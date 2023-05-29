https://sputniknews.com.tr/20230529/rusya-lideri-putinden-erdogana-tebrik-telefonu--1071755668.html
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la seçimlerden sonra gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde, cumhurbaşkanlığı görevine... 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T20:53+0300
2023-05-29T20:53+0300
2023-05-29T21:34+0300
2023 türkiye seçimleri
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
rusya
türkiye
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamada, “Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle sıcak bir şekilde kutladı ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yaptığı büyük katkıyı vurguladı. Türk halkının, liderine verdiği desteğin, çeşitli alanlarda pratik ikili işbirliğini genişletmeye yönelik ek fırsatlar yarattığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin’e tebrikinden dolayı teşekkür ederek mevcut gündemin tamamı üzerinde ortak çalışmaları sürdürme niyetini teyit ettiği aktarıldı.İki liderinin, temasları sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, rusya, türkiye
Rusya lideri Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
20:53 29.05.2023 (güncellendi: 21:34 29.05.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la seçimlerden sonra gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesinin gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, “Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilmesi vesilesiyle sıcak bir şekilde kutladı ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine yapıcı ve karşılıklı yarar sağlayacak şekilde yaptığı büyük katkıyı vurguladı. Türk halkının, liderine verdiği desteğin, çeşitli alanlarda pratik ikili işbirliğini genişletmeye yönelik ek fırsatlar yarattığı kaydedildi” ifadesine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin’e tebrikinden dolayı teşekkür ederek mevcut gündemin tamamı üzerinde ortak çalışmaları sürdürme niyetini teyit ettiği aktarıldı.
İki liderinin, temasları sürdürme konusunda anlaştığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.