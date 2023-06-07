https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-ukraynali-sabotajcilar-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattini-havaya-ucurdu-1072143049.html
Rusya: Ukraynalı sabotajcılar Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu
Rusya: Ukraynalı sabotajcılar Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğunu duyurdu. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:57+0300
2023-06-07T16:57+0300
2023-06-07T17:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
sabotaj
boru hattı
patlama
rusya
mariya zaharova
tolyatti-odessa
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Harkov bölgesinde Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğu belirtildi.Açıklamada, “5 Haziran saat Moskova saati ile 21.00 (TSİ ile aynı) civarında Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubu Harkov bölgesinde, Masyutovka yerleşiminin yakınında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurdu” ifadelerine yer verildi.Olayı bir terör eylemi olarak tanımlayan bakanlık, patlama bölgesinde siviller arasında yaralılar olduğunu, bu kişilere gerekli tıbbi yardımın sağlandığını, Rus askerlerden ise yaralanan olmadığını ifade etti.Açıklamada, “Şu anda boru hattının hasarlı kısımlarından Ukrayna topraklarındaki amonyağın kalıntıları boşaltılıyor” denildi.Zaharova: Hattın onarımı erişim sağlandığı taktirde 1 ila 3 ay sürecekRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Ukraynalı sabotajcıların havaya uçurduğu Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı ile ilgili soruları yanıtladı.Zaharova, “Ön değerlendirmelere göre (amonyak boru hattının) onarım ve restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 ila 3 ay sürecek, elbette hasarın oluştuğu kısma erişim olması durumunda” diye konuştu.Moskova, İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasının zorunlu koşullarından biri olarak Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının kullanıma açılmasını göstermişti.
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ukrayna, sabotaj, boru hattı, patlama, rusya, mariya zaharova, tolyatti-odessa
ukrayna, sabotaj, boru hattı, patlama, rusya, mariya zaharova, tolyatti-odessa
Rusya: Ukraynalı sabotajcılar Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu
16:57 07.06.2023 (güncellendi: 17:00 07.06.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Harkov bölgesinde Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğu belirtildi.
Açıklamada, “5 Haziran saat Moskova saati ile 21.00 (TSİ ile aynı) civarında Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubu Harkov bölgesinde, Masyutovka yerleşiminin yakınında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurdu” ifadelerine yer verildi.
Olayı bir terör eylemi olarak tanımlayan bakanlık, patlama bölgesinde siviller arasında yaralılar olduğunu, bu kişilere gerekli tıbbi yardımın sağlandığını, Rus askerlerden ise yaralanan olmadığını ifade etti.
Açıklamada, “Şu anda boru hattının hasarlı kısımlarından Ukrayna topraklarındaki amonyağın kalıntıları boşaltılıyor” denildi.
Zaharova: Hattın onarımı erişim sağlandığı taktirde 1 ila 3 ay sürecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Ukraynalı sabotajcıların havaya uçurduğu Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı ile ilgili soruları yanıtladı.
Zaharova, “Ön değerlendirmelere göre (amonyak boru hattının) onarım ve restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 ila 3 ay sürecek, elbette hasarın oluştuğu kısma erişim olması durumunda” diye konuştu.
Moskova, İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasının zorunlu koşullarından biri olarak Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının kullanıma açılmasını göstermişti.