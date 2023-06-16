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Göçmen faciası Yunanistan'da protesto edildi: Sorumlusu ABD ile AB'nin emperyalist politikaları
Göçmen faciası Yunanistan'da protesto edildi: Sorumlusu ABD ile AB'nin emperyalist politikaları
Yunanistan'ın güneybatısındaki Mora Yarımadası açıklarında göçmenlerle dolu bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 79 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine... 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T12:29+0300
2023-06-16T13:17+0300
dünya
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göçmen
tekne
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atina
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ab
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Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu, Akdeniz'e göçmen akınına yol açmakla suçladıkları NATO ve emperyalist politikalarla birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikalarını protesto etti.'İşte AB politikası bu'Çoğunluğu Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME), öğrenci dernekleri ve Yunan Komünist Partisi (KKE) dahil olmak üzere sol örgütlerden protestocular, meydanda "Kapitalistlerin çıkarları için Akdeniz'i ölüler denizine çevirdiler" sloganları atarak AB ofisine yürüdü. AB temsilciliği önünde "Katliamlara asla alışmayacağız", "Suç devam ediyor, binlerce kişi öldü, öldüren sistem insanlık dışı", "Göçmenler boğuldu, sığınmacılar öldü, işte AB politikası bu" gibi sloganlar yükseldi.Amazon İşçi Sendikası heyetine alkışAtina'daki protestoya katılan ABD'den Amazon İşçi Sendikası heyetini alkışlayan kalabalık, gökyüzüne onlarca kağıt fener bıraktı.Anarşistlerin eyleminde polisle çatışmaProto Thema gazetesi, Atina'daki Panepistimiou Caddesi'nde yaklaşık aynı saatlerde düzenlenen diğer protesto sırasında 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Anarşist grupların düzenlediği protestoda, molotof kokteyli ve taşa tutulan polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla karşılık verdi. Patras, Larissa, Selanik ve Lamia'nın aralarında bulunduğu diğer şehirlerde de protestolar düzenlendi.9 Mısırlı, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltındaYunan makamları ise hayatta kalan Suriyeli, Mısırlı, Pakistanlı 104 kişiden 9 Mısırlıyı insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.Dün Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcısı Isidoros Dogiakos, mahkemenin bir savcı yardımcısını olayın soruşturulmasını denetlemekle görevlendirdi.Çipras: AB'nin başarısızlığının ifşasıAnamuhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, göçmen teknesi faciasıyla ilgili Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile görüştü. Çipras, "Bu olay, AB'nin insan hayatını birinci öncelik haline getiren yapılandırılmış bir mülteci göç politikasını teşvik etmedeki başarısızlığını en açık şekilde gösteriyor" dedi.Libya'dan İtalya'ya gidiyorduYunanistan'ın Navarin (Pilos) şehrinin 47 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda alabora oldu. Tekne, Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gidiyordu. Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı arama kurtarma operasyonunda, bugün de bir helikopter eşliğinde gemilerle deniz taranarak hayatta kalan olup olmadığı araştırılırken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, umutların tükendiğini ifade etti. Yüzlerce göçmen 'kayıp'Teknede bulunanların tam sayısı bilinmiyor.Uluslararası Göç Örgütü (IOM), teknede en az 400 göçmen, hayatta kalanlar teknede 700 göçmen olduğunu tahmin ediyor.Yunan kamusal yayın kuruluşu ERT'ye göre hayatta kalanlardan biri, teknenin ambarında 100 çocuk gördüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230609/abden-iltica-reformu-turkiyeden-gidenler-de-hapishane-benzeri-merkezlerde-gozaltinda-tutulacak-1072237433.html
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https://sputniknews.com.tr/20230616/frontex-gocmenleri-tasiyan-tekneyi-alabora-olmadan-once-yunanistana-bildirdiklerini-acikladi-1072512922.html
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yunanistan, göçmen, tekne, protesto, ölüm, atina, emperyalizm, ab, abd, batı
yunanistan, göçmen, tekne, protesto, ölüm, atina, emperyalizm, ab, abd, batı

Göçmen faciası Yunanistan'da protesto edildi: Sorumlusu ABD ile AB'nin emperyalist politikaları

12:29 16.06.2023 (güncellendi: 13:17 16.06.2023)
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan'ın güneybatısındaki Mora Yarımadası açıklarında göçmenlerle dolu bir balıkçı teknesinin batması sonucu onlarca kişinin ölmesi üzerine başkent Atina'da düzenlenen protestoda AB bayrağı yakıldı.
Yunanistan'ın güneybatısındaki Mora Yarımadası açıklarında göçmenlerle dolu bir balıkçı teknesinin batması sonucu onlarca kişinin ölmesi üzerine başkent Atina'da düzenlenen protestoda AB bayrağı yakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© AFP 2023 / LOUISA GOULIAMAKI
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Yunanistan'ın güneybatısındaki Mora Yarımadası açıklarında göçmenlerle dolu bir balıkçı teknesinin batması sonucu en az 79 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başkent Atina'da protesto düzenlendi. Protestocular göçmen trajedilerine Batı'nın emperyalist, NATO'nun savaşçı, AB'nin yanlış göçmen politikalarının neden olduğuna dikkat çekti.
Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu, Akdeniz'e göçmen akınına yol açmakla suçladıkları NATO ve emperyalist politikalarla birlikte Avrupa Birliği'nin (AB) göçmen politikalarını protesto etti.

'İşte AB politikası bu'

Çoğunluğu Yunanistan Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME), öğrenci dernekleri ve Yunan Komünist Partisi (KKE) dahil olmak üzere sol örgütlerden protestocular, meydanda "Kapitalistlerin çıkarları için Akdeniz'i ölüler denizine çevirdiler" sloganları atarak AB ofisine yürüdü. AB temsilciliği önünde "Katliamlara asla alışmayacağız", "Suç devam ediyor, binlerce kişi öldü, öldüren sistem insanlık dışı", "Göçmenler boğuldu, sığınmacılar öldü, işte AB politikası bu" gibi sloganlar yükseldi.
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Amazon İşçi Sendikası heyetine alkış

Atina'daki protestoya katılan ABD'den Amazon İşçi Sendikası heyetini alkışlayan kalabalık, gökyüzüne onlarca kağıt fener bıraktı.

Anarşistlerin eyleminde polisle çatışma

Proto Thema gazetesi, Atina'daki Panepistimiou Caddesi'nde yaklaşık aynı saatlerde düzenlenen diğer protesto sırasında 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Anarşist grupların düzenlediği protestoda, molotof kokteyli ve taşa tutulan polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla karşılık verdi.
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Patras, Larissa, Selanik ve Lamia'nın aralarında bulunduğu diğer şehirlerde de protestolar düzenlendi.

9 Mısırlı, insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltında

Yunan makamları ise hayatta kalan Suriyeli, Mısırlı, Pakistanlı 104 kişiden 9 Mısırlıyı insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına aldı.
Dün Yunanistan Yüksek Mahkemesi Savcısı Isidoros Dogiakos, mahkemenin bir savcı yardımcısını olayın soruşturulmasını denetlemekle görevlendirdi.
Yunanistan'da alabora olan balıkçı teknesinden kurtulan göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
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Yunanistan açıklarında alabora olan teknenin ambarında 100 çocuk olduğu iddia edildi
Dün, 19:29

Çipras: AB'nin başarısızlığının ifşası

Anamuhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, göçmen teknesi faciasıyla ilgili Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile görüştü. Çipras, "Bu olay, AB'nin insan hayatını birinci öncelik haline getiren yapılandırılmış bir mülteci göç politikasını teşvik etmedeki başarısızlığını en açık şekilde gösteriyor" dedi.

Libya'dan İtalya'ya gidiyordu

Yunanistan'ın Navarin (Pilos) şehrinin 47 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda alabora oldu. Tekne, Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gidiyordu.
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Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Dün, 22:26
Müşterek Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı arama kurtarma operasyonunda, bugün de bir helikopter eşliğinde gemilerle deniz taranarak hayatta kalan olup olmadığı araştırılırken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, umutların tükendiğini ifade etti.

Yüzlerce göçmen 'kayıp'

Teknede bulunanların tam sayısı bilinmiyor.
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Uluslararası Göç Örgütü (IOM), teknede en az 400 göçmen, hayatta kalanlar teknede 700 göçmen olduğunu tahmin ediyor.
Yunan kamusal yayın kuruluşu ERT'ye göre hayatta kalanlardan biri, teknenin ambarında 100 çocuk gördüğünü söyledi.
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