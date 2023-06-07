https://sputniknews.com.tr/20230607/putinden-erdogana-ukrayna-batinin-destegiyle-barbarca-yontemlerle-rusya-topraklarina-saldiriyor-1072143804.html
Putin'den Erdoğan'a: Ukrayna Batı'nın desteğiyle barbarca yöntemlerle Rusya topraklarına saldırıyor
Putin'den Erdoğan'a: Ukrayna Batı'nın desteğiyle barbarca yöntemlerle Rusya topraklarına saldırıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'nın kısmen yıkılmasına sebep olan saldırısına... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T17:04+0300
2023-06-07T17:04+0300
2023-06-07T17:08+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
novaya kahovka
baraj
rusya
ukrayna
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, novaya kahovka , baraj, rusya, ukrayna
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, novaya kahovka , baraj, rusya, ukrayna
Putin'den Erdoğan'a: Ukrayna Batı'nın desteğiyle barbarca yöntemlerle Rusya topraklarına saldırıyor
17:04 07.06.2023 (güncellendi: 17:08 07.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefon görüşmesinde, Ukrayna güçlerinin Kahovka Barajı'nın kısmen yıkılmasına sebep olan saldırısına ilişkin, “Ukrayna, Batılı destekçilerini arkasına alarak Rusya'yla gerilimi tehlikeli bir biçimde artırıyor, barbarca yöntemler kullanarak Rusya topraklarında sabotajlar gerçekleştiriyor” dedi.