikleri zaman, diktatörler için büyük utanç olur."