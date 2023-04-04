https://sputniknews.com.tr/20230404/yeni-zelanda-basbakani-kadin-tanimlamasi-yapmayi-reddedip-insanlar-kendilerini-tanimlar-dedi-1069166025.html

Yeni Zelanda Başbakanı, kadın tanımlaması yapmayı reddedip 'İnsanlar kendilerini tanımlar' dedi

Yeni Zelanda Başbakanı, kadın tanımlaması yapmayı reddedip 'İnsanlar kendilerini tanımlar' dedi

Yeni Zelanda'da iktidardaki İşçi Partili Jacinda Ardern'in istifasıyla ocak sonunda başbakanlık koltuğuna oturan Chris Hipkins'in bir gazetecinin sorusu... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:53+0300

2023-04-04T15:53+0300

2023-04-04T15:59+0300

dünya

yeni zelanda

chris hipkins

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Olimpiyat'a transseksüel olduğunu açıklamış sporcu gönderen ilk ülke olan ve transseksüel sporcuların cinsiyet kimliklerini kanıtlamaları gerekmeden kendilerini özdeşleştirdikleri cinsiyette toplum sporlarına katılabileceği kararını uygulayan Yeni Zelanda'da, Başbakan Chris Hipkins, 'kadın' tanımı yapması çağrısıyla karşılaştı.Önceki günkü basın toplantısında The Platform muhabiri, Başbakan Hipkins'e "Siz ve hükümetiniz kadın tanımını nasıl yapıyorsunuz" sorusunu yöneltti. "Dürüst olmak gerekirse, bu soru beklemediğim yerden geldi. Biyoloji, cinsiyet, toplumsal cinsiyet..." diye başladıktan sonra bir süre susan Hipkins, "İnsanlar kendilerini tanımlar, insanlar kendi cinsiyetlerini tanımlar" diye devam etti.Tekrar kadın tanımlaması yapması istenince, "Herkesin kimliği kendine" diyen İşçi Partili Başbakan, "Bu soruyu beklemiyordum, bu yüzden cevabını önceden formüle ettiğim bir şey değildi. Ama cinsiyet kimliği açısından, insanlar kendi kimliklerini kendileri tanımlar" diye ekledi. Kadın tanımlaması yapmayan Hipkins, Ocak 2023'te kadın Başbakan Jacinda Ardern'in yerine gelmişti.ABD'nin liderliğindeki kolektif Batı'nın sınıfsallığın yerine kimlik politikalarını koyma kapsamında cinsiyet kimlikleri tartışmasını derinleştirdiği ve bunun için woke kültürünü de devreye soktuğuna yönelik eleştiriler son dönemde tırmandı. ABD'de bu eleştiriler, solun yokluğunda muhafazakarlardan geliyor. Nisan 2022'de Demokrat Başkan Joe Biden'ın atadığı Yüksek Mahkeme Yargıcı Ketanji Brown Jackson, Senato'daki onay oturumunda, Cumhuriyetçi Parti'nin en muhafazakar isimlerinden, önceki Başkan Donald Trump'ın en sıkı destekçilerinden Senatör Marsha Blackburn'ün "Kadın tanımı yapabilir misiniz" sorusuna "Yapamam" yanıtını vermişti. ABD'de liberalliği sol diye niteleyen muhafazakarlardan olan Senatör Marsha Blackburn, Fox News Digital'e demecinde, "Sol, erkeklerin kadın olabileceği konusunda ısrar ederek, kadın olmanın anlamını yok ediyor ve kadınları ve kız çocuklarını spordan, kamusal yaşamdan ve liderlik konumlarından uzaklaştırıyor" demişti. Blackburn, "Yargıç Ketanji Brown Jackson, Amerikan halkı için bu saçmalığı sergileyerek solun kadın karşıtı gündemini teşvik için ne kadar ileri gidebileceğini kanıtladı" diye eklemişti.Fox News, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ABD Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden kadın tanımlarını sorduğunda kesin bir yanıt alamadığını belirtti. Fox News, Kasım 2022 ara seçimlerinden önce Pennsylvania Senatörü John Fetterman gibi 'kadınlar' için kampanya ürünleri satan bazı Demokratlardan kadın tanımı istediğinde hepsinin yanıtlamayı reddetmesini de listesine ekledi.Temmuz 2022'de İngiltere Kilisesi de aynı soru sorulduğunda 'kadının ne olduğuna dair resmi bir tanım olmadığı' yanıtını vermişti. GB News'a göre Kıdemli Piskopos Robert Innes, "Oldukça yakın zamana dek bu tür tanımların evlilik ayininde yansıtıldığı gibi apaçık olduğunun düşünülmesi olgusunu yansıtan resmi bir tanım yoktur" demişti.

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https://sputniknews.com.tr/20210804/olimpiyatlarda-yarisan-ilk-trans-sporcu-hubbard-emeklilige-ayrilma-karari-aldi-1045155754.html

https://sputniknews.com.tr/20220729/trumptan-trans-sporcu-yasagina-destek-cinsiyet-degistirmis-lebronun-kadin-takiminda-oynamasi-gibi-1059272324.html

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