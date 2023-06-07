https://sputniknews.com.tr/20230607/rusya-ukraynali-sabotajcilar-tolyatti-odessa-amonyak-boru-hattini-havaya-ucurdu-1072143049.html

Rusya: Ukraynalı sabotajcılar Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu

Rusya: Ukraynalı sabotajcılar Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını havaya uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğunu duyurdu. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T16:57+0300

2023-06-07T16:57+0300

2023-06-07T17:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

sabotaj

boru hattı

patlama

rusya

mariya zaharova

tolyatti-odessa

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Harkov bölgesinde Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğu belirtildi.Açıklamada, “5 Haziran saat Moskova saati ile 21.00 (TSİ ile aynı) civarında Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubu Harkov bölgesinde, Masyutovka yerleşiminin yakınında Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurdu” ifadelerine yer verildi.Olayı bir terör eylemi olarak tanımlayan bakanlık, patlama bölgesinde siviller arasında yaralılar olduğunu, bu kişilere gerekli tıbbi yardımın sağlandığını, Rus askerlerden ise yaralanan olmadığını ifade etti.Açıklamada, “Şu anda boru hattının hasarlı kısımlarından Ukrayna topraklarındaki amonyağın kalıntıları boşaltılıyor” denildi.Zaharova: Hattın onarımı erişim sağlandığı taktirde 1 ila 3 ay sürecekRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında Ukraynalı sabotajcıların havaya uçurduğu Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı ile ilgili soruları yanıtladı.Zaharova, “Ön değerlendirmelere göre (amonyak boru hattının) onarım ve restorasyon çalışmaları yaklaşık 1 ila 3 ay sürecek, elbette hasarın oluştuğu kısma erişim olması durumunda” diye konuştu.Moskova, İstanbul’da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılmasının zorunlu koşullarından biri olarak Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının kullanıma açılmasını göstermişti.

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