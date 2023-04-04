Yeni Zelanda Başbakanı, kadın tanımlaması yapmayı reddedip 'İnsanlar kendilerini tanımlar' dedi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230404/yeni-zelanda-basbakani-kadin-tanimlamasi-yapmayi-reddedip-insanlar-kendilerini-tanimlar-dedi-1069166025.html
Yeni Zelanda Başbakanı, kadın tanımlaması yapmayı reddedip 'İnsanlar kendilerini tanımlar' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı, kadın tanımlaması yapmayı reddedip 'İnsanlar kendilerini tanımlar' dedi
Yeni Zelanda'da iktidardaki İşçi Partili Jacinda Ardern'in istifasıyla ocak sonunda başbakanlık koltuğuna oturan Chris Hipkins'in bir gazetecinin sorusu... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T15:53+0300
2023-04-04T15:59+0300
dünya
yeni zelanda
chris hipkins
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066048031_0:46:526:342_1920x0_80_0_0_f8109e77f87566e3a4953cf98cf0e1f9.jpg
Olimpiyat'a transseksüel olduğunu açıklamış sporcu gönderen ilk ülke olan ve transseksüel sporcuların cinsiyet kimliklerini kanıtlamaları gerekmeden kendilerini özdeşleştirdikleri cinsiyette toplum sporlarına katılabileceği kararını uygulayan Yeni Zelanda'da, Başbakan Chris Hipkins, 'kadın' tanımı yapması çağrısıyla karşılaştı.Önceki günkü basın toplantısında The Platform muhabiri, Başbakan Hipkins'e "Siz ve hükümetiniz kadın tanımını nasıl yapıyorsunuz" sorusunu yöneltti. "Dürüst olmak gerekirse, bu soru beklemediğim yerden geldi. Biyoloji, cinsiyet, toplumsal cinsiyet..." diye başladıktan sonra bir süre susan Hipkins, "İnsanlar kendilerini tanımlar, insanlar kendi cinsiyetlerini tanımlar" diye devam etti.Tekrar kadın tanımlaması yapması istenince, "Herkesin kimliği kendine" diyen İşçi Partili Başbakan, "Bu soruyu beklemiyordum, bu yüzden cevabını önceden formüle ettiğim bir şey değildi. Ama cinsiyet kimliği açısından, insanlar kendi kimliklerini kendileri tanımlar" diye ekledi. Kadın tanımlaması yapmayan Hipkins, Ocak 2023'te kadın Başbakan Jacinda Ardern'in yerine gelmişti.ABD'nin liderliğindeki kolektif Batı'nın sınıfsallığın yerine kimlik politikalarını koyma kapsamında cinsiyet kimlikleri tartışmasını derinleştirdiği ve bunun için woke kültürünü de devreye soktuğuna yönelik eleştiriler son dönemde tırmandı. ABD'de bu eleştiriler, solun yokluğunda muhafazakarlardan geliyor. Nisan 2022'de Demokrat Başkan Joe Biden'ın atadığı Yüksek Mahkeme Yargıcı Ketanji Brown Jackson, Senato'daki onay oturumunda, Cumhuriyetçi Parti'nin en muhafazakar isimlerinden, önceki Başkan Donald Trump'ın en sıkı destekçilerinden Senatör Marsha Blackburn'ün "Kadın tanımı yapabilir misiniz" sorusuna "Yapamam" yanıtını vermişti. ABD'de liberalliği sol diye niteleyen muhafazakarlardan olan Senatör Marsha Blackburn, Fox News Digital'e demecinde, "Sol, erkeklerin kadın olabileceği konusunda ısrar ederek, kadın olmanın anlamını yok ediyor ve kadınları ve kız çocuklarını spordan, kamusal yaşamdan ve liderlik konumlarından uzaklaştırıyor" demişti. Blackburn, "Yargıç Ketanji Brown Jackson, Amerikan halkı için bu saçmalığı sergileyerek solun kadın karşıtı gündemini teşvik için ne kadar ileri gidebileceğini kanıtladı" diye eklemişti.Fox News, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ABD Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden kadın tanımlarını sorduğunda kesin bir yanıt alamadığını belirtti. Fox News, Kasım 2022 ara seçimlerinden önce Pennsylvania Senatörü John Fetterman gibi 'kadınlar' için kampanya ürünleri satan bazı Demokratlardan kadın tanımı istediğinde hepsinin yanıtlamayı reddetmesini de listesine ekledi.Temmuz 2022'de İngiltere Kilisesi de aynı soru sorulduğunda 'kadının ne olduğuna dair resmi bir tanım olmadığı' yanıtını vermişti. GB News'a göre Kıdemli Piskopos Robert Innes, "Oldukça yakın zamana dek bu tür tanımların evlilik ayininde yansıtıldığı gibi apaçık olduğunun düşünülmesi olgusunu yansıtan resmi bir tanım yoktur" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20210802/olimpiyatlarda-yarisan-ilk-trans-sporcu-elendi-1045130940.html
https://sputniknews.com.tr/20210804/olimpiyatlarda-yarisan-ilk-trans-sporcu-hubbard-emeklilige-ayrilma-karari-aldi-1045155754.html
https://sputniknews.com.tr/20220729/trumptan-trans-sporcu-yasagina-destek-cinsiyet-degistirmis-lebronun-kadin-takiminda-oynamasi-gibi-1059272324.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066048031_0:0:526:396_1920x0_80_0_0_a49d48d2711e57ca0f154c060ccb2a04.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni zelanda, chris hipkins
yeni zelanda, chris hipkins

Yeni Zelanda Başbakanı, kadın tanımlaması yapmayı reddedip 'İnsanlar kendilerini tanımlar' dedi

15:53 04.04.2023 (güncellendi: 15:59 04.04.2023)
© Fotoğraf : Facebook/Chris Hipkins MPYeni Zelanda'da istifasını açıklayan İşçi Partili Başbakan Jacinda Ardern ile halefi Eğitim, Polis ve Kamu Hizmetleri Bakanı Chris Hipkins
Yeni Zelanda'da istifasını açıklayan İşçi Partili Başbakan Jacinda Ardern ile halefi Eğitim, Polis ve Kamu Hizmetleri Bakanı Chris Hipkins - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : Facebook/Chris Hipkins MP
Abone olTelegram
Yeni Zelanda'da iktidardaki İşçi Partili Jacinda Ardern'in istifasıyla ocak sonunda başbakanlık koltuğuna oturan Chris Hipkins'in bir gazetecinin sorusu üzerine kadın tanımlaması yapmayı reddedip "İnsanlar kendilerini tanımlar" dediği basın toplantısının videosu sosyal medyada viral oldu.
Olimpiyat'a transseksüel olduğunu açıklamış sporcu gönderen ilk ülke olan ve transseksüel sporcuların cinsiyet kimliklerini kanıtlamaları gerekmeden kendilerini özdeşleştirdikleri cinsiyette toplum sporlarına katılabileceği kararını uygulayan Yeni Zelanda'da, Başbakan Chris Hipkins, 'kadın' tanımı yapması çağrısıyla karşılaştı.
Önceki günkü basın toplantısında The Platform muhabiri, Başbakan Hipkins'e "Siz ve hükümetiniz kadın tanımını nasıl yapıyorsunuz" sorusunu yöneltti.
"Dürüst olmak gerekirse, bu soru beklemediğim yerden geldi. Biyoloji, cinsiyet, toplumsal cinsiyet..." diye başladıktan sonra bir süre susan Hipkins, "İnsanlar kendilerini tanımlar, insanlar kendi cinsiyetlerini tanımlar" diye devam etti.
Tekrar kadın tanımlaması yapması istenince, "Herkesin kimliği kendine" diyen İşçi Partili Başbakan, "Bu soruyu beklemiyordum, bu yüzden cevabını önceden formüle ettiğim bir şey değildi. Ama cinsiyet kimliği açısından, insanlar kendi kimliklerini kendileri tanımlar" diye ekledi.
Kadın tanımlaması yapmayan Hipkins, Ocak 2023'te kadın Başbakan Jacinda Ardern'in yerine gelmişti.
ABD'nin liderliğindeki kolektif Batı'nın sınıfsallığın yerine kimlik politikalarını koyma kapsamında cinsiyet kimlikleri tartışmasını derinleştirdiği ve bunun için woke kültürünü de devreye soktuğuna yönelik eleştiriler son dönemde tırmandı. ABD'de bu eleştiriler, solun yokluğunda muhafazakarlardan geliyor.
Nisan 2022'de Demokrat Başkan Joe Biden'ın atadığı Yüksek Mahkeme Yargıcı Ketanji Brown Jackson, Senato'daki onay oturumunda, Cumhuriyetçi Parti'nin en muhafazakar isimlerinden, önceki Başkan Donald Trump'ın en sıkı destekçilerinden Senatör Marsha Blackburn'ün "Kadın tanımı yapabilir misiniz" sorusuna "Yapamam" yanıtını vermişti.
ABD'de liberalliği sol diye niteleyen muhafazakarlardan olan Senatör Marsha Blackburn, Fox News Digital'e demecinde, "Sol, erkeklerin kadın olabileceği konusunda ısrar ederek, kadın olmanın anlamını yok ediyor ve kadınları ve kız çocuklarını spordan, kamusal yaşamdan ve liderlik konumlarından uzaklaştırıyor" demişti.
Blackburn, "Yargıç Ketanji Brown Jackson, Amerikan halkı için bu saçmalığı sergileyerek solun kadın karşıtı gündemini teşvik için ne kadar ileri gidebileceğini kanıtladı" diye eklemişti.
Laurel Hubbard - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2021
SPOR
Olimpiyatlarda yarışan ilk trans sporcu elendi
2 Ağustos 2021, 16:16
Fox News, Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan ABD Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden kadın tanımlarını sorduğunda kesin bir yanıt alamadığını belirtti.
Fox News, Kasım 2022 ara seçimlerinden önce Pennsylvania Senatörü John Fetterman gibi 'kadınlar' için kampanya ürünleri satan bazı Demokratlardan kadın tanımı istediğinde hepsinin yanıtlamayı reddetmesini de listesine ekledi.
Laurel Hubbard - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2021
SPOR
Olimpiyatlarda yarışan ilk trans sporcu Hubbard, emekliliğe ayrılma kararı aldı
4 Ağustos 2021, 14:21
Temmuz 2022'de İngiltere Kilisesi de aynı soru sorulduğunda 'kadının ne olduğuna dair resmi bir tanım olmadığı' yanıtını vermişti. GB News'a göre Kıdemli Piskopos Robert Innes, "Oldukça yakın zamana dek bu tür tanımların evlilik ayininde yansıtıldığı gibi apaçık olduğunun düşünülmesi olgusunu yansıtan resmi bir tanım yoktur" demişti.
45. ABD Başkanı Donald Trump, Washington DC'deki Önce Amerika Politika Enstitüsü Zirvesi'nde konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2022
DÜNYA
Trump'tan trans sporcu yasağına destek: Cinsiyet değiştirmiş LeBron'un kadın takımında oynaması gibi
29 Temmuz 2022, 14:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала