https://sputniknews.com.tr/20230611/ab-turkiyeyle-siginmaci-anlasmasinin-benzeri-icin-tunusa-1-milyar-eurodan-fazla-yardim-vaat-etti-1072302881.html

AB, Türkiye'yle sığınmacı anlaşmasının benzeri için Tunus'a 1 milyar eurodan fazla yardım vaat etti

AB, Türkiye'yle sığınmacı anlaşmasının benzeri için Tunus'a 1 milyar eurodan fazla yardım vaat etti

AB liderleri, iltica reformu uzlaşısı sonrası soluğu aldıkları Tunus'a, göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerine izin vermemesi ve sığınmacıları kamplarda toplaması... 11.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-11T21:16+0300

2023-06-11T21:16+0300

2023-06-11T21:35+0300

dünya

ab

tunus

ursula von der leyen

uluslararası para fonu (imf)

hollanda

italya

giorgia meloni

mark rutte

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Lüksemburg'da perşembe günü düzenlenen toplantıdan çıkan Ortak Avrupa İltica Sistemi'nde (CEAS) reform anlaşmasıyla sığınma haklarına kapalı bölge haline gelen AB, göçmen hapishanesi olarak kullanabileceği ülkeler arasında gördüğü Tunus'u 'rüşvetle' ikna çabasında. Derhal pazar günü Kuzey Afrika ülkesine çıkarma yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kronik ekonomik kriz içindeki, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakere kıskacındaki Tunus'a 900 milyon euroluk yardım paketi artı 150 milyon euroluk acil destek sundu. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'le görüşmenin ardından AB üçlüsü birlikte açıklama yaptı. Yanısıra AB ile Said'in ortak açıklaması yayımlandı.Von der Leyen, konuşmasında "İnsan kaçakçılığı ve kaçakçılık yapanların sinik iş modelini kırmakta her iki tarafın da büyük çıkarı var. Kazanmak için insan hayatını kasten riske attıklarını görmek korkunç" dedi.'AB'nin bu yıl ticaret ve yatırımın yanısıra 100 milyon euroluk destekle Tunus'a sınır yönetimi ve insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda yardımcı olacağını' söyleyen Komisyon Başkanı, diğer 'AB projelerinin de Tunus'un birliğe temiz yenilenebilir enerji ihraç etmesine ve yüksek hızlı geniş bant sağlamasına yardımcı olacağını' sözlerine ekledi. 'Bu ayın sonunda yapılacak AB zirvesinde birlik ile Tunus arasında anlaşma imzalanabileceğini umduğunu' belirten von der Leyen, "AB, Tunus'un en önemli ticaret ve yatırım ortağıdır ve Tunus'un 2011'de Arap Baharı isyanlarının doğum yeri haline gelmesinden bu yana Tunus'un demokrasiye giden uzun ve zorlu yolunu desteklemiştir" vurgusunu yaptı.İtalya Başbakanı Meloni, salı günü Said'le görüşmesinin ardından bir hafta içinde ikinci Tunus ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.Said ise bugün AB liderleriyle görüşmesi öncesi dün göçmenlerin Akdeniz'e açılma noktalarının başında gelen sahil kenti Safakes'te bir göçmen kampını ziyaret edip Türkiye'nin AB ile yaptığı sığınmacı anlaşmasının bir benzerini yapmayı reddettiğini ima eden konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı 'Tunus'u Avrupa'nın sınır muhafızı haline getirmeyi reddettiğini' söyledi. Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, üç Avrupalı liderin ziyaretini, sınır geçişlerine izin vermeme karşılığında mali destek teklif ederek Tunus'a 'şantaj yapma girişimi' olarak kınadı.İtalya'nın Lampedusa Adası'na 150 kilometreden yakın mesafede bulunan Tunus, Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayan, çoğu Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenler için uzun süredir atlama tahtası teşkil ediyor. Turizme dayalı ekonomisi Kovid pandemisinden ağır darbe yiyen ve yüksek enflasyonla işsizliğin damgasını vurduğu ciddi bir ekonomik kriz içinde olan Tunus'tan da artan sayıda göçmen İtalya'nın yolunu tutuyor. Yani Tunus'taki ekonomik krizin daha da büyümesi AB'nin göçmen sorunu daha da tırmandırabilir. Tunus, geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık bir kurtarma kredisi için IMF ile prensipte bir anlaşmaya vardı. Ancak o zamandan beri ,IMF'nin talep ettiği reformlar, özellikle kamu iktisadi teşebbüsleri ve temel ürünlere verilen devlet sübvansiyonlarının kaldırılması konusunda görüşmeler durdu. Said, sübvansiyonların kesilmesi ve devlete ait şirketlerin yeniden yapılandırılmasının sosyal patlamayı ateşleme riski taşıdığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230609/abden-iltica-reformu-turkiyeden-gidenler-de-hapishane-benzeri-merkezlerde-gozaltinda-tutulacak-1072237433.html

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ab, tunus, ursula von der leyen, uluslararası para fonu (imf), hollanda, italya, giorgia meloni, mark rutte