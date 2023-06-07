Peskov: Ukrayna, Kahovka HES'e yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdi
16:30 07.06.2023 (güncellendi: 16:36 07.06.2023)
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVKremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır sonuçlar olabileceğini belirtti.
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) yönelik kasıtlı bir sabotaj gerçekleştirdiğini ve bunun bölge sakinleri için ağır sonuçları olabileceğini belirtti.
Günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahovka HES'te yaşanan thahribat hakkında Rusya'ya yöneltilen suçlamaları kesin dille reddederek Ukrayna'nın sabotaj gerçekleştirdiğini vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili birimlerde Kahovka HES'teki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Peskov, Moskova'ya yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddettiklerinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Şu anda burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajının söz konusu olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce sakin için çok ağır sonuçlar, çevresel sonuçlar ve farklı nitelikte sonuçlar doğurabilir" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili birimlerde Kahovka HES'teki duruma ilişkin bilgi aldığını anlatan Peskov, Moskova'ya yöneltilen suçlamaları kesinlikle reddettiklerinin altını çizdi.
Kremlin Sözcüsü, "Şu anda burada Ukrayna tarafının kasıtlı bir sabotajının söz konusu olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Bu sabotaj, potansiyel olarak bölgedeki on binlerce sakin için çok ağır sonuçlar, çevresel sonuçlar ve farklı nitelikte sonuçlar doğurabilir" dedi.
'Sabotajın amaçlarından biri Kırım'ı susuz bırakmak'
Sabotajın amaçlarından birinin Kırım'ı susuz bırakmak olduğunun altını çizen Peskov, baraj gölündeki su seviyesinin düştüğünü, buna bağlı olarak Kuzey Kırım kanalından su arzının ciddi biçimde azaldığını söyledi.
'Ukrayna'nın kapsamlı saldırıdaki hedeferine ulaşamamasıyla da bağlantılı'
Sabotajın iki gün önce kapsamlı saldırılara başlayan Ukrayna ordusunun koyulan hedeflere ulaşamamasıyla da bağlantılı olduğunu kaydeden Peskov, Kiev rejiminin saldırılarının bastırıldığını vurguladı.