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https://sputniknews.com.tr/20230615/yunanistan-aciklarinda-yasanan-gocmen-faciasi-ile-ilgili-9-kisi-gozaltina-alindi-1072508606.html
Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı
Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T22:26+0300
2023-06-15T22:26+0300
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Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.Haberde, teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtmişti.Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarılmıştı.Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor. Facia ile ilgili düzenlenen gösteride arbede yaşandıYunanistan'ın başkenti Atina'da, 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen teknesi faciası nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı."Sınırları açın" ve "Sisteminiz öldürüyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, olayla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikaları sorumlu tutuldu.Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi.Çıkan olaylarda bir kişi göz altına alındı.Dün, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyor.Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230614/yunanistanda-multecileri-tasiyan-tekne-batti-104-kisi-kurtarildi-17-olu-1072425471.html
https://sputniknews.com.tr/20230615/yunanistan-aciklarinda-alabora-olan-teknenin-ambarinda-100-cocuk-oldugu-iddia-edildi-1072504713.html
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Yunanistan açıklarında yaşanan göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı

22:26 15.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINISYunanistan'da göçmen botu alabora oldu
Yunanistan'da göçmen botu alabora oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / ANGELOS TZORTZINIS
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.
Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.
Haberde, teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.
Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.
Save The Children isimli Sivil Toplum Kuruluşu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dün alabora olan teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun mahsur kalmış olabileceğine dair görgü tanıklarının ifadelerinin olduğunu belirtmişti.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarılmıştı.
Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor.
Yunanistan'da göçmen teknesi kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
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Yunanistan'da yılın en kötü göçmen teknesi kazası: 79 ölü
Dün, 13:06

Facia ile ilgili düzenlenen gösteride arbede yaşandı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen teknesi faciası nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
"Sınırları açın" ve "Sisteminiz öldürüyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, olayla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikaları sorumlu tutuldu.
Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi.
Çıkan olaylarda bir kişi göz altına alındı.
Dün, Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.
Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.
Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.
Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyor.
Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
Yunanistan'da alabora olan balıkçı teknesinden kurtulan göçmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
DÜNYA
Yunanistan açıklarında alabora olan teknenin ambarında 100 çocuk olduğu iddia edildi
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