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Fransa'da bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
Fransa'da bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı
Fransa'nın Annecy kentinde dün 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının şüphelisinin gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T19:36+0300
2023-06-09T19:36+0300
dünya
fransa
saldırı
silahlı saldırı
annecy
emmanuel macron
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Annecy Savcılığından yapılan açıklamada, Annecy'deki saldırının şüphelisinin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.Fransız basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıda yaralanan 3 çocuğu Grenoble kentindeki hastanede ziyaret etti. Olayda yaralanan 4. çocuk komşu ülke İsviçre'nin Cenevre hastanesinde tedavi görüyor.Ardından Annecy Hastanesi'ne geçen Macron, saldırıda yaralanan bir kişiyi ziyaret etti. Dünkü saldırıda bıçak darbeleri alarak yaralan bu kişi, polislerin saldırganı yakalamaya çalıştığı esnada bir polis kurşununun da hedefi olmuştu.Macron, Annecy Valiliği'nde şüpheliye müdahale eden güvenlik güçleriyle bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti.Fransa Cumhurbaşkanı, bıçaklı saldırıya uğrayan yaralı çocukların durumu hakkında "olumlu gelişmeler" olduğuna değindi.Macron, "Çocuklara saldırmak en barbarca şey" ifadesini kullandı.Saldırı sonrası Lyon'daki parkta göçmen karşıtı pankartAnnecy kentine 2 saat uzaklıktaki Lyon kentinde bir parkın girişine "Göçmenlerin varlığı ve Annecy'de Suriyeli bir göçmenin bıçaklı saldırısı nedeniyle bu park yeni bir emre kadar kapatıldı" yazılı afiş asıldı. Valilik söz konusu afişle ilgili suç duyurusunda bulanacağını açıkladı. Aşırı sağcılar sokağa döküldüAnnecy'deki saldırı sonrası dün kent sakinleri saldırının meydana geldiği yere yaralılar için çiçek ve mum bıraktı.Valilik kentte gösteri düzenlemeye yasak getirdiği halde, aşırı sağcı yaklaşık 50 kişi Fransız milli marşını söyleyerek saldırının gerçekleştiği yerde gösteri düzenledi.Daha sonra bazı aşırı sağcılar kent merkezinde yürüyüş yaptı ve slogan attı.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir grup göstericinin göçmen karşıtı ve "Avrupa, gençlik, devrim" sloganlarını attığı duyuluyor."Avrupa, gençlik, devrim" sözü 1960'lı yıllara ait İtalyan menşeli "neo-faşist" bir slogan.Ne olmuştu?Fransa'nın Annecy kentinde dün sabah bir parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.Polis şüpheliyi gözaltına almıştı.Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmişti.Darmanin, şüphelinin İsviçre, İtalya ve Ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.Fransız Bakan, ülkesinin şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230609/fransada-bicakli-saldirinin-suphelisi-farkli-ulkelerde-iltica-talebinde-bulunmus-1072205116.html
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fransa, saldırı, silahlı saldırı, annecy, emmanuel macron
fransa, saldırı, silahlı saldırı, annecy, emmanuel macron

Fransa'da bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltı süresi uzatıldı

19:36 09.06.2023
© AFP 2023 / -Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırı
Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AFP 2023 / -
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Fransa'nın Annecy kentinde dün 4'ü çocuk 6 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının şüphelisinin gözaltı süresinin uzatıldığı bildirildi.
Annecy Savcılığından yapılan açıklamada, Annecy'deki saldırının şüphelisinin gözaltı süresinin uzatıldığı belirtildi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırıda yaralanan 3 çocuğu Grenoble kentindeki hastanede ziyaret etti. Olayda yaralanan 4. çocuk komşu ülke İsviçre'nin Cenevre hastanesinde tedavi görüyor.
Ardından Annecy Hastanesi'ne geçen Macron, saldırıda yaralanan bir kişiyi ziyaret etti. Dünkü saldırıda bıçak darbeleri alarak yaralan bu kişi, polislerin saldırganı yakalamaya çalıştığı esnada bir polis kurşununun da hedefi olmuştu.
Macron, Annecy Valiliği'nde şüpheliye müdahale eden güvenlik güçleriyle bir araya gelerek kendilerine teşekkür etti.
Fransa Cumhurbaşkanı, bıçaklı saldırıya uğrayan yaralı çocukların durumu hakkında "olumlu gelişmeler" olduğuna değindi.
Macron, "Çocuklara saldırmak en barbarca şey" ifadesini kullandı.

Saldırı sonrası Lyon'daki parkta göçmen karşıtı pankart

Annecy kentine 2 saat uzaklıktaki Lyon kentinde bir parkın girişine "Göçmenlerin varlığı ve Annecy'de Suriyeli bir göçmenin bıçaklı saldırısı nedeniyle bu park yeni bir emre kadar kapatıldı" yazılı afiş asıldı. Valilik söz konusu afişle ilgili suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.

Aşırı sağcılar sokağa döküldü

Annecy'deki saldırı sonrası dün kent sakinleri saldırının meydana geldiği yere yaralılar için çiçek ve mum bıraktı.
Valilik kentte gösteri düzenlemeye yasak getirdiği halde, aşırı sağcı yaklaşık 50 kişi Fransız milli marşını söyleyerek saldırının gerçekleştiği yerde gösteri düzenledi.
Daha sonra bazı aşırı sağcılar kent merkezinde yürüyüş yaptı ve slogan attı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir grup göstericinin göçmen karşıtı ve "Avrupa, gençlik, devrim" sloganlarını attığı duyuluyor.
"Avrupa, gençlik, devrim" sözü 1960'lı yıllara ait İtalyan menşeli "neo-faşist" bir slogan.

Ne olmuştu?

Fransa'nın Annecy kentinde dün sabah bir parkta bir kişi çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.
Polis şüpheliyi gözaltına almıştı.
Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, elinde bıçak olan kişinin, iki şahsın engellemelerine rağmen çevredeki çocuklara saldırdığı görülüyor.
İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen şüphelinin bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmişti.
Darmanin, şüphelinin İsviçre, İtalya ve Ekim 2022'de Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu söylemişti.
Fransız Bakan, ülkesinin şüphelinin iltica talebini reddettiğini 4 Haziran'da bildirdiğini aktarmıştı.
Fransa'nın Annecy kentindeki bıçaklı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
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Fransa'da bıçaklı saldırının şüphelisi farklı ülkelerde iltica talebinde bulunmuş
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