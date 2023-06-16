https://sputniknews.com.tr/20230616/frontex-gocmenleri-tasiyan-tekneyi-alabora-olmadan-once-yunanistana-bildirdiklerini-acikladi-1072512922.html

Frontex, göçmenleri taşıyan tekneyi alabora olmadan önce Yunanistan'a bildirdiklerini açıkladı

Frontex, göçmenleri taşıyan tekneyi alabora olmadan önce Yunanistan'a bildirdiklerini açıkladı

Avrupa Birliği'nin sınır koruma ajansı Frontex'in Direktörü Hans Leijtens, Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan ve alabora... 16.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-16T00:27+0300

2023-06-16T00:27+0300

2023-06-16T00:27+0300

dünya

ab sınır güvenliği ajansı (frontex)

yunanistan

göçmen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072505041_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e2fb0cb1760f905ebe8de06928bb1c0f.jpg

Hans Leijtens Alman Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada, trajik bir kazanın daha yaşanmış olmasının son derece üzücü ve durumun da çok dramatik olduğunu belirterek, "Salı günü iş arkadaşlarım, içinde muhtemelen insan kaçakçıları tarafından sıkıca bir araya getirilmiş 600 kişinin Yunanistan'a doğru gittiği balıkçı teknesini tespit etti. Görevimiz olduğu üzere tekneyi yerel makamlara bildirdik. Teknenin çarşamba günü batmış olması ve trajik bir kazanın daha yaşanmış olması son derece üzücü." dedi.Leijtens, tam olarak ne olduğunu ve nasıl daha fazla koruma sağlayabileceklerini açıklığa kavuşturmak üzere doğrudan Yunanistan'a uçtuğunu vurguladı.Yasal göç kolaylaştırılmalıÖnümüzdeki yıllarda Avrupa üzerindeki düzensiz göç baskısının azalacağını düşünmediğini dile getiren Leijtens, yoksulluk gibi kaçış nedenlerinin o kadar çabuk değişmeyeceğini belirterek, "Çok sayıda göçün yaşanacağı daha uzun bir döneme hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle insanların yasa dışı yollara sapmasını engellemeye çalışmalı ama aynı zamanda yasal göçü de kolaylaştırmalıyız. Ayrıca etkili ve insani geri dönüşlere ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.Bu kadar çok insanın bu tehlikeli yolculuğa çıkması engellenmeliFrontex Direktörü Leijtens, "STK'lerin devlet kurtarma ekiplerinin yardımseverliği konusunda şüpheleri olduğu ve STK'lere ait kurtarma gemilerinin yetkililer tarafından alıkonulduğu"na ilişkin soru üzerine şu değerlendirmede bulundu:Geçmişte insan kaçakçılarının kişi başı 2000 dolar aldıklarını, bunun şimdilerde 500 dolara kadar düştüğünü savunan Leijtens, bu konuda siyasetin de desteğinin önemini vurgulayarak, "Sadece teknelerin gelmesini beklememeli. Gitmeleri konusunda daha fazlasını yapmalıyız. İnsanların kendi ülkelerinde iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmalı ve yaşam koşullarına daha fazla yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230615/yunanistan-aciklarinda-yasanan-gocmen-faciasi-ile-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1072508606.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab sınır güvenliği ajansı (frontex), yunanistan, göçmen