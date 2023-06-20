https://sputniknews.com.tr/20230620/yeni-zelandada-cin-restoranlarina-baltali-saldiri-4-yarali-1072651413.html
Yeni Zelanda’da Çin restoranlarına baltalı saldırı: 4 yaralı
Yeni Zelanda’da Çin restoranlarına baltalı saldırı: 4 yaralı
Yeni Zelanda’da bir kişinin 3 Çin restoranına baltayla düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:25+0300
2023-06-20T13:25+0300
2023-06-20T13:25+0300
dünya
asya & pasifik
yeni zelanda
çin
restoran
saldırı
balta
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Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir kişi 3 farklı Çin restoranına girerek baltayla insanlara saldırdı. Dün yerel saatle 21.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, 3 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi.Polis tarafından yapılan açıklamada, Çin uyruklu 24 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, kasten yaralama suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.Saldırının nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/fransada-bicakli-saldiri-suphelisinin-gozalti-suresi-uzatildi-1072237947.html
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asya & pasifik, yeni zelanda, çin, restoran, saldırı, balta
asya & pasifik, yeni zelanda, çin, restoran, saldırı, balta
Yeni Zelanda’da Çin restoranlarına baltalı saldırı: 4 yaralı
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Yeni Zelanda’da bir kişinin 3 Çin restoranına baltayla düzenlediği saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.
Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir kişi 3 farklı Çin restoranına girerek baltayla insanlara saldırdı.
Dün yerel saatle 21.00 sıralarında meydana gelen saldırıda 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği, 3 kişinin durumunun stabil olduğu öğrenildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Çin uyruklu 24 yaşındaki saldırganın gözaltına alındığı, kasten yaralama suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.
Saldırının nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı.