https://sputniknews.com.tr/20230607/peskov-ukrayna-kahovka-hese-yonelik-kasitli-bir-sabotaj-gerceklestirdi-1072140851.html

Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi

Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T16:30+0300

2023-06-07T16:30+0300

2023-06-07T16:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy peskov

kahovka hidroelektrik santrali

saldırı

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Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka HES'te yaşanan thahribat hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları kesin dille reddederek Ukrayna'nın sabotaj gerçekleştirdiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili birimlerde Kahovka HES'teki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Peskov, Moskova'ya yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddettiklerinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Şu anda burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajının söz konusu olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce sakin için çok ağır sonuçlar, çevresel sonuçlar ve farklı nitelikte sonuçlar doğurabilir" dedi.'Sabotajın amaçlarından biri Kırım'ı susuz bırakmak'Sabotajın amaçlarından birinin Kırım'ı susuz bırakmak olduğunun altını çizen Peskov, baraj gölündeki su seviyesinin düştüğünü, buna bağlı olarak Kuzey Kırım kanalından su arzının ciddi biçimde azaldığını söyledi.'Ukrayna'nın kapsamlı saldırıdaki hedeferine ulaşamamasıyla da bağlantılı'Sabotajın iki gün önce kapsamlı saldırılara başlayan Ukrayna ordusunun koyulan hedeflere ulaşamamasıyla da bağlantılı olduğunu kaydeden Peskov, Kiev rejiminin saldırılarının bastırıldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-putinle-telefonda-gorustu--1072138477.html

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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kahovka hidroelektrik santrali, saldırı