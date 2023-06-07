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SON DAKİKA | Putin'den Erdoğan'a: Ukrayna Batı'nın desteğiyle barbarca yöntemlerle Rusya topraklarına saldırıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/peskov-ukrayna-kahovka-hese-yonelik-kasitli-bir-sabotaj-gerceklestirdi-1072140851.html
Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi
Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:30+0300
2023-06-07T16:36+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy peskov
kahovka hidroelektrik santrali
saldırı
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Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka HES'te yaşanan thahribat hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları kesin dille reddederek Ukrayna'nın sabotaj gerçekleştirdiğini vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili birimlerde Kahovka HES'teki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Peskov, Moskova'ya yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddettiklerinin altını çizdi.Kremlin Sözcüsü, "Şu anda burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajının söz konusu olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce sakin için çok ağır sonuçlar, çevresel sonuçlar ve farklı nitelikte sonuçlar doğurabilir" dedi.'Sabotajın amaçlarından biri Kırım'ı susuz bırakmak'Sabotajın amaçlarından birinin Kırım'ı susuz bırakmak olduğunun altını çizen Peskov, baraj gölündeki su seviyesinin düştüğünü, buna bağlı olarak Kuzey Kırım kanalından su arzının ciddi biçimde azaldığını söyledi.'Ukrayna'nın kapsamlı saldırıdaki hedeferine ulaşamamasıyla da bağlantılı'Sabotajın iki gün önce kapsamlı saldırılara başlayan Ukrayna ordusunun koyulan hedeflere ulaşamamasıyla da bağlantılı olduğunu kaydeden Peskov, Kiev rejiminin saldırılarının bastırıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/erdogan-putinle-telefonda-gorustu--1072138477.html
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rusya, ukrayna, dmitriy peskov, kahovka hidroelektrik santrali, saldırı
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Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi

16:30 07.06.2023 (güncellendi: 16:36 07.06.2023)
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVKremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır sonuçlar olabileceğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır sonuçlar olabileceğini belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır sonuçları olabileceğini belirtti.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka HES'te yaşanan thahribat hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları kesin dille reddederek Ukrayna'nın sabotaj gerçekleştirdiğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili birimlerde Kahovka HES'teki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Peskov, Moskova'ya yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddettiklerinin altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü, "Şu anda burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajının söz konusu olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce sakin için çok ağır sonuçlar, çevresel sonuçlar ve farklı nitelikte sonuçlar doğurabilir" dedi.

'Sabotajın amaçlarından biri Kırım'ı susuz bırakmak'

Sabotajın amaçlarından birinin Kırım'ı susuz bırakmak olduğunun altını çizen Peskov, baraj gölündeki su seviyesinin düştüğünü, buna bağlı olarak Kuzey Kırım kanalından su arzının ciddi biçimde azaldığını söyledi.

'Ukrayna'nın kapsamlı saldırıdaki hedeferine ulaşamamasıyla da bağlantılı'

Sabotajın iki gün önce kapsamlı saldırılara başlayan Ukrayna ordusunun koyulan hedeflere ulaşamamasıyla da bağlantılı olduğunu kaydeden Peskov, Kiev rejiminin saldırılarının bastırıldığını vurguladı.
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